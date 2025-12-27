Gümüş 12 Ayda %169 Kazandırırken, 27 Aralık'ta Rekor Tazeledi

27 Aralık 2025 itibarıyla “beyaz metal” gümüş, ons başına yaklaşık 79 dolara çıkarak rekor seviyeye ulaştı. Yıl başından bu yana fiyatlar yaklaşık %169 artarken, aynı dönemde altın %73 yükseldi. Investing verilerine göre bu hızlı artış, gümüşün hem sanayi metali hem de güvenli liman rolünü bir kez daha ortaya koydu.