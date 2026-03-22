Havalar Isınınca Kendini Dışarı Atanlara Hayatı Kolaylaştıracak Ürün Önerileri

Sena YİĞİT
22.03.2026 - 18:44

Havaların ısınmasıyla birlikte evde duramayan, parklarda, sahillerde veya doğada vakit geçirmeyi seven 'dışarıcılar' için hem konforu artıracak hem de günü kurtaracak bir liste hazırladık.

Bu içerik 19.03.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Soğuk içecekler her an yanınızda: Stanley Quencher Pipetli Termos!

Dışarıdasınız, hava sıcak ve buz gibi bir yuduma ihtiyacınız var... İşte orada devreye sosyal medyanın ve parkların yıldızı Stanley giriyor. Saatlerce buz gibi tutan performansı ve pipetli kullanım kolaylığıyla elinizden düşmeyecek.

Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak, 1.18 L

Müziğin ritmi her yerde: JBL Flip 6 Taşınabilir Hoparlör!

Piknik örtünüzü serdiniz, manzara şahane, geriye sadece modunuzu yükseltecek bir şarkı kaldı. Suya ve toza dayanıklı yapısıyla JBL Flip 6, açık havada en kaliteli ses deneyimini cebinize (veya çantanıza) sığdırıyor.

JBL Flip 6 Bluetooth Hoparlör

Anılarınızı saniyeler içinde somutlaştırın: Fujifilm Instax Mini 12!

Telefon hafızasında kaybolan fotoğraflar yerine, o anın enerjisini avucunuzda tutun. Bahar gezilerinde arkadaşlarınızla çektiğiniz kareleri anında çıkartan bu şirin kamera, nostaljik ve eğlenceli bir dış mekan aksesuarı.

Fujifilm Instax Mini 12 Şakayık Pembe Fotoğraf Makinesi

Pikniklerin konfor kraliçesi: Katlanır Kamp Sandalye!

Kendini dışarı atanların demirbaşı! Hafif, kolay taşınır ve saniyeler içinde kurulur. Sahilde gün batımını izlerken veya ormanda kahve molası verirken bel ağrısı çekmek istemeyenlerin ilk tercihi.

Decathlon Quechua Katlanabilir Kamp Sandalyesi

Sessiz ve serin bir esinti: Levoit Portatif Boyun Vantilatörü!

Yürüyüş yaparken veya festivalde beklerken sıcaktan bunalmaya son! Boynunuza asabileceğiniz bu hafif ve eller serbest vantilatör, size kişisel bir klima konforu sunuyor. Hem şık hem de çok işlevsel.

Levoit Akıllı Taşınabilir Boyun Vantilatörü

Güneşin tadını güvenle çıkarın: La Roche Posay Anthelios Mist!

Dışarıdayken güneş kremi tazelemek zordur ama bu sprey formdaki mist ile saniyeler içinde korunmaya devam edebilirsiniz. Makyaj üstüne bile uygulanabilen bu hafif doku, çantanızın vazgeçilmezi olacak.

La Roche Posay Anthelios Anti-Shine Görünmez Yüz Spreyi

Piknik sepeti derdine son: Vienev 32 Parça Taşınabilir Piknik Seti!

Artık 'tabak aldık mı, çatal eksik mi?' stresi bitti! 6 kişilik tam donanımlı bu set; tabaklardan bardaklara, çatal-kaşıktan servis gereçlerine kadar her şeyi kendi şık bej saklama kutusunda sunuyor. Bahar kahvaltılarının ve gün batımı pikniklerinin en organize yardımcısı!

Vienev 32 Parça 6 Kişilik Taşınabilir Piknik Seti - Bej

Yumuşacık ve su geçirmeyen zemin: Piknik Örtüsü!

Çimlerin nemini çekmeyen, altı muşamba üstü yumuşak dokulu bir örtü hayat kurtarır. Katlandığında şık bir çanta halini alan bu örtüyle, her yeri anında konforlu bir mola alanına dönüştürebilirsiniz.

Su Geçirmez Katlanabilir Piknik Örtüsü

Telefonunuzun enerjisi hiç bitmesin: Anker MagGo Powerbank!

Dışarıda video çekerken veya navigasyon kullanırken şarjın bitmesi tam bir kabus. Kablo derdi olmadan telefonunuza mıknatıs gibi yapışan bu incecik güç deposu, sizi priz aramaktan kurtaracak.

Anker MagGo Manyetik Kablosuz Powerbank

Adımlarınız bulutların üzerinde: New Balance 530 Sneaker!

Kendini dışarı atan biri için en önemli şey rahat bir ayakkabıdır. İkonik tasarımı ve üstün yastıklama teknolojisiyle New Balance 530, kilometrelerce yürüseniz bile ayağınızda yokmuş gibi hissettirecek.

New Balance 530 Unisex Spor Ayakkabı

