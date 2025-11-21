Haftaya Enerjik Başlamak İçin Pazartesi Akşamına Yakışan 10 Hafif Yemek Tarifi

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 1 saat 22 dakika

Pişirme Derecesi: 150°

Malzemeler

500 gr patates

125 ml süt

125 ml yoğun krema

1 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı muskat

30 gr Gruyere peyniri

Yapılışı:

1. Patatesleri yıkayın ve mandolin dilimleyici ile ince ince dilimleyin. Patates dilimlerini bir kaseye koyun. Başka bir kapta süt ve kremayı karıştırın, tuz, öğütülmüş biber ve muskat ekleyin. Sütle krema karışımını patates dilimlerinin üzerine dökün ve patatesleri bu karışıma iyice bulayın.

2. Patates dilimlerini Philips Çift Hazneli Airfryer'a aktarın ve kalan süt, krema karışımını da patateslerin üzerine gezdirin. 55 dakika 150 derece pişirin.

3. Bu sırada gravyer peynirini rendeleyin. Üstüne ekleyin ve 17 dakika 180 derecede pişirin. Afiyet olsun!