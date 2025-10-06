Günde Sadece 10 Dakikanızı Ayırarak İlişkinizi Kurtarmanız Mümkün: 10 Dakika Kuralı

Bu süre, hem dinlemek hem de dinlenilmek için bir fırsattır. Bu nedenle, tepki vermeden ya da cevaplamadan önce partnerinizin konuşmasını tamamlamasına izin verin.

10 dakika kuralı, hem kendi düşünce ve duygularınızı paylaşma fırsatı sunar hem de partnerinizin ne düşündüğünü ve hissettiğini anlamanızı sağlar. Bu uygulama, duygusal bir yakınlık hissi oluşturarak partnerinizin yaşadıklarını daha iyi kavramanıza ve aranızdaki iletişimi güçlendirmenize yardımcı olur.