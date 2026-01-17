onedio
Kızılcık Şerbeti'nde Çimen'e Yapılan Cringe Evlenme Teklifine Yorum Yağdı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.01.2026 - 10:51

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Emir, Çimen'e evlenme teklifinde bulundu. Emir'in Çimen'e evlenme teklifi ettiği anlar aşırı cringe bulunurken o anlara yorum yağdı.

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü sosyal medyada gündem oldu.

Şerbo'nun yeni bölümünde Emir, Çimen'e evlenme teklifi etti. Emir'in Çimen'e evlenme teklifi ettiği sahnede tüm okul Çimen'in yüzünün yer aldığı maskeyi takarken o anlar seyirci tarafından aşırı cringe bulundu. Kızılcık Şerbeti'ndeki evlenme teklifi sahnesine seyirciden yorum yağdı.

Buradan izleyebilirsiniz:

Tepkileri de burada derledik:

