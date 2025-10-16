Greta Thunberg İsrail Askerlerinin İşkencesini Anlattı: "Sürekli ‘Lilla Hora’ (Küçük Fahişe) Diyorlardı"
İsrail’in Gazze’deki milyonlarca Filistinliye uyguladığı ambargoyu delmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na soykırımcı İsrail askerleri müdahale etmiş ve aktivistleri hukuksuz olarak alıkoymuştu. Filoda yer alan İsveçli ünlü aktivist Greta Thunberg, alıkonulduğu sırada yaşadığı işkenceyi anlattı. İsrail askerleri ezberledikleri İsveççe küfürleri ediyormuş ve Greta’yı böğrüne tekme atarak dövmüş. Greta röportajında, “İsrail, tüm dünya izlerken, tanınmış, beyaz, İsveç pasaportlu birine böyle davranabiliyorsa, kapalı kapılar ardında Filistinlilere neler yaptıklarını bir düşünün.” ifadelerini kullandı.
Küresel Sumud Filosu’nda yer alan yaklaşık 500 aktiviste birlikte zorla alıkonulan ve sonrasında serbest bırakılan Greta Thunberg yaşadıklarını Aftonbladet Gazetesi’ne anlattı.
“İsrail, filonun liderliği içinde Hamas’la bağlantılı kişiler olduğunu söylüyor?”
“İsrail, acil yardımı kendilerine bırakmanızı ve Gazze’ye kendilerinin ulaştırmasını teklif etti. Neden reddettiniz?”
“Para nereden geliyor. Seni kim finanse ediyor, Greta?”
Zorla alıkonulduktan sonra neler yaşandı?
