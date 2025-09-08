Gürsel Tekin’in Özgür Özel Planı: "Yarın Onu Karşılamaya Gideceğiz"
CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, bugün polislerin CHP il başkanlığına müdahalesi sonrasında parti binasına girmiş ancak başkanlık katına çıkamadan binayı terk etmek zorunda kalmıştı. CHP’den yapılan açıklamada ise CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın binasının değiştirildiği açıklanmıştı.
TGRT Haber yayınına katılan Gürsel Tekin, il başkanlığı binasının kendilerine zimmetli olduğunu, değiştirme gibi bir durum olamayacağını söyledi ve yarın CHP’nin kuruluş yıl dönümü için İstanbul’a gelen Genel Başkan Özgür Özel’i karşılamaya gideceğini açıkladı.
CHP’de İstanbul il başkanlığı için yaşanan kavga sürüyor.
Gürsel Tekin’in açıklamaları 👇
