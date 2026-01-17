onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Taşacak Bu Deniz’in İso’su Erdem Şanlı Dizideki Düğününü Twitter’da Kutladı!

Taşacak Bu Deniz’in İso’su Erdem Şanlı Dizideki Düğününü Twitter’da Kutladı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
17.01.2026 - 17:36

Taşacak Bu Deniz geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekranlardaydı. Her hafta nabızları yükseltmeyi başaran dizide Koçari ve Furtuna aileleri arasında yaşanan kaoslar bitmek bilmiyor. Dün akşam da 14. bölümüyle ekranlara gelen dizi yine reyting rekorları kırmayı başardı. Son bölümün en can alıcı noktası İso ve Fadime karakterlerinin istemesi oldu. İso’ya hayat veren Erdem Şanlı da Twitter’dan paylaşım yapmayı es geçmedi. Gelin detaylara bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İki aile arasında yaşanan kaoslar nedeniyle 14. bölümde İso ve Fadime’nin evlendirilmesine karar verildiğini izledik.

İki aile arasında yaşanan kaoslar nedeniyle 14. bölümde İso ve Fadime’nin evlendirilmesine karar verildiğini izledik.

Zaten diziyi yakından takip eden izleyicilerin en yakıştırdığı çiftlerdendi ikili. Hal böyle olunca evlenmeleri de diziseverleri sevindirdi. Taşacak Bu Deniz’in aynı zamanda sosyal medyada da geniş bir kitlesi var. Hem dizi oyuncuları hem de izleyicileri aktif olarak Taşacak Bu Deniz paylaşımları yapıyor. Erdem Şanlı da düğünlerini kutladı.

İso’ya hayat veren Erdem Şanlı, dizideki düğünlerinin sevincini böyle paylaştı 👇

İso’ya hayat veren Erdem Şanlı, dizideki düğünlerinin sevincini böyle paylaştı 👇
twitter.com

Dizi oyuncularının da hikayeye dahil olarak hayranlarla birlikte sosyal medyada reaksiyon göstermeleri pozitif etkiyi artırıyor. Taşacak Bu Deniz’in başrol oyuncusu Deniz Baysal da sık sık diziye dair X hesabından paylaşımlar yapan isimlerden. Erdem Şanlı ve Zeynep Atılgan da kadrodakiler arasında aktif olarak sosyal medyayı kullanan oyunculardan.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın