Haftaya Enerjik Başlamak İçin Pazartesi Akşamına Yakışan 10 Hafif Yemek Tarifi

etiket Haftaya Enerjik Başlamak İçin Pazartesi Akşamına Yakışan 10 Hafif Yemek Tarifi

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
21.11.2025 - 21:01

Pazartesi sendromundan sizi çıkartacak tek şey lezzetli yemekler olabilir mi acaba? Günün yorgunluğunu geride bırakmak ve pazartesi akşamına yakışır yemekler yemek için bu tarifleri mutlaka deneyin. 😍

1. Güveçte Tavuklu ve Brokolili Pilav

1. Güveçte Tavuklu ve Brokolili Pilav

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 1 saat 10 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler

  • 200 gr brokoli çiçeği

  • 500 gr esmer pirinç

  • 100 gr rendelenmiş Çedar peyniri

  • 250 ml süt

  • 250 gr krem peynir

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozı

  • 20 gr panko

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 300 gr tavuk göğsü 

  • 1 soğan

Hazırlanışı: 

1. Tavuğu küçük küpler halinde kesin ve damak evkinize göre tuzlayın. Philips Çit Hazneli Airfryer'a doğranmış soğan ve tavuk ve zeytinyağı ekleyin. Daha sonra 15 dakika 200 derecede pişirin.

2. Brokoliyi küçük çiçekler halinde kesin ve Airfryer'a pilav ve peynirle birlikte ekleyin. Süt, krem peynir, sarımsak tozu ve damak zevkinize göre tuz ekleyin, çırpın. Ardından karışımı brokoli ve pilavın üzerine dökün. Galeta ununu yağla karıştırın ve güvecin üzerine serpin. 

3.  40 dakika 180 derecede pişirin. Afiyet olsun!

2. Patates Graten

2. Patates Graten

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 1 saat 22 dakika

Pişirme Derecesi: 150°

Malzemeler

  • 500 gr patates

  • 125 ml süt

  • 125 ml yoğun krema

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/4 çay kaşığı muskat

  • 30 gr Gruyere peyniri

Yapılışı:

1. Patatesleri yıkayın ve mandolin dilimleyici ile ince ince dilimleyin. Patates dilimlerini bir kaseye koyun. Başka bir kapta süt ve kremayı karıştırın, tuz, öğütülmüş biber ve muskat ekleyin. Sütle krema karışımını patates dilimlerinin üzerine dökün ve patatesleri bu karışıma iyice bulayın. 

2. Patates dilimlerini Philips Çift Hazneli Airfryer'a aktarın ve kalan süt, krema karışımını da patateslerin üzerine gezdirin. 55 dakika 150 derece pişirin.

3. Bu sırada gravyer peynirini rendeleyin. Üstüne ekleyin ve 17 dakika 180 derecede pişirin. Afiyet olsun!

3. Dana Köfte

3. Dana Köfte

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 8 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 500 gram sığır kıyması

  • 1 yemek kaşığı soya sosu

  • 1 tutam tuz

  • 1 tutam taze öğütülmüş karabiber

  • 2 yemek kaşığı mısır nişastası

  • 1 yemek kaşığı doğranmış sarımsak

  • 1 yemek kaşığı doğranmış zencefil

  • 1 yemek kaşığı susam yağı

Yapılışı:

1. Kıymayı ve kalan tüm malzemeleri birlikte bir kaba ekleyin.

2. Ellerinizi ıslattıktan sonra köfteleri istediğiniz boyutta yuvarlayın.

3. Köfteleri Philips Çift Hazneli Aİrfryer'a dizin ve cihazını belirtilen ayarda çalıştırın.

4. Hazır olan köfteleri  afiyetle yiyin!

4. Karnıyarık

4. Karnıyarık

Hazırlanma Süresi: 40 dakika

Pişirme Süresi: 45 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 4 patlıcan

  • 1 yemek kaşığı tuz

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 yeşil sivribiberler

  • 1 ufak soğan

  • 3 diş sarımsak

  • 1 orta boy domates

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 200 gram sığır kıyması

  • 0.25 çay kaşığı tuz

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 0.25 çay kaşığı arnavutbiberi

  • 1 yemek kaşığı düz yapraklı maydanoz

Yapılışı:

1. Patlıcanları yıkayın, saplarını çıkarın, kabuklarını çizgili olacak şekilde kısmen soyun. Patlıcanların her birine uzunlamasına kesik atın ama en altına kadar kesmemeye de dikkat edin. 

