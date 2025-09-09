onedio
9/9 Portalıyla 9 Eylül'de Spiritüel Uyanış Başlıyor! Geçmişi Bırakın: Yeni Başlangıçların Kapısı Açılıyor

astrocentergelecekbenim Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
09.09.2025 - 10:26

Sona erme ve yeniden doğuş enerjisi bir arada... 9 Eylül'de 9/9 portalı açılıyor! Geçmişi bırakıp geleceğe odaklanmanın zamanı geldi. Evrensel olarak 'temizlenme, arınma ve yenilenme' ayı olan Eylül'de eskiye veda etmek şifalanmanın en güzel yoludur. Özellikle de 9/9 portalının açıldığı 9 Eylül tarihinden itibaren geçmişten gelen yüklerden arınmak için kozmik bir destek hissedeceğiniz de aşikar. 

Peki, 9 Eylül'de neler olacak? 9/9 enerjisiyle yapılması gereken ritüeller nelerdir? Bugünlerde nelere dikkat edilmeli? 

İşte, yılın en önemli arınma süreci ve Eylül ayında yapılması gereken ritüeller... 

Eylül Ayı: 9/9/9 Portalı

9 Eylül 2025, numerolojiye göre '9/9/9 Tamamlanma Portalı' olarak adlandırılır. Bugün enerjilerin yoğunlaştığı ve bitişlerin başlangıçlara dönüştüğü bir dönüm noktası olarak nitelendirilir. Zaten Eylül ayı evrensel anlamda bir temizlenme ve arınma ayıdır. 

İşte bu yüzden bu tarih, eski alışkanlıkların, korkuların veya uymayan ilişkilerin sona erdiği ve yeni bir başlangıç için yer açıldığı bir zamanı temsil eder. 9/9/9 enerjisi, hayatınızdan çıkanların, gelmesi gerekenler için yer açtığına güvenmekle ilgilidir. Bu portal sadece sessiz bir rahatlamayla ilgili değil, aynı zamanda bir doz cesaretle kapanışı da ifade eder. 

Sınırlayıcı inançların bırakılması gerektiğinin habercisi olan 9 Eylül tarihi, eski yaraların iyileşmesini de sağlar. Bu özel günü kutlamak için birbirinden özel ve basit ritüeller de vardır.

Peki, Neden 9/9/9 Portalı? İşte 9/9/9 Portalının Arkasındaki Numeroloji

Numerolojiye göre, 9 sayısı genellikle tamamlanma ve yenilenme sayısıdır. 9 Eylül 2025'te, bu enerji 2009 yılından beri ilk kez üç kat daha güçlü olacak. Çünkü 9/9/9 uyumuna adım atacağız. Dokuzuncu ayın dokuzuncu gününe denk gelen bugün 2025 yılının rakamları (2+0+2+5 = 9) toplamının 9 olmasıyla bu enerjiyi çok daha güçlü bir şekilde ortaya çıkaracak. 

Üstelik bu yıl Salı gününe denk gelen bu tarih, bir önemli gücü daha ortaya çıkarıyor. Salı günü, cesaret ve eylem gezegeni Mars tarafından yönetiliyor. Bu nedenle, bu tarih sadece rahatlama değil, aynı zamanda cesaret ve eylemle de ilgili.

Tutunmak Yerine "Bırakın Gitsin"

Serbest bıraktığınızda iyileşecek; kendinize şefkatle yaklaştığınızda yeniden doğacaksınız. Hadi kendinize sorun, 'Bugün neyi taşımayı bırakmalıyım?' Ağacın budanan dalı gibi düşünün... İşte bu daldan büyüyecek ve güçleneceksiniz. 

9/9 Portalının Enerjisiyle Daha Güçlü Olacak Günler: 

9 Eylül'ün yanı sıra Eylül ayı boyunca fırsatlar ve arınma şansı sizi bekliyor. Yeniden doğacaksınız: 

  • 7 Eylül – Balık Dolunayı (Kanlı Ay Tutulması): Çok yoğun duygusal bir arınma enerjisiyle dolu olan Dolunay ile birlikte geçmişin kapanışını yapıp 9/9 portalına hazırlandık aslında.

  • 21 Eylül civarı – Sonbahar Ekinoksu: Gece ve gündüzün eşitlendiği bu dönemde, içsel dengeyi bulmak, hayatında 'eksik–fazla' olanı görmek her zamankinden önemli olacak. 9 Eylül'ü kaçıranlar bugünü mutlaka yakalamalı. 

  • 28 Eylül – Yeni Ay (Terazi): İlişkilerde ve ortaklıklarda yeni başlangıç enerjisi. Özellikle 9/9’da bırakılan konuların yerine yenilerini koyma fırsatı ise ay bitmeden kapımızı çalacak. Yeter ki bırakmak için cesur olun ve yeniden başlayacağınıza emin olun!

9 Eylül'de Yapılacak 9/9 Portalı Ritüelleri

İlk adım elbette bırakma ritüeli olmalı, ardından niyet çalışmaları, ruhsal detoks ve paylaşma ile iyilik enerjisini kabul etmek de gündeminizde yer almalı. İşte, bırakma ritüeli 

9 Eylül Bırakma Ritüeli 

Hayatınızdan çıkarmak istediğiniz ya da sizi dibe çeken her ne varsa bir kağıda yazın. Çizgisiz beyaz bir kağıt olmasına özen gösterin ve mümkünse kalemlerinizi kırmızı ya da siyah renklerde seçin. 

Arınmak istediğiniz bir sağlık sorunu, bir dert, maddi sıkıntı, toksik bir ilişki, yetersiz bir iş ya da mülk olabilir. Odaklanmanız gereken tek şey, konu her ne olursa olsun kurtulma arzunuz olmalı. Yani sadece bir isim de yazabilirsiniz; bir mekan da... Tabii bunu yaparken olumlalamalara dikkat de edin. 'Beni dibe çeken ilişkiden arınıyorum', 'Yeterince kazanamadığım iş yerine başarılı, mutlu, kazançlı ve hayırlara vesile olduğum işe yöneliyorum.', 'Ruhum ve bedenim şifa buluyor. Artık tamamen iyileştim' gibi notlar yazmaya dikkat edin. 

Şimdi sırada dertlere veda etmek var: Artık tek yapmanız gereken bu notu güvenli bir şekilde yakmak, toprağa gömmek ya da tuzlu suya bırakmak. 

9 Eylül: 9 Nefes Ritüeli 

Bir diğer ritüel ise 9 kere nefes alıp 9 kere nefes vererek gerçekleştiriliyor. Bu basit ritüel sırasında nefes alırken sizi mutlu edecek şeylere odaklamalısınız. Yeni bir aşk, yeni bir iş, sağlıklı bir hayat, bolluk, bereket... Nefes verirken ise kötü düşüncelerden, negatif olan ve sizi dibe çeken her şeyden arındığınızı hayal ederek huzura odaklanın. 

Bu ritüellerin yanı sıra niyet çalışmaları ya yapabilir, 'Yeni hayatımda ... bunlara yer açıyorum' diyerek güzelliklere yönelebilirsiniz. Ruhsal detoks için meditasyon, nefes çalışmaları, yoga, doğada berrak bir zihinle dolaşmak ve suya girmek de size iyi gelecektir. Bugün iyilik yapmayı, sevgiyi ve bereketi paylaşmayı da unutmayın.

