Güneş Tutulmasından En Çok Etkilenecek Burçlar: Tutulma Yepyeni Bir Hayat Vadediyor
Eylül ayında bir tutulma daha! Kanlı Ay Tutulmasının ardından bu kez de Başak burcunda Güneş Tutulması meydana geliyor. 29 derece Başak burcunda meydana gelecek olan tutulma, 21 Eylül tarihinden itibaren yepyeni bir hayatı temsil ediyor olabilir. Güney Ay Düğümü ile yakın seyreden bu tutulma, bir şeyleri “Evet” ya da “Hayır” demek konusunda net olmamızı gerektiriyor.
Güneş Tutulması sırasında yeryüzü karanlığa bürünürken, detayları her zamankinden daha dikkatli görmeye başlayabilirsiniz. İşte bu içsel bir temizliğin, yepyeni bir düzenin başladığının habercisi!
Peki, Güneş Tutulmasında neler olacak? Güneş Tutulması burçları nasıl etkileyecek? En çok hangi burçlar etkilenecek?
İşte, detaylar…
Tutulma, Hem Yeni Ay Hem Güneş Tutulması Enerjisi Taşıyor!
Geçmişle Uzlaşma ve Geleceği Şekillendirme Zamanı!
Başak: “Bırakma zamanı…”
İkizler ve Yay: “Fedakarlık zamanı…”
Oğlak ve Kova: “Daha fazlasını isteme zamanı…”
Balık: “Kararlı olma zamanı…”