2. Patlıcanları tuz banyosuna yatırın, yumuşaması ve acı suyunun çıkması için yaklaşık 30 dakika dinlendirin. Dinlendikten sonra mutfak havlusu ile kurulayın ve her tarafına fırçayla zeytinyağı sürün.

3. Patlıcanları Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin ve 10 dakika, 180° olacak şekilde çalıştırın. Bu süre sonunda patlıcanları ters çevirin ve 15 dakika daha pişirin.

4. Bu sırada iç harcınızı hazırlayın. Yeşil biberleri, soğanı, sarımsağı, domatesi yıkayıp küçük küçük doğrayın.  Maydanozu da ince ince kıyın. Bir tavada tereyağını kızdırın, soğanı ekleyip yarı saydam olana kadar 3-4 dk kadar soteleyin. 

5. Biberleri, kıyma ve tuzu ilave edin, kıyma topaklarını ayırıp, her tarafı kızarana kadar pişirmeye devam edin. 

6. Domates salçası, küp doğranmış domates, rendelenmiş sarımsak ve arnavut biberini ekleyip kapağı kapalı olacak şekilde kısık ateşte yaklaşık 15 dakika kadar koyulaşana kadar pişirin. Son olarak da maydanozu ekleyip soğumaya bırakın. 

7. Belirtilen sürede pişirin. Piştikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz!

5. Patlamış Mısırlı Hindi Dürüm

5. Patlamış Mısırlı Hindi Dürüm

Hazırlanma Süresi: 13 dakika

Pişirme Süresi: 25 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 200 gr hindi göğsü

  • 2 yemek kaşığı un

  • 1 küçük boy yumurta

  • 90 gr galeta unu

  • 150 gr kırmızı lahana

  • 1 havuç

  • 1 taze soğan

  • 80 gr süzme yoğurt

  • 1 çay kaşığı hardal

  • 1 yemek kaşığı elma sirkesi

  • 50 gr bebek yeşillikler

  • 2 beyaz tortilla

Hazırlanışı: 

1.Hindiyi küpler halinde doğrayın. Bir avuç hindi parçasını alıp önce una bulayın, ardından çırpılmış yumurtaya batırın ve galeta ununa bulayın. Kalan parçalar için aynı işlemi tekrarlayın. Son olarak üzerlerine biraz sıvı yağ ekleyin ve fırça yardımıyla yağı sürün. 

2. 12 dakika 200 derece olacak şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer'da pişirin. 

3. Lahana salatası hazırlayın. İçine beyaz lahana, rendelenmiş havuç, ince kıyılmış yeşil soğan, süzme yoğurt, hardal, sirke, tuz ve karabiberi bir kapta karıştırın. Kızartılmış tortillanın içine tüm malzemeleri koyun. Afiyet olsun!

6. Mantılı Paprikalı Tavuk

6. Mantılı Paprikalı Tavuk

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 45 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 500 gr tavuk göğsü fileto

  • 2 kırmızı dolma bber

  • 1 yemek kaşığı paprika tozu

  • 1 çay kaşığı soğan tozu

  • 200 gr domates

  • 20 gr erimiş tereyağı

  • 500 gr yumurtalı noodle mantısı

  • 3 yemek kaşığı ekşi krema

Yapılışı: 

1.Tavuğu küp küp doğrayın. Dolmalık biberleri yıkayın ve küçük küçük doğrayın. 

Tavuk, dolmalık biber, paprika tozu, soğan tozu, doğranmış domates ve yeteri kadar tuz ve kararbiberi Philips Çift Hazneli Airfryer'a ekleyin. 

2.Yumurtalı noodle mantısını soldaki hazneye alın. Birinci maddedeki karışımı sağdaki hazneye yerleştirin. 45 dakika, 180 derecede pişirin. 

3. Ekşi kremayı paprikalı tavukla karıştırın ve yanında yumurtalı mantıyla servis edin!

7. Izgara Hellim Salatası

7. Izgara Hellim Salatası

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 8 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 1 kırmızı dolma biber

  • 200 gr Hellim Peyniri

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 portakal

  • 100 gr mini ıspanak

  • 240 gr nohut

  • 2 yemek kaşığı soyulmuş badem

  • 5 gr nane

Yapılışı: 

1. Dolmalık biberleri şeritler halinde doğrayın ve hellimi dilimleyin. Üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirin. Malzemeleri sepete aktarın.

