Bugün İndirimde Neler Var? 20 Mart 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
20.03.2026 - 15:24

Cuma enerjisi alışveriş sepetlerine yansıdı! Bugün listemizde fiyatı 2.599 TL'den 999 TL'ye düşen Yataş şıklığından, mutfakta lahmacun ve pizza fırtınası estirecek Karaca teknolojisine; korku edebiyatının babası Lovecraft’ın dev setinden her dolaba lazım palazzo pantolonlara kadar yok yok. Bazı ürünler 'yok artık' dedirtecek indirim oranlarıyla karşımızda, bizden söylemesi!

Bu içerik 20.03.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Yatak odasında dev değişim: Yataş Netha Çift Kişilik Yatak Örtüsü!

Günün indirim şampiyonu! Tam %62 indirimle 2.599 TL yerine sadece 999,90 TL. Gri rengin o asil ve dingin dokusunu yatağınıza taşımak, bahar temizliği sonrası odanıza yeni bir nefes aldırmak için bu fiyat kaçmaz.

Yataş Netha Gri Çift Kişilik Yatak Örtüsü (240x230)

Korku edebiyatı tutkunlarına: H.P. Lovecraft 6’lı Kitap Seti!

Cthulhu'nun Çağrısı'ndan Deliliğin Dağlarında'ya kadar karanlık dünyanın en efsanevi 6 kitabı tek bir sette! Üstelik bu dev koleksiyon şimdi sadece 198 TL. Kitaplığında sağlam bir klasik seti kurmak isteyenler için 'bedavadan biraz pahalı' bir fırsat.

H.P. Lovecraft Klasikler Dizisi 6 Kitaplık Dev Set

Puma kalitesiyle her adımda şıklık: Puma Club II!

Unisex tasarımıyla hem kadınların hem erkeklerin favorisi olan bu ikonik model, %41 indirimle 2.910 TL yerine 1.719 TL’ye düştü. Hem sokak stiline uyum sağlayan hem de konforu elden bırakmayan bir sneaker arayanlar sepetini hemen güncellesin!

Puma Club II Spor Ayakkabı - Unisex

Keratin korumalı kusursuz düzlük: Remington S8540!

Saçlarını düzleştirirken yıpranmasından korkanlar buraya! Keratin koruma teknolojisi ve dijital ekranıyla saçlarınıza hak ettiği değeri veren bu cihaz, sepete özel 2.738,85 TL fiyatıyla profesyonel bakımı evinize getiriyor.

Remington Keratin Protect Saç Düzleştirici

Solmayan en tatlı bitkiler: LEGO Botanicals Mutlu Bitkiler!

LEGO’nun yetişkinler için en çok sevilen serisi Botanicals’dan yepyeni bir set! Hem çocukların yaratıcılığını artıracak hem de bitki severlerin masasına neşe katacak bu 217 parçalık set, sepete özel 868,21 TL. Asla kurumayan bir bahçeniz olsun istemez misiniz?

LEGO Botanicals Mutlu Bitkiler 10349 Yapım Seti

Tozlara karşı Ultra Flex gücü: Electrolux Toz Torbasız Süpürge!

Emiş gücünden ödün vermeyen ama fiyatıyla bütçeyi koruyan bir süpürge arayanlara müjde! 5.469 TL yerine tam 4.999 TL’ye düşen bu Electrolux modeli, PowerCyclone teknolojisiyle temizliği bir keyfe dönüştürüyor.

Electrolux EUFC81DB Ultra Flex 650 W Süpürge

Her gardırobun "kurtarıcı" parçası: Yüksek Bel Palazzo Jean!

Hem şık hem rahat, hem spor hem klasik! Koyu indigo rengiyle her kombinle uyum sağlayan bu palazzo jean pantolon, 2.090 TL yerine tam yarı fiyatına, 1.045 TL’ye düştü. Bahar kombinlerinin yıldızı belli oldu!

Kadın Koyu İndigo Yüksek Bel Palazzo Jean Pantolon

Minik dostlara protein dopingi: ProPlan Kitten Tavuklu!

Yavru kedinizin sağlıklı büyümesi için en güvenilir içerik şimdi %37 indirimle karşınızda! 1.100 TL’lik fiyatıyla ProPlan kalitesi, minik dostlarınızın gelişimine destek olurken bütçenizi de koruyor.

ProPlan Kitten Tavuklu Yavru Kedi Maması

Kasların en yakın dostu: Protein Ocean Creatine!

Spor salonunun tozunu attıranlar için dev lansman indirimi! Saf ve kaliteli içeriğiyle Creatine, sadece 159 TL’ye düştü. Performansını artırmak ve kas gelişimini desteklemek isteyenler bu fiyata stok yapmalı.

Protein Ocean Creatine - Lansman Özel Fiyatı

Flormar Mega Mart Coşkusu: 300 TL Anında İndirim!

Flormar’da alışveriş şenliği devam ediyor! 1000 TL ve üzeri alışverişinize anında 300 TL indirim tanımlanıyor. Yeni K-Spirit Cushion fondöten ile pürüzsüz ve doğal bitişli bir cilde kavuşurken sepetinizdeki indirimin tadını çıkarın.

Flormar K-Spirit Cover Up Cushion Fondöten

Dışarıdaki lezzet artık evinizde: Karaca Gastro 10 in 1!

Pizza, lahmacun ve hatta tandır ekmeği... Mutfakta gerçek bir şef gibi hissetmenizi sağlayacak Karaca’nın bu mucize makinesiyle artık evden dışarı adım atmak istemeyeceksiniz. Biodiamond yüzeyiyle yapışmazlık ve lezzet garantili!

Karaca Gastro 10 in 1 Pizza ve Lahmacun Makinesi

Yüz hatlarını sanata dönüştürün: KIKO Sculpting Touch Creamy Stick!

Günün en katmanlı indirimi KIKO'dan! %30 indirime ek olarak, 1200 TL üzerine 200 TL kampanya ve 'KIKO200' koduyla ekstra 200 TL indirim sizi bekliyor. Kremsi yapısıyla yüz hatlarınızı belirginleştiren bu kontür stick, makyaj çantanızın yeni vazgeçilmezi olacak.

KIKO Sculpting Touch Creamy Stick Contour - 201 Chocolate

