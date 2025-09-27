Gürel Gülter Kimdir? Güllü’nün Eski Eşi Gürel Gülter Ne İş Yapıyor?
1990’lı yılların fantezi müzik sahnesinde adını duyuran Güllü, sadece şarkılarıyla değil özel hayatıyla da gündeme gelmişti. 1996’da müzik yapımcısı Gürel Gülter ile evlendi. Bu evlilik, sanatçının kariyerine ara vermesine yol açarken 2002’de boşanma ile noktalandı. Çiftin birlikteliğinden iki çocuk dünyaya geldi. Yıllar sonra Güllü’nün vefatıyla birlikte eski eşi Gürel Gülter yeniden merak edilmeye başlandı.
Peki Gürel Gülter kimdir, ne iş yapıyor, çocukları kimler?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gürel Gülter Kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gürel Gülter Ne İş Yapıyor?
Güllü ve Gürel Gülter Ne Zaman Boşandı?
Gürel Gülter Çocukları
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın