Taşacak Bu Deniz’in İso’su Erdem Şanlı Dizideki Düğününü Twitter’da Kutladı!
Taşacak Bu Deniz geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekranlardaydı. Her hafta nabızları yükseltmeyi başaran dizide Koçari ve Furtuna aileleri arasında yaşanan kaoslar bitmek bilmiyor. Dün akşam da 14. bölümüyle ekranlara gelen dizi yine reyting rekorları kırmayı başardı. Son bölümün en can alıcı noktası İso ve Fadime karakterlerinin istemesi oldu. İso’ya hayat veren Erdem Şanlı da Twitter’dan paylaşım yapmayı es geçmedi. Gelin detaylara bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İki aile arasında yaşanan kaoslar nedeniyle 14. bölümde İso ve Fadime’nin evlendirilmesine karar verildiğini izledik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İso’ya hayat veren Erdem Şanlı, dizideki düğünlerinin sevincini böyle paylaştı 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın