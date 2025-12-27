onedio
Gümüş 12 Ayda %169 Kazandırırken, 27 Aralık'ta Rekor Tazeledi

Gümüş 12 Ayda %169 Kazandırırken, 27 Aralık'ta Rekor Tazeledi

27.12.2025 - 17:46

27 Aralık 2025 itibarıyla “beyaz metal” gümüş, ons başına yaklaşık 79 dolara çıkarak rekor seviyeye ulaştı. Yıl başından bu yana fiyatlar yaklaşık %169 artarken, aynı dönemde altın %73 yükseldi. Investing verilerine göre bu hızlı artış, gümüşün hem sanayi metali hem de güvenli liman rolünü bir kez daha ortaya koydu.

Uzmanlar gümüşün neden yükseldiğini sorguluyor.

Uzmanlar gümüşün neden yükseldiğini sorguluyor.

Uzmanlar, gümüşte görülen güçlü yükselişin yalnızca spekülatif dalgalanmalardan kaynaklanmadığını belirtiyor. Fiyatları yukarı taşıyan temel unsurlar arasında arzın kısıtlı kalması, sanayi talebinin rekor düzeylere çıkması, güvenli liman arayışı ve Fed’in faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi öne çıkıyor.

Getiri sağlamayan bir varlık olan gümüş, faizlerin gerilediği dönemlerde yatırımcı açısından daha cazip bir alternatif haline geliyor.

Elektrikli araçlar, 5G teknolojisi, yapay zeka... Hepsi gümüşün desteğini bekliyor.

Elektrikli araçlar, 5G teknolojisi, yapay zeka... Hepsi gümüşün desteğini bekliyor.

Gümüş, yüksek elektrik iletkenliği sayesinde modern teknolojinin temel girdilerinden biri haline geldi. Küresel talebin yüzde 50-60’ı artık sanayiden geliyor; özellikle elektrikli araçlar, şarj altyapıları, elektronik, yapay zekâ veri merkezleri, yarı iletkenler ve 5G yatırımları talebi hızla artırıyor.

