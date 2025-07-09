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Gücünü Kenevirden Alan Ayakkabı! HempKey®'in Cilt Sağlığını Koruyan Şık ve Çevre Dostu Ürünleri

etiket Gücünü Kenevirden Alan Ayakkabı! HempKey®'in Cilt Sağlığını Koruyan Şık ve Çevre Dostu Ürünleri

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
09.07.2025 - 17:20

Ayak sağlığı konusunda endişeli olanlar için kenevirden ayakkabılar üreten yerli bir üretim markası var: HempKey®!  HempKey®, ürettiği ayakkabıların gücünü kenevirin özelliklerinden alıyor 💪 Kenevir ayakkabıları ile ülkemizde başarıyla yetiştirilebilen kenevir bitkisini tekstil alanında da kullanarak, ülke ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamayı hedefliyor 🌱 

Peki neden kenevir?

Kenevir lifi vücuttan etkili bir şekilde nem emerken 💧 nefes alabilirlikte yüksek performansa sahip. Ayrıca diğer doğal elyaflardan ağır basan anti-bakteriyel özelliği de bulunuyor. Marka; kenevir lifiinin üstün ekolojik özellikleri, organik tekstil üretim potansiyeli ve organik tekstil performans özelliklerinden dolayı kenevir üretim ve tüketiminde gelecek yıllarda büyük artış olmasını bekliyor. 

Kenevirden üretilmiş olan yerli üretim premium kalitede ayakkabıdan çantaya, cüzdandandan gözlüğe çeşitli tekstil seçenekleri bulunan bu çevre dostu giyim ürünlerine gelin birlikte bakalım.

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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Patentini 2019 yılında alarak Türkiye'de kenevir bitkisinden elde edilen malzemeleri tekstil sektöründe ilk kez kullanmaya başlayan HempKey® ülkemiz doğal kaynaklarını faydalı şekilde kullanmayı hayal ederek yola çıkmış.

Patentini 2019 yılında alarak Türkiye'de kenevir bitkisinden elde edilen malzemeleri tekstil sektöründe ilk kez kullanmaya başlayan HempKey® ülkemiz doğal kaynaklarını faydalı şekilde kullanmayı hayal ederek yola çıkmış.

Markanın ayakkabı, çanta, cüzdan gibi çeşitli tekstil ürünleri bulunuyor.

HempKey®'in günlük kombinlerinizde, partiye giderken, sosyal ve iş ortamı gibi çeşitli alanlarda rahatlıkla kullanabileceğiniz tasarımları var.

Ayaklarınızın nefes almasını sağlayan Jack Herer V2.0 Kenevir Yapımından Ayakkabı

Ayaklarınızın nefes almasını sağlayan Jack Herer V2.0 Kenevir Yapımından Ayakkabı

Antibakteriyel ve Anti-alerjik özelliklere sahip olan bu ayakkabı cilt alerjisi ve astımı olan kişiler için ideal. Ayrıca terlemeyi önleyen yapısı ayak sağlığınız için tercih sebebi. Nano teknolojisiyle de su geçirmiyor. Ayak sağlığı için ne gerekiyorsa hepsi düşünülmüş 😍. 

Tanıtım fiyatıyla indirimde olan ve 1000 çift ile sınırlı olan ayakkabının natural, siyah, yeşil, taba, mavi olmak üzere farklı renk seçenekleri bulunuyor.

Linki burada.

Ayağın şeklini alıp mantar oluşumunu engellemeye yardımcı olan HEMPKEY® 421 Pro Kenevir Yapımından Ayakkabı

Ayağın şeklini alıp mantar oluşumunu engellemeye yardımcı olan HEMPKEY® 421 Pro Kenevir Yapımından Ayakkabı

4.21 Pro Natural ile ayaklarınız serin ve nemden uzak! Deri hastalıklarının oluşumunu da engellemeye yardımcı olan bu ayakkabı pastel renkleri ve kenevirin doğal parlaklığı ile kusursuz bir uyumla kendini gösteriyor.

