Gürel Gülter Kimdir? Güllü’nün Eski Eşi Gürel Gülter Ne İş Yapıyor?

Kariyerine müzik yapımcısı olarak başlayan Gülter, özellikle arabesk ve fantezi müzik projelerinde yer aldı. Güllü’nün erken dönem kariyerinde de katkısı bulunan Gülter, boşanmanın ardından sektörden çekildi.

Günümüzde müzik dünyasında aktif bir rol üstlenmediği, herhangi bir meslekle ilgili güncel kayda rastlanmadığı belirtiliyor. İstanbul’da sade bir yaşam sürdüğü ve medyadan uzak durmayı tercih ettiği ifade ediliyor.