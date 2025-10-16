Greta Thunberg İsrail Askerlerinin İşkencesini Anlattı: "Sürekli ‘Lilla Hora’ (Küçük Fahişe) Diyorlardı"

“2008’den beri filolar Gazze’ye yelken açtığından bu yana, İsrail sürekli olarak teslimatı devralmayı teklif etmeye çalıştı ve yıllardır bilinçli bir kararla hayır dedik. Çünkü İsrail’in yalan söylediğini biliyoruz: Ablukalarının yasal olduğunu, bizim terörist ve Hamas destekçisi olduğumuzu söylüyorlar. Ve İsrail’in acil yardımı Gazze’ye sokmadığını gördük. Sınırlı miktarda giren yardım da insanlara fayda sağlamıyor. Sıra bekleyenler vuruluyor. Ve içeri girmesi gereken sadece gıda değil. Kıtlık yalnızca acil yardım eksikliğinden kaynaklanmıyor, İsrail, tüm dünyanın yardımıyla, fırınları ve diğer temel altyapıyı bombalayarak, ekilemeyecek hâle getirerek toprakları tahrip ederek, insanların balık tutmasını yasaklayarak, kendi karasularında balık tutanları vurup tutuklayarak, Filistinlilerin kendi kendilerini geçindirme imkânını kasıtlı ve sistematik biçimde ortadan kaldırdığı için yaşanıyor. Dolayısıyla mesele yalnızca acil yardımı içeri sokmak değil. Bu aynı zamanda bu yasa dışı ablukaya meydan okuyan siyasi bir beyan.”