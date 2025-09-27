onedio
Gürel Gülter Kimdir? Güllü’nün Eski Eşi Gürel Gülter Ne İş Yapıyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.09.2025 - 14:47

1990’lı yılların fantezi müzik sahnesinde adını duyuran Güllü, sadece şarkılarıyla değil özel hayatıyla da gündeme gelmişti. 1996’da müzik yapımcısı Gürel Gülter ile evlendi. Bu evlilik, sanatçının kariyerine ara vermesine yol açarken 2002’de boşanma ile noktalandı. Çiftin birlikteliğinden iki çocuk dünyaya geldi. Yıllar sonra Güllü’nün vefatıyla birlikte eski eşi Gürel Gülter yeniden merak edilmeye başlandı. 

Peki Gürel Gülter kimdir, ne iş yapıyor, çocukları kimler?

Gürel Gülter Kimdir?

Gürel Gülter, 1990’lı yıllarda arabesk ve fantezi müzik sektöründe yapımcı ve prodüktör olarak tanındı. O dönemde birçok sanatçının albümünde görev aldı ve özellikle Güllü ile evliliğiyle magazin basınında öne çıktı.

İstanbul’da yaşadığı bilinen Gülter, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

Gürel Gülter Ne İş Yapıyor?

Kariyerine müzik yapımcısı olarak başlayan Gülter, özellikle arabesk ve fantezi müzik projelerinde yer aldı. Güllü’nün erken dönem kariyerinde de katkısı bulunan Gülter, boşanmanın ardından sektörden çekildi. 

Günümüzde müzik dünyasında aktif bir rol üstlenmediği, herhangi bir meslekle ilgili güncel kayda rastlanmadığı belirtiliyor. İstanbul’da sade bir yaşam sürdüğü ve medyadan uzak durmayı tercih ettiği ifade ediliyor.

Güllü ve Gürel Gülter Ne Zaman Boşandı?

Güllü ve Gürel Gülter, 1996 yılında evlendiler. Ancak evlilikleri boyunca yaşanan anlaşmazlıklar, aile içi sorunlar ve velayet tartışmaları sebebiyle 2002 yılında resmen boşandılar. 

Boşanma süreci dönemin magazin basınında geniş yer buldu. Güllü, boşanmanın ardından sahne hayatına geri döndü ve kariyerine odaklandı. Gürel Gülter ise kamuoyundan uzaklaştı ve sessiz bir yaşam tercih etti.

Gürel Gülter Çocukları

Çiftin bu evlilikten iki çocuğu oldu. 1998 doğumlu Tuyan Ülkem ve 2000 doğumlu Tuğberk Yağız, Güllü’nün en büyük destekçileri olarak annelerinin yanında yer aldı. 

Özellikle Güllü’nün vefatı sonrası oğlu Tuğberk Yağız, annesinin ölüm haberini kamuoyuna duyuran isim oldu. Çocukların İstanbul’da yaşadığı, zaman zaman da annelerinin Yalova’daki hayatında yanında oldukları biliniyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
