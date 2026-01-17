Lider Dizi Yükselişte, Rakibin Düşüşü Devam Ediyor: 16 Ocak Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı
16 Ocak Cuma reyting sonuçları belli oldu.
Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümleriyle yayınlandığı 16 Ocak Cuma günü reyting sonuçlarında Taşacak Bu Deniz iki kategoride yükseliş yaşarken TOTAL grubunda düşüşle geri döndü. Taşacak Bu Deniz'in rakibi Kızılcık Şerbeti de düşüş trendini sürdürdü.
İşte 16 Ocak Cuma Reyting Sonuçları...
16 Ocak Cuma TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları şu şekilde:
