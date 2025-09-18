onedio
Güneş Tutulması Ne Zaman, Saat Kaçta? Eylül'ün İkinci Tutulması: Parçalı Güneş Tutulması Nereden İzlenecek?

18.09.2025 - 13:14

Eylül ayında gökyüzünde göz alıcı hareketler izlemeye devam ediyoruz! Kanlı Ay Tutulmasını henüz atlatmıştık ki bu kez de Güneş Tutulması ile değişen enerjilerden etkileneceğiz. Ancak daha da önemlisi gökyüzündeki görsel şölenden söz edeceğiz. Kimi ülkelerin çıplak gözle dahi gözlemleyeceği tutulma sırasında Ay, Güneş'in bir bölümünü örtecek ve Güneş hilal şeklini alacak. 

Peki, Başak burcunda meydana gelecek Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? 

İşte, detaylar...

Güneş Tutulması Ne Zaman?

Bu tutulma, tam Güneş tutulması değil. Bu yüzden Ay Güneş’i tamamen kapatmayacak, sadece bir kısmını örtecek. Görüntü olarak Güneş hilal benzeri bir şekil alacak. Gökyüzü izleyiciler ve fotoğraf meraklıları için etkileyici bir sahne sunacak. 

Güneş Tutulması Hangi Burçta? Ne Zaman?

21 Eylül 2025 tarihinde Başak burcunun 29 derecesinde meydana gelen Güneş Tutulması, Eylül gün dönümüyle çakıştığı için sembolik olarak “denge”, “uyum” gibi temaları çağrıştıracak.

Tutulma Türkiye saatiyle 20.30 civarında başlayacak ve gece yarısını biraz geçe etkisini yavaşça yitirecek. En iyi görünebileceği saatler 22.40 civarı olurken, tutulmanın 00.53'te yani 22 Eylül'ün ilk saatlerinde son bulacağı ön görülüyor.

Türkiye ve çoğu Kuzey Yarım Küre ülkesi için tutulma gözle görülür olmayacak. Çünkü tutulma yolu Güney Yarımküre’den geçiyor, Türkiye’nin bulunduğu bölge kapsam dışında kalıyor. Ancak internet yayınları sayesinde tutulmayı uzaktan izlemek mümkün olacak.

Güneş Tutulması Nereden İzlenebilecek? 

Tutulma, Güney Yarım Küre’de gözlemlenecek. Özellikle de

  • Avustralya ve Yeni Zelanda

  • Pasifik adaları (örneğin Samoa, Tonga, Cook Adaları vb.) 

  • Fransa Polinezyası, Kiribati gibi adalar 

  • Antarktika da bu tutulmayı gözlemlemek için özel bir bölge olacak. Güne Yarım Küre'de uzun süreli gözlemler de yapılabilecek.

Güneş tutulması, Ay'ın yörüngesinde Dünya ile Güneş arasına girmesiyle meydana gelir. Ay, Dünya ile Güneş'in arasına girerek Güneş ışığının bir kısmını veya tamamını örter. Tutulmalar genellikle, Ay'ın yeni ay evresinde ve Dünya ile Güneş ile kavuşum halinde olduğu zamanlarda gerçekleşir. 

Güneş Tutulması Kaç Yılda Bir Olur?

Güneş tutulması yılda ortalama 2 ila 5 kez meydana gelir. Ancak, aynı coğrafi noktada tam Güneş tutulmasının gözlemlenmesi çok daha nadirdir. Tam tutulmanın meydana gelmesi yüz yıllar sürebilir.

Güneş tutulmaları üç ana türde sınıflandırılabilir. 21 Eylül'de meydana gelecek olan Parçalı Güneş Tutulması iken Tam ve Halkalı Güneş tutulmaları da vardır. 

  • Tam Güneş Tutulması: Ay, Güneş'i tamamen örter. Bu tutulma sırasında, Güneş'in sadece dış atmosferi görünür hale gelir.

  • Parçalı Güneş Tutulması: Ay, Güneş'in sadece bir kısmını örter. Bu tür tutulmalar daha geniş alanlardan gözlemlenebilir. Güneş, hilal şeklinde görülür. 

  • Halkalı Güneş Tutulması: Ay, Güneş'in merkezini örter. Ancak etrafında parlak bir halka bırakır.

21 Eylül'de meydana gelecek olan Parçalı Güneş tutulması, Başak burcunda gerçekleşecek. Gökyüzü Güneş'in ışığından mahrum kalırken, gözlerinizi dört açmanızın vakti geliyor. Bu dönemde detaylara odaklanma, düzen kurma ve sağlıkla ilgili konulara dikkat etme temalarını ön plana çıkıyor. 

Kanlı Ay Tutulmasının hemen ardından meydana gelecek olan Güneş Tutulması, yaşamda yeni başlangıçlara ve dönüşümlere işaret ediyor. 

Unutmayın ki astrolojik olarak, Başak burcu toprakla, düzenle, detaylarla ve iş hayatıyla ilişkilidir. İşte bu yüzden, tutulma döneminde kariyer, iş ve sağlık konularında önemli değişiklikler yaşanabilir.