400 çift ile sınırlı ve el yapımı özelliğiyle gayet şık görünen 421 Pro Ayakkabı için link burada.

Kalitesiyle konuşulan bir bot: HEMPKEY® Hemp Boot's Kenevir Yapımından Ayakkabı

Kalitesiyle konuşulan bir bot: HEMPKEY® Hemp Boot's Kenevir Yapımından Ayakkabı

HempKey® kenevirin üstün nem emilimi ve sıcaklığı, doğal derinin sıcak yapısıyla birleşmiş. Sırt kısmında doğal boyasız dana derisi kullanılan, ardından su itici özellik katmak için parçaları bir araya getirilen bot, kullanıcısına harika bir deneyim vaadediyor.

Siyah ve bej renk seçenekleri olan 200 çift ile sınırlı botun linki burada.

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Okyanuslardan toplanan plastikler ile üretilen HEMPKEY® Special Hemp Bag Kenevir Çanta

Okyanuslardan toplanan plastikler ile üretilen HEMPKEY® Special Hemp Bag Kenevir Çanta

%100 kenevir kumaş bu çantanın fermuarı YKK iş birliği ile hazırlanmış. Her yerde yanınızda taşıyabileceğiniz bu çanta basic tarzıyla oldukça şık görünüyor. 

El yapımı 100 adet ile sınırlı Special Hemp Bag Çanta linki burada.

Teri emip hızlıca buharlaştıran HempKey® Kenevir 'den Gözlük

Teri emip hızlıca buharlaştıran HempKey® Kenevir 'den Gözlük

Gerçek kenevir kasası ve 3D kenevir detaylarla oluşturulmuş bu gözlük kendinize veya sevdiklerinize verebileceğiniz benzersiz bir hediye. Yüksek kalite orijinal polarize cam, yüksek kalite çift yaylı dayanıklı İtalyan paslanmaz menteşeler ve doğal kök boyasıyla yapılmış renklendirmeler vegan ürün kullanımını sevenler için ideal. 

Talep ettiğiniz tarzda ister güneş ister OPTİK(Numaralı) isteğinize özel tasarlanan kenevir gözlükler özel sipariş ile 30 gün içerisinde teslim ediliyor.

100 adet ile sınırlı bu el yapımı gözlüğün linki burada.

Doğal cilt bakımında yenileyici güç: Orijinal HempKey® Kenevir Yağlı Yüksek Kalite Sabun

Doğal cilt bakımında yenileyici güç: Orijinal HempKey® Kenevir Yağlı Yüksek Kalite Sabun

Yüz ve vücut için geliştirilmiş yüksek kaliteli kenevir yağlı sabun, doğal sabun ve organik içeriklerle hazırlanmış. Cilt problemleri yaşayan ve doğal çözüm arayanlara hitap eden bu ürün, kenevir yağının yenileyici gücünü ön plana çıkarıyor. Sabundaki kenevir yağı içeriği sayesinde cildiniz daha canlı ve pürüzsüz hale geliyor.

Dermatolojik testlerden geçen sabun herhangi bir alerjik veya tahriş edici belirti göstermemiş.

Orijinal HempKey® Kenevir Yağlı Yüksek Kalite Sabun linki burada.

Doğal içerikli bu sabun 2000 çift ayakkabı ile hediye gönderilmiş ve hediye sabunlardan çok fazla memnun kalan olduğu için ayrıca satışa konulmuş.

Doğal içerikli bu sabun 2000 çift ayakkabı ile hediye gönderilmiş ve hediye sabunlardan çok fazla memnun kalan olduğu için ayrıca satışa konulmuş.

Tabii HempKey, hala bir adet kenevir yağlı sabunu tüm kenevir ayakkabı tercih etmiş kişilere hediye olarak göndermeye devam ediyor.

  800 adetle sınırlı Orijinal HempKey® Kenevir Yağlı Yüksek Kalite Sabun linki burada.

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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