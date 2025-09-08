onedio
Gürsel Tekin'in Özgür Özel Planı: "Yarın Onu Karşılamaya Gideceğiz"

Gürsel Tekin’in Özgür Özel Planı: "Yarın Onu Karşılamaya Gideceğiz"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
08.09.2025 - 22:56

CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, bugün polislerin CHP il başkanlığına müdahalesi sonrasında parti binasına girmiş ancak başkanlık katına çıkamadan binayı terk etmek zorunda kalmıştı. CHP’den yapılan açıklamada ise CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın binasının değiştirildiği açıklanmıştı.

TGRT Haber yayınına katılan Gürsel Tekin, il başkanlığı binasının kendilerine zimmetli olduğunu, değiştirme gibi bir durum olamayacağını söyledi ve yarın CHP’nin kuruluş yıl dönümü için İstanbul’a gelen Genel Başkan Özgür Özel’i karşılamaya gideceğini açıkladı.

CHP’de İstanbul il başkanlığı için yaşanan kavga sürüyor.

CHP’de İstanbul il başkanlığı için yaşanan kavga sürüyor.

Gürsel Tekin, Özgür Çelik’i görevden alan mahkeme tarafından kayyum olarak atanmış ve bugün polis eşliğinde CHP İstanbul İl Binasına girmişti.

Akşam saatlerinde TGRT Haber canlı yayınına katılan Gürsel Tekin, yarın İstanbul’a gelecek olan Özgür Özel’i karşılamaya gideceğini açıkladı. 

Tekin ayrıca, “Ben bunların abisiydim. Büyüğüydüm. Ne oldu böyle düşmen olduk anlayamıyorum” ifadelerini de kullandı.

Gürsel Tekin’in açıklamaları 👇

