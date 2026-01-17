onedio
Haftanın En Çok İzlenen Dizisinden Kızılcık Şerbeti’nin Kamera Arkasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
17.01.2026 - 18:45

Televizyon dünyasında tempo 17 Ocak Cumartesi günü de düşmedi. Gün boyunca hem ekranlarda hem de kulislerde konuşulan gelişmeleri anbean takip ettik. Öne çıkan başlıkları gözden kaçıranlar için günün özetini tek bir derlemede topladık. Dizilerden programlara, perde arkasında yaşanan hareketlilikten sosyal medyada yankı bulan anlara kadar dikkat çeken tüm detayları bir araya getirdik. İşte 17 Ocak Cumartesi günü televizyon dünyasında öne çıkanlar…

Taşacak Bu Deniz’de iki aile arasında yaşanan kaoslar nedeniyle 14. bölümde İso ve Fadime’nin evlendirilmesine karar verildiğini izledik.

Zaten diziyi yakından takip eden izleyicilerin en yakıştırdığı çiftlerdendi ikili. Hal böyle olunca evlenmeleri de diziseverleri sevindirdi. Taşacak Bu Deniz’in aynı zamanda sosyal medyada da geniş bir kitlesi var. Hem dizi oyuncuları hem de izleyicileri aktif olarak Taşacak Bu Deniz paylaşımları yapıyor. Erdem Şanlı da düğünlerini kutladı.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü yine çok konuşuldu.

Show TV'nin 4 sezondur devam eden dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Fatih ve Başak arasındaki buzlar eridi. Gitgide birbirlerine çekilen ikili yolda tartışma yaşayıp kaza yaptılar. Fatih ve Başak karakterlerinin araç kazasının ardından su birikintisindeki boğuşma sahnesi geceye damgasını vururken o anların kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir arasındaki haftalık reyting mücadelesi devam ediyor.

Taşacak Bu Deniz, yeni bölümüyle bu hafta iki kategoride yükseliş yaşadı. Uzak Şehir'e çok az farkla yenilen Taşacak Bu Deniz, AB grubundaki liderliğini haftalar sonra Uzak Şehir'e devretti. Taşacak Bu Deniz, ABC1 kategorilerinde en çok izlenen dizi olurken Uzak Şehir, TOTAL ve AB grubunda farkını ortaya koydu ve liderliği elden bırakmadı.

16 Ocak Cuma reyting sonuçları belli oldu.

Taşacak Bu DenizKızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 16 Ocak Cuma reyting sonuçları açıklandı. Taşacak Bu Deniz geçtiğimiz hafta yaşadığı düşüşü bu hafta telafi etti. Fenomen dizi iki kategoride yükseliş yaşarken yalnızca TOTAL grubunda reyting kaybetti. Taşacak Bu Deniz'in rakibi Kızılcık Şerbeti ise düşüş trendini sürdürdü.

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü sosyal medyada gündem oldu.

Şerbo'nun yeni bölümünde Emir, Çimen'e evlenme teklifi etti. Emir'in Çimen'e evlenme teklifi ettiği sahnede tüm okul Çimen'in yüzünün yer aldığı maskeyi takarken o anlar seyirci tarafından aşırı cringe bulundu. Kızılcık Şerbeti'ndeki evlenme teklifi sahnesine seyirciden yorum yağdı.

Taşacak Bu Deniz'e Fadime karakterinin çocukluğunu canlandırmak için bir çocuk oyuncu dahil oldu.

Zeynep Atılgan'ın canlandırdığı Fadime karakterinin hikayesine ve çocukluğuna odaklanılan dizide Fadime'nin çocukluğunu canlandırması için seçmeler yapıldı. Diziye seçilen Güneş Işıksal'ın diziye gönderdiği audition görüntüleri sosyal medyada ortaya çıktı.

Survivor Romanya'nın 2020 sezonunda yaşanan bir olay sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Sosyal medyada yayılan videoda Survivor Romanya'da oyunu kaybeden MMA dövüşçüsü Ana Maria Pal, rakip takımdan bir yarışmacının burnunu kırıyor. Şoke eden anlar 6 yıl sonra bile şaşırtmaya devam ederken Ana Maria Pal'ın diskalifiye olmasına neden olan anlara yorum yağdı.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
