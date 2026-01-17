onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Lider Dizi Yükselişte, Rakibin Düşüşü Devam Ediyor: 16 Ocak Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı

Lider Dizi Yükselişte, Rakibin Düşüşü Devam Ediyor: 16 Ocak Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı

Kızılcık Şerbeti Reyting Sonuçları Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.01.2026 - 11:58

16 Ocak Cuma reyting sonuçları belli oldu.

Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümleriyle yayınlandığı 16 Ocak Cuma günü reyting sonuçlarında Taşacak Bu Deniz iki kategoride yükseliş yaşarken TOTAL grubunda düşüşle geri döndü. Taşacak Bu Deniz'in rakibi Kızılcık Şerbeti de düşüş trendini sürdürdü.

İşte 16 Ocak Cuma Reyting Sonuçları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

16 Ocak Cuma reyting sonuçları belli oldu.

16 Ocak Cuma reyting sonuçları belli oldu.

Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 16 Ocak Cuma reyting sonuçları açıklandı. Taşacak Bu Deniz geçtiğimiz hafta yaşadığı düşüşü bu hafta telafi etti. Fenomen dizi iki kategoride yükseliş yaşarken yalnızca TOTAL grubunda reyting kaybetti. Taşacak Bu Deniz'in rakibi Kızılcık Şerbeti ise düşüş trendini sürdürdü.

16 Ocak Cuma TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları şu şekilde:

16 Ocak Cuma TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları şu şekilde:

Taşacak Bu Deniz

TOTAL: 14.47 (1)

AB: 14.35 (1)

ABC: 15.59 (1)

Kızılcık Şerbeti

TOTAL: 6.26 (3)

AB: 6.05 (3)

ABC: 6.51 (3)

Arka Sokaklar

TOTAL: 6.23 (4)

AB: 2.28 (10)

ABC: 3.81 (8)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın