Taşacak Bu Deniz'in Minik Fadimesi'nin Diziye Seçilmek İçin Gönderdiği Audition
TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'de Zeynep Atılgan'ın canlandırdığı Fadime karakterinin çocukluğu işlenmeye başladı. Fadime'nin çocukluğunda neler yaşadığına dair yeni bir hikaye açılırken minik Fadime'yi canlandırmak için diziye dahil olan çocuk oyuncunun auditionı ortaya çıktı.
Taşacak Bu Deniz'e Fadime karakterinin çocukluğunu canlandırmak için bir çocuk oyuncu dahil oldu.
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
