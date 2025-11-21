Haftaya Enerjik Başlamak İçin Pazartesi Akşamına Yakışan 10 Hafif Yemek Tarifi
Pazartesi sendromundan sizi çıkartacak tek şey lezzetli yemekler olabilir mi acaba? Günün yorgunluğunu geride bırakmak ve pazartesi akşamına yakışır yemekler yemek için bu tarifleri mutlaka deneyin. 😍
1. Güveçte Tavuklu ve Brokolili Pilav
2. Patates Graten
3. Dana Köfte
4. Karnıyarık
5. Patlamış Mısırlı Hindi Dürüm
6. Mantılı Paprikalı Tavuk
7. Izgara Hellim Salatası
8. Kıymalı Kabak Dolması
9. Pesto Sos ve Somonlu Makarna
10. Kumpir
