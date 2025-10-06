Günde Sadece 10 Dakikanızı Ayırarak İlişkinizi Kurtarmanız Mümkün: 10 Dakika Kuralı
Kaynak: https://www.yourtango.com/love/doing-...
Uyanıp işe gidiyorsunuz, eve dönüyorsunuz ve partnerinizle gerçekten kaliteli vakit geçirmeden yatağa giriyorsunuz. Aranızdaki mesafe gitgide büyümeye başlayana kadar da bunun farkına bile varmıyorsunuz... Tanıdık geldi mi?
Oysa ki günde yalnızca 10 dakikanızı buna ayırmak, ilişkinizi her zamankinden daha güçlü hale getirebilir. Sizin için anlattık!
Sadece 10 dakikalık kesintisiz bir konuşma ve birbirinizi yoklamak, ilişkinizi güçlendirmenize ve aranızdaki bağı derinleştirmenize yardımcı olabilir.
Lankshear ayrıca, 10 dakika kuralının sıradan bir sohbetten farklı olduğunu unutmamak gerektiğini vurguladı.
Bu küçük alışkanlık, partnerinizin arkadaşları ya da ailesiyle konuşmaktan çekinebileceği zor konuları açabilmesi için güvenli bir alan yaratabilir.
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
