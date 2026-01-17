onedio
Lider Haftalar Sonra Değişti: Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz'in Reyting Rekabetinde Kazanan Belli Oldu

Esra Demirci
17.01.2026 - 14:14

Televizyonun en çok izlenen iki yapımı Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz arasındaki rekabet devam ediyor. İki dizi de kendi günlerinde liderliği kimseye vermiyor fakat bu defa haftalık reytingler için mücadele etmeye başladılar. Haftalık reytinglerde Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz sırasıyla liderliği ele geçirirken bu hafta bir dizi diğerine zirveyi bıraktı. Peki, haftanın en çok izlenen dizisi Taşacak Bu Deniz mi yoksa Uzak Şehir mi oldu?

Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir arasındaki haftalık reyting mücadelesi devam ediyor.

Ekranların iki iddialı dizisi Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir reytinglerde muazzam bir yarış sürdürüyor. Her iki dizi de kendi günlerinde zirveyi kimseye kaptırmazken 16 Ocak Cuma akşamı Taşacak Bu Deniz iki kategoride yükseliş yaşadı.

Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir'in haftalık en çok izlenme yarışında kazanan belli oldu. Hangi dizi reytinglerde zirvede yer aldı?

Taşacak Bu Deniz, yeni bölümüyle bu hafta iki kategoride yükseliş yaşadı. Uzak Şehir'e çok az farkla yenilen Taşacak Bu Deniz, AB grubundaki liderliğini haftalar sonra Uzak Şehir'e devretti. Taşacak Bu Deniz, ABC1 kategorilerinde en çok izlenen dizi olurken Uzak Şehir, TOTAL ve AB grubunda farkını ortaya koydu ve liderliği elden bırakmadı.

