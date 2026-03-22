Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

Sena YİĞİT
22.03.2026 - 08:43

Bu hafta alışveriş dünyasında yer yerinden oynadı! Bazı ürünler sosyal medyanın gücüyle, bazıları ise kaçırılmayacak fiyatlarıyla sepete en çok eklenenler listesine adını yazdırdı. 'Herkes alıyorsa bir bildiği vardır' diyenler için haftanın şampiyonlarını mercek altına aldık. İşte o liste:

Bu içerik 22.03.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Kahve tutkunlarının favorisi: Tchibo Best of Cafissimo!

Haftanın açık ara en çok satan kahve ürünü! İçinde 30 adet farklı kapsülün bulunduğu bu deneme seti, her sabah başka bir aromayla uyanmak isteyenlerin ilk tercihi oldu. Hangi Cafissimo lezzetini seveceğine karar veremeyenler bu kutuda buluştu.

İndirimle 399 TL. 

Tchibo Best of Cafissimo – 30 Adet Kapsül Kahve

Banyonuza renk ve teknoloji geldi: Oral-B Vitality Pro 2'li Paket!

Siyah ve lila rengin o harika uyumuyla hazırlanan bu avantaj paketi, hem çiftlerin hem de evdeki bakım standardını yükseltmek isteyenlerin gözdesi. Diş hekimlerinin önerdiği profesyonel temizliği avantajlı fiyata yakalayanlar stokları zorladı.

2.769 TL. 

Oral-B Vitality Pro Şarjlı Diş Fırçası 2'li Avantaj Paketi

Sosyal medyanın pipetli yıldızı: Stanley IceFlow Flip Straw!

0.89 litrelik hacmi, kolay taşınabilir kulbu ve sızdırmaz pipetli kapağıyla Stanley IceFlow, bu hafta spor salonlarından ofislere her yerde karşımıza çıktı. Soğuk içecek keyfini saatlerce sürdürmek isteyenlerin bir numarası.

1.495 TL. 

Stanley IceFlow Flip Straw Tumbler 0.89 L

Edebiyatın "gulyabanisi" raflarda: Türk Edebiyatı Klasikleri!

Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın bu ölümsüz eseri, klasik okuma listelerinin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Hem nostaljik hem de toplumsal eleştiri dolu bu kitap, bu hafta kitap kurtlarının en çok çevirdiği sayfaların başında geldi.

Gulyabani: Türk Edebiyatı Klasikleri - 15

İlber Hoca'dan hayat dersleri: Bir Ömür Nasıl Yaşanır?

Kitap listelerinin değişmez lideri! İlber Ortaylı'nın tecrübelerini süzgecinden geçirerek sunduğu bu rehber, 'doğru seçimler yapmak isteyenler' tarafından bu hafta da kapış kapış gitti. Gerçek bir başucu eseri.

Bir Ömür Nasıl Yaşanır? - İlber Ortaylı

Pürüzsüzlüğün akıllı yolu: Philips Lumea IPL!

Evde lazer epilasyon konforunu bir üst seviyeye taşıyan Lumea, yanında yüz temizleme cihazı hediyesiyle bu haftanın teknoloji şampiyonu oldu. Cilt tonu sensörüyle güvenli bir deneyim sunması, onu kişisel bakım listelerinin zirvesine taşıdı.

Fiyatı 10.259 TL. 

Philips Lumea IPL Tüy Alma Cihazı ve Yüz Temizleme Cihazı Seti

Haftanın en tatlı kahvaltısı: PROTEIN PANKEK MIX!

Formunu korurken lezzetten ödün vermeyenlerin sepetinden eksik etmediği o karışım! Hazırlaması pratik, proteini bol bu pancake miksi, özellikle sağlıklı yaşamı yaşam biçimi haline getirenlerin bu hafta en çok tükettiği lezzet oldu.

PROTEIN PANKEK MIX - Yüksek Proteinli Karışım

Ofisten kütüphaneye her yere: PAEN Work Sırt Çantası!

Sadelik ve işlevsellik bir arada! Laptop bölmesinden şık duruşuna kadar her detayıyla 'iş çantası' kavramını yeniden tanımlayan PAEN Work, çalışanların ve öğrencilerin bu hafta en çok tercih ettiği aksesuar oldu.

PAEN Work Sırt Çantası

Telefonunuza sanatsal koruma: Casedoit "Blind Beauty"!

Telefon kılıfı değil, adeta bir sanat eseri! Blind Beauty tasarımıyla estetiği ve güvenliği buluşturan Casedoit kılıfı, tarzını telefonuna yansıtmak isteyenlerin bu hafta en çok tıkladığı ürünlerden biri oldu.

Casedoit Telefon Kılıfı - Blind Beauty

Spor salonunun "demirbaşı": Protein Ocean FITNESS PAKETİ!

Antrenman öncesi ve sonrası ihtiyacınız olan her şey tek kutuda! İçindeki temel takviyelerle sporcuların işini kolaylaştıran bu paket, 'en çok satanlar' listesindeki yerini kimseye kaptırmıyor.

onedio kodu ile %10 ek indirim.

Protein Ocean FITNESS PAKETİ

Her kombinin "joker" parçası: PAEN Basic Oversize T-shirt!

Bembeyaz, kaliteli ve tam kıvamında bir oversize kesim... Gardırobun en temel ihtiyacı olan bu basic tişört, hem şortların hem de jean'lerin üzerine giyilmek üzere bu hafta binlerce sepetin yıldızı oldu.

Tüm Ürünlerde Bayram Özel Sepette %40 İndirim!

PAEN Basic Unisex Oversize T-shirt - Beyaz

