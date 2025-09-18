Güneş Tutulması Ne Zaman, Saat Kaçta? Eylül'ün İkinci Tutulması: Parçalı Güneş Tutulması Nereden İzlenecek?

Bu tutulma, tam Güneş tutulması değil. Bu yüzden Ay Güneş’i tamamen kapatmayacak, sadece bir kısmını örtecek. Görüntü olarak Güneş hilal benzeri bir şekil alacak. Gökyüzü izleyiciler ve fotoğraf meraklıları için etkileyici bir sahne sunacak.

Güneş Tutulması Hangi Burçta? Ne Zaman?

21 Eylül 2025 tarihinde Başak burcunun 29 derecesinde meydana gelen Güneş Tutulması, Eylül gün dönümüyle çakıştığı için sembolik olarak “denge”, “uyum” gibi temaları çağrıştıracak.