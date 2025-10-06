onedio
Günde Sadece 10 Dakikanızı Ayırarak İlişkinizi Kurtarmanız Mümkün: 10 Dakika Kuralı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.10.2025 - 16:11

Uyanıp işe gidiyorsunuz, eve dönüyorsunuz ve partnerinizle gerçekten kaliteli vakit geçirmeden yatağa giriyorsunuz. Aranızdaki mesafe gitgide büyümeye başlayana kadar da bunun farkına bile varmıyorsunuz... Tanıdık geldi mi?

Oysa ki günde yalnızca 10 dakikanızı buna ayırmak, ilişkinizi her zamankinden daha güçlü hale getirebilir. Sizin için anlattık!

Sadece 10 dakikalık kesintisiz bir konuşma ve birbirinizi yoklamak, ilişkinizi güçlendirmenize ve aranızdaki bağı derinleştirmenize yardımcı olabilir.

Dr. Terri Orbuch’un ortaya koyduğu “10 dakika kuralı”, partnerinize her gün 10 dakika boyunca tüm dikkatinizi vermenizi tavsiye ediyor. Bu süre içinde gününüzde yaşananları paylaşabilir ya da son zamanlarda aklınızı meşgul eden konular hakkında konuşabilirsiniz.

Lisanslı evlilik ve aile terapisti Chloe Lankshear, Bustle’a verdiği röportajda böyle anlattı:

10 dakika kuralı, partnerinizle aranızda bir mesafe oluştuğunu hissettiğinizde yeniden bağ kurmaya başlamanın harika bir yolu. Uygulaması zor değil ve dürüst olalım, çoğu insan günde 10 dakikasını buna ayırabilir.

Lankshear ayrıca, 10 dakika kuralının sıradan bir sohbetten farklı olduğunu unutmamak gerektiğini vurguladı.

Bu süre, hem dinlemek hem de dinlenilmek için bir fırsattır. Bu nedenle, tepki vermeden ya da cevaplamadan önce partnerinizin konuşmasını tamamlamasına izin verin.

10 dakika kuralı, hem kendi düşünce ve duygularınızı paylaşma fırsatı sunar hem de partnerinizin ne düşündüğünü ve hissettiğini anlamanızı sağlar. Bu uygulama, duygusal bir yakınlık hissi oluşturarak partnerinizin yaşadıklarını daha iyi kavramanıza ve aranızdaki iletişimi güçlendirmenize yardımcı olur.

Bu küçük alışkanlık, partnerinizin arkadaşları ya da ailesiyle konuşmaktan çekinebileceği zor konuları açabilmesi için güvenli bir alan yaratabilir.

Sizin onu dinleyeceğinizi, yargılamayacağınızı ve rahatlatacağınızı bilmek, kendini ifade etmesini kolaylaştırır. Bir başka lisanslı evlilik ve aile terapisti olan Ligia Orellana da Bustle’a şunları söyledi:

İş, aile, çocuklar ve evcil hayvanların yarattığı koşuşturma içinde, eşimizle olan duygusal bağımızı genellikle geri plana atıyoruz. Birbirimize zaman ayırmak, çiftlerin ilk tanıştıkları zamanki o samimiyeti yeniden kazanmalarına yardımcı olur.

