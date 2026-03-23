Bugün İndirimde Neler Var? 23 Mart 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
23.03.2026 - 11:49

Yeni haftaya bomba gibi bir giriş yapmaya hazır mısınız? Bugün listemizde fiyatı yarı yarıya düşen Nuxe güneş koruyucudan, mutfakta ömürlük kullanım sunan Lava döküm tepsiye; Protein Ocean’ın yeni Peanut Chocolate lezzetinden La Roche Posay’deki 'son gün' indirimine kadar yok yok. Bazı fırsatlar sadece bugüne özel, elini çabuk tutan kazanır!

Bu içerik 23.03.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

MJCARE Bahar Şenliği: %50'ye Varan Fırsatlar!

Limonian’da maske çılgınlığı başladı! Pirinç özlü yüz maskelerinden aydınlatıcı göz maskelerine, hatta özel bölge maskelerine kadar MJCARE’in en sevilen ürünlerinde dev indirimler var. Kendini şımartmak isteyenlere duyurulur!

MJCARE Maske ve Bakım Serisi

Boyun ağrılarına veda: Yataş Visco Therapy Yastık!

Hızlı satanlar listesinin zirvesinde! Uyku kalitenizi bir üst seviyeye taşıyacak boyun destekli Visco yastık, %17 indirimle 1.799 TL yerine 1.499,90 TL. Güne dinç uyanmak isteyenlerin ilk tercihi.

Yataş Visco Therapy Boyun Destekli Yastık

Ayın en çok konuşulanı: "İsimler" Kitabı!

Amazon, NYT ve Guardian tarafından 'Yılın En İyi Kitabı' seçilen bu sürükleyici eser, sadece 204 TL. Kitaplığınızda seçkin bir eser bulundurmak ve dünya edebiyatının nabzını tutmak için harika bir fırsat.

İsimler - Yılın En İyi Kitabı Seçkisi

Puma Şıklığı: Her Half Moon Bag!

Yarım ay formuyla sezonun en trend çanta modellerinden biri olan Puma Her, 801 TL’lik fiyatıyla tam bir fiyat/performans ürünü. Spor şıklığı yanından ayırmak istemeyen kadınlar için ideal.

PUMA HER Half Moon Bag Omuz Çantası

Mutfakta döküm mucizesi: Lava Yuvarlak Fırın Tepsisi!

30 cm çapında, yekpare çift kulplu ve o göz alıcı kırmızı rengiyle mutfağınızın baş tacı olacak. %14 indirimle 1.572,36 TL’ye düşen bu tepsiyle etleriniz lokum gibi, sebzeleriniz tam kıvamında pişecek. Ömürlük bir yatırım!

Lava Döküm Yuvarlak Rosto ve Fırın Tepsisi

Zarafet ve Marka: Calvin Klein Omuz Çantası!

Foil logo detayı ve şık tasarımıyla Calvin Klein kalitesi şimdi %12 indirimle 2.977 TL. Hem günlük kullanımda hem de özel davetlerde stilinizi tamamlayacak zamansız bir parça.

Calvin Klein Foil Logo Shoulder Bag

Fıstık ve çikolata aşkına: Protein Ocean Whey Protein!

Yeni Peanut Chocolate lezzetiyle tanışın! %40 lansman indirimiyle 899 TL yerine 539 TL'ye düşen bu efsane lezzete, sepetinizde sadece bize özel 'onedio' kodunu ekleyerek ekstra %10 indirimle sahip olabilirsiniz. Protein almanın en keyifli yolu!

Peanut Chocolate Whey Protein - Lansman Özel

Günün dev indirimi: Nuxe Sun Delicious Sun Spray!

Yaz gelmeden stok yapmanın tam vakti! SPF 50 korumalı, hem yüz hem vücut için uygun olan bu kült ürün tam %54 indirimle 600 TL yerine sadece 279 TL. Bu fiyata bir daha bulmak imkansız, sepetleri doldurun!

Nuxe Sun Delicious Sun Spray 50 ml

Samuray Sport'ta New Balance Fırtınası!

Antrasit renginin o asil duruşuyla New Balance 480 Unisex modeli, 4.599 TL yerine indirimle 3.909,15 TL’ye düştü. Hem sokak stiline uyum sağlayan hem de konforu elden bırakmayan bir sneaker arayanlar buraya!

New Balance 480 Antrasit Unisex Spor Ayakkabı

Banyonuza bahar geldi: Afra Kadın Pike Bornoz!

Pudra renginin huzuru ve pike dokusunun hafifliği bir arada. 1.700 TL yerine 1.275 TL’ye düşen bu elit bornoz takımıyla banyo keyfinizi bir üst seviyeye taşıyın.

Afra Elite Serisi Kadın Pike Bornoz - Pudra

La Roche Posay'de Bayram İndirimi Bugün Son!

Kaçıranlar üzülür! Effaclar Yüz Temizleme Jeli ve Anthelios Güneş Kremi'nden oluşan bu dev set, sepette %25 indirimle 832,42 TL’ye geliyor. Cilt bakım rutininizi profesyonel ürünlerle tamamlamak için son şans!

La Roche Posay Güneş Korumalı Cilt Bakım Seti

Bariyerleri onarın: Cosmed Cica Cream!

Cildiniz hassassa veya onarılmaya ihtiyacı varsa Cosmed’in bu mucizevi kremi sepetteki fırsatlarla sizi bekliyor. 'COSMED350' koduyla 1350 TL üzerine 350 TL indirim ve 2. ürüne %35 indirim fırsatıyla cildinize iyilik yapın.

Cosmed Yatıştırıcı Onarıcı Bariyer Kremi 4C CICA

Saf ve Doğal: Kiperin Kolajen Peptitler!

50 günlük kullanım sunan %100 saf ve yüksek biyoaktif kolajen, sepette %20 indirim ve 3 Al 2 Öde kampanyasıyla kaçırılmayacak bir seviyede! Üstelik sepette ekstra 250 TL indirimle 1.749,99 TL’ye geriliyor.

Kiperin %100 Saf Çift Hidrolize Kolajen