2.Philips Çift Hazneli Airfryer'da 8 dakika, 180 derecede pişirin. 

3. Ispanak, portakal, nohut ve kızarmış hellim ile dolmalık biberi bir araya getirin. Soyulmuş file bademi, kalan zeytinyağını ve limon suyunu tüm karışıma ekleyin ve servis edin!

8. Kıymalı Kabak Dolması

8. Kıymalı Kabak Dolması

Hazırlanma Süresi: 8 dakika

Pişirme Süresi: 23 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 2 dolmalık yuvarlak kabak

  • 2 arpacık soğanı

  • 1 diş sarımsak

  • 200 gram sığır kıyması

  • 1 orta boy yumurta

  • 2 tutam deniz tozu

  • 1 çay kaşığı kurutulmuş keklik otu

  • 2.5 yemek kaşığı galeta unu

  • 400 gram bebek patates

  • 200 gram kırmızı çeri domates

  • 2 yemek kaşığı balzamik sirke

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 şube taze fesleğen

  • 2 defne yaprağı

  • 1 tutam taze öğütülmüş karabiber 

Yapılışı:

1. Yuvarlak kabakların üst kesimini kesip içlerini oyun.

2. Sarımsak ve arpacık soğanı incecik doğrayın. Kıymayı, yumurtayı, kuru kekik, tuz, galeta unu ve diğer tüm malzemeleri bir kabın içinde karıştırın.

3. Kabağın içini bu karışımla doldurun.

4. Kabak dolmalarnı  Philips Çift Hazneli Airfryer sepetine yerleştirin. Patatesleri de kabakların etrafına dizin ve 23 dakika, 180° olacak şekilde cihazınızı çalıştırın. 

5. Bu arada domatesli chutney sosunu hazırlayın. Çeri domatesleri ikiye bölün. Sos tavasında kısık ateşte domatesleri balzamik sirke, zeytinyağı, fesleğen ve defne yaprağı ile ısıtın. Yaklaşık 10 dakika ısıtın sadece ılık olması bu tarif için yeterli olacaktır.

6. Kabak dolmasının üzerine sosunuzu dökün. Patatesleri de dolmanın yanında servis etmeyi unutmayın.

9. Pesto Sos ve Somonlu Makarna

9. Pesto Sos ve Somonlu Makarna

Hazırlanma Süresi: 4 dakika

Pişirme Süresi: 25 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 500 gr fileto

  • 100 gr fesleğen pesto

  • 300 gr çeri domates

  • 600 gr makarna

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

Yapılışı:

1. Somon balığının filetosunun derisini çıkarın. Üzerine biraz limon suyu gezdirin ve tuz serpiştirin. Ardından her yerine gelecek şekilde fesleğen pesto sosunu sürün.

2.Çeri domatesleri Philips Çift Hazneli Airfryer'a lın ve üzerine somonu yerleştirin. 25 dakika, 180 derecede pişirin. 

3. Somonu bir çatal yardımıyla dilimledikten sonra pişen makarnayı  somon ve domatesin üzerine ekleyerek iyice karıştırın. Servis edin. Afiyet olsun!

10. Kumpir

10. Kumpir

Hazırlanma Süresi: 15 dk

Pişirme Süresi: 12 dk

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 4 adet orta boy patates

  • Yarım çay bardağı konserve mısır

  • 1 su bardağı garnitür

  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

  • 2 yemek kaşığı siyah zeytin

Yapılışı:

1.Kumpir için öncelikle patateslerin kabuğunu soyalım ve tencereye alıp üzerine su ekleyerek haşlanmaya bırakın. Haşlanan patateslerin suyunu süzerek uygun bir karıştırma kabına alın.

2.Üzerine tereyağı ve tuz ekleyerek patatesleri ezin. Ardından kaşar peynirini ilave edin ve güzelce karıştırn.

3. Hazırladığımız patates püresini Philips Çift Hazneli Airfryer'a alın ve tabanına yayın.

4.Üzerine garnitür, doğranmış kornişon turşu, zeytin dilimleri, konserve mısır ve rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirerek 180 °C’de 12 dakika pişirelim.

Sürenin sonunda kumpirimiz servise hazır. Afiyet olsun!

