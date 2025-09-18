onedio
Güneş Tutulmasından En Çok Etkilenecek Burçlar: Tutulma Yepyeni Bir Hayat Vadediyor

18.09.2025 - 14:13

Eylül ayında bir tutulma daha! Kanlı Ay Tutulmasının ardından bu kez de Başak burcunda Güneş Tutulması meydana geliyor. 29 derece Başak burcunda meydana gelecek olan tutulma, 21 Eylül tarihinden itibaren yepyeni bir hayatı temsil ediyor olabilir. Güney Ay Düğümü ile yakın seyreden bu tutulma, bir şeyleri “Evet” ya da “Hayır” demek konusunda net olmamızı gerektiriyor. 

Güneş Tutulması sırasında yeryüzü karanlığa bürünürken, detayları her zamankinden daha dikkatli görmeye başlayabilirsiniz. İşte bu içsel bir temizliğin, yepyeni bir düzenin başladığının habercisi! 

Peki, Güneş Tutulmasında neler olacak? Güneş Tutulması burçları nasıl etkileyecek? En çok hangi burçlar etkilenecek?

İşte, detaylar…

Tutulma, Hem Yeni Ay Hem Güneş Tutulması Enerjisi Taşıyor!

Güney Ay Düğümüne yakın seyreden Güneş Tutulması birbirinden güçlü enerjileri bir araya getiriyor.  Hem Yeni Ay hem de Güneş Tutulmasının enerjisini taşıyan bu astrolojik olay, Başak burcunda meydana geliyor. Zaten her zaman biraz karanlık bir “öncesi ve sonrası” hissi taşıyan tutulma, bu kez ruhunuzda köklü bir temizliği de gündeme getiriyor. 

Bu Eylül’de Sahiden Bahar Temizliği Başlıyor… 

Kanlı Ay Tutulması da yenilenen bir enerji ile dönüm noktası olmuştu. Kaçırdıysanız ya da hayatınızın olumsuz etkilendiğini hissediyorsanız, üzülmeyin. Zira bu Tutulma enerjisini destekleyen Başak burcunun detaycılığı, disiplin arzusu, sorumluluk ve sınırlar odaklı karakteri kişisel alanınızı belirlemek konusunda size destek olacak. 

Yani, 12 burç için de rutin alışkanlıklardan kariyer hayatına, sorumluluklardan sınırlara, aşktan sosyal hayata pek çok şey değişecek.

Geçmişle Uzlaşma ve Geleceği Şekillendirme Zamanı!

Güneş Tutulmasının duygusal sınırlarını hissettirmesine çok az zaman kaldı. 21 Eylül'den itibaren ayın son gününe kadar içsel anlamda bir değişim sürecine giriyoruz. Pek çoğumuz için milat olabilecek bu dönemde, “Evet” ve “Hayır” keskinliğinde sınırlar belirleyerek ardımıza bakmadan yürüme şansı bulabiliriz. 

Özellikle kariyer ve sağlık alanında reform yaşayabilirsiniz. Daha sağlıklı bir hayata, detaylı bir düzene ve yeni alışkanlıklara merhaba deyin. Adeta yeni hayatınızın ilk gününde net kararlar alarak kendinize güçlü bir yol belirleyebilirsiniz. 

Gelelim, bu Güneş Tutulması’ndan en çok etkilenecek burçlara 👇

Başak: “Bırakma zamanı…”

Zihnen ve bedenen arınmaya hazır olun. Yenilenmek, geçmişe veda ederek sadeleşmek için bırakın. Üzerinizdeki yükleri, acı travmaları, eski sevgiliyi, miadı dolan işi… Şimdi fırsatlar kapınızda! Aşk da sizin olacak yeni bir iş ve bolca para da. Hadi harekete geçin.

İkizler ve Yay: “Fedakarlık zamanı…”

Başak burcu ile kare açı yapan İkizler de Yay burçları da elbette bu tutulmadan en çok etkilenenlerden olacak. Günlük rutinlerinizden uzun vadeli planlarınıza, kariyer hedeflerinizden eğitim programlarınıza pek çok alanda değişim yapmak zorunda kalabilirsiniz. Tabii bu biraz canınızı sıkabilir. 

Bu noktada düzeni sabit tutmak konusunda ısrarcı olmamanızı tavsiye edeceğiz! İşleri kontrol etmenizin gerektiğini hissetseniz de bazen geri çekilmek düşündüğünüzden çok daha yararlı olabilir. Unutmayın ki yaptığınız fedakarlığın karşılığını alabilirsin.

Oğlak ve Kova: “Daha fazlasını isteme zamanı…”

Başak burcu ile burcunuzun yaptığı güçlü açı; iş, sorumluluklar ve toplumsal roller konusunda sizi uyarıyor. Belki de kendinizi ait hissettiğiniz düzenin içerisinde haddinden fazla zaman geçirdiniz. Bu yüzden perspektifinizi değiştirip aidiyet duygusu ve grup dinamiklerini yeniden sorgulamanız gerekebilir. 

Artık daha fazlasını istemeli, sınırları aşmaya hazır olmalı ve kariyerinizi bir adım öteye taşımalısınız. Başarıları kucaklamanın ya da hedefleri yükseltmenin tam zamanı.

Balık: “Kararlı olma zamanı…”

Başak burcunun karşıt burcu olan balık burçları, Güneş Tutulması karşısında biraz zorlanabilir. Ancak sıkı durun, düzen değişiyor… Eğer kendinizden emin, kararlı, dikkatli, dengeli ve en önemlisi de duygusal açıdan net olabilirseniz, ilişkileriniz kökten değişebilir. Başkalarıyla kurduğunuz ilişkilerin sınırları tamamen değişip düzene girebilir. 

Görünen o ki kararlılıkla ve istikrarla kendiniz için harekete geçmeye hazır olursanız, kontrolü tamamen elinize alabilirsiniz. Bu süreçte duygusal bazı vedalara ve “Hayır” demeye hazır olmanız ise şart.

