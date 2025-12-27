Gümüş 12 Ayda %169 Kazandırırken, 27 Aralık'ta Rekor Tazeledi
27 Aralık 2025 itibarıyla “beyaz metal” gümüş, ons başına yaklaşık 79 dolara çıkarak rekor seviyeye ulaştı. Yıl başından bu yana fiyatlar yaklaşık %169 artarken, aynı dönemde altın %73 yükseldi. Investing verilerine göre bu hızlı artış, gümüşün hem sanayi metali hem de güvenli liman rolünü bir kez daha ortaya koydu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzmanlar gümüşün neden yükseldiğini sorguluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Elektrikli araçlar, 5G teknolojisi, yapay zeka... Hepsi gümüşün desteğini bekliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın