9/9 Portalıyla 9 Eylül'de Spiritüel Uyanış Başlıyor! Geçmişi Bırakın: Yeni Başlangıçların Kapısı Açılıyor
Sona erme ve yeniden doğuş enerjisi bir arada... 9 Eylül'de 9/9 portalı açılıyor! Geçmişi bırakıp geleceğe odaklanmanın zamanı geldi. Evrensel olarak 'temizlenme, arınma ve yenilenme' ayı olan Eylül'de eskiye veda etmek şifalanmanın en güzel yoludur. Özellikle de 9/9 portalının açıldığı 9 Eylül tarihinden itibaren geçmişten gelen yüklerden arınmak için kozmik bir destek hissedeceğiniz de aşikar.
Peki, 9 Eylül'de neler olacak? 9/9 enerjisiyle yapılması gereken ritüeller nelerdir? Bugünlerde nelere dikkat edilmeli?
İşte, yılın en önemli arınma süreci ve Eylül ayında yapılması gereken ritüeller...
Numerolojide 9 sayısı ile özdeşleşen
Eylül Ayı: 9/9/9 Portalı
Peki, Neden 9/9/9 Portalı? İşte 9/9/9 Portalının Arkasındaki Numeroloji
Tutunmak Yerine "Bırakın Gitsin"
9 Eylül'de Yapılacak 9/9 Portalı Ritüelleri
