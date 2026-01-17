onedio
Kızılcık Şerbeti'nde Fatih ve Başak'ın Kaza Sahnesinin Kamera Arkası Yayınlandı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
17.01.2026 - 15:14

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Fatih ve Başak araba kazası geçirdi. Araba kazasının ardından su birikintisinde uzun süre boğuşan dizi çiftinin o sahnesi sosyal medyada gündem olurken söz konusu sahnenin kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

KAYNAK: Magazin Burada

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü yine çok konuşuldu.

Show TV'nin 4 sezondur devam eden dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Fatih ve Başak arasındaki buzlar eridi. Gitgide birbirlerine çekilen ikili yolda tartışma yaşayıp kaza yaptılar. Fatih ve Başak karakterlerinin araç kazasının ardından su birikintisindeki boğuşma sahnesi geceye damgasını vururken o anların kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

Buradan izleyebilirsiniz:

