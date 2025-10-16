onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Greta Thunberg İsrail Askerlerinin İşkencesini Anlattı: "Sürekli ‘Lilla Hora’ (Küçük Fahişe) Diyorlardı"

Greta Thunberg İsrail Askerlerinin İşkencesini Anlattı: "Sürekli ‘Lilla Hora’ (Küçük Fahişe) Diyorlardı"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.10.2025 - 10:19

İsrail’in Gazze’deki milyonlarca Filistinliye uyguladığı ambargoyu delmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na soykırımcı İsrail askerleri müdahale etmiş ve aktivistleri hukuksuz olarak alıkoymuştu. Filoda yer alan İsveçli ünlü aktivist Greta Thunberg, alıkonulduğu sırada yaşadığı işkenceyi anlattı. İsrail askerleri ezberledikleri İsveççe küfürleri ediyormuş ve Greta’yı böğrüne tekme atarak dövmüş. Greta röportajında, “İsrail, tüm dünya izlerken, tanınmış, beyaz, İsveç pasaportlu birine böyle davranabiliyorsa, kapalı kapılar ardında Filistinlilere neler yaptıklarını bir düşünün.” ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Küresel Sumud Filosu’nda yer alan yaklaşık 500 aktiviste birlikte zorla alıkonulan ve sonrasında serbest bırakılan Greta Thunberg yaşadıklarını Aftonbladet Gazetesi’ne anlattı.

Küresel Sumud Filosu’nda yer alan yaklaşık 500 aktiviste birlikte zorla alıkonulan ve sonrasında serbest bırakılan Greta Thunberg yaşadıklarını Aftonbladet Gazetesi’ne anlattı.

Serbestiyet'in aktardığına göre, İsrail askerleri Greta Thunberg’a sürekli İsveççe “Lilla hora” (küçük fahişe) ve “Hora Greta” (Fahişe Greta) diye seslenmiş. İsrail bayrağını bilerek Greta’ya değecek şekilde koyan askerler, bayrak her genç aktiviste değdiğinde ise tekmelerle dövmüş.

İşte Greta Thunberg’in röportajından öne çıkanlar 👇

“İsrail, filonun liderliği içinde Hamas’la bağlantılı kişiler olduğunu söylüyor?”

“İsrail, filonun liderliği içinde Hamas’la bağlantılı kişiler olduğunu söylüyor?”

“Kesinlikle doğru değil. İsrail aynı argümanları ve karalama kampanyalarını tekrar tekrar kullanıyor. “Hamas” kelimesini söylemek her tür şiddeti meşrulaştırıyor. Bizi yakalayabilmek ve bize terörist muamelesi yapabilmek için karalama kampanyaları inşa ettiler. Terörizm, siyasi kontrol için sivil nüfusta korku yaratmak amacıyla şiddetin hesaplanmış şekilde kullanılması olarak tanımlanır. Biz, uluslararası sularda, sivil halka gıda ve ilaç götürmek için barışçıl şekilde yelken açarak bunu yapmıyorduk. Terörizm tanımına uyan İsrail’in davranışlarıdır.”

“İsrail, acil yardımı kendilerine bırakmanızı ve Gazze’ye kendilerinin ulaştırmasını teklif etti. Neden reddettiniz?”

“İsrail, acil yardımı kendilerine bırakmanızı ve Gazze’ye kendilerinin ulaştırmasını teklif etti. Neden reddettiniz?”

“2008’den beri filolar Gazze’ye yelken açtığından bu yana, İsrail sürekli olarak teslimatı devralmayı teklif etmeye çalıştı ve yıllardır bilinçli bir kararla hayır dedik. Çünkü İsrail’in yalan söylediğini biliyoruz: Ablukalarının yasal olduğunu, bizim terörist ve Hamas destekçisi olduğumuzu söylüyorlar. Ve İsrail’in acil yardımı Gazze’ye sokmadığını gördük. Sınırlı miktarda giren yardım da insanlara fayda sağlamıyor. Sıra bekleyenler vuruluyor. Ve içeri girmesi gereken sadece gıda değil. Kıtlık yalnızca acil yardım eksikliğinden kaynaklanmıyor, İsrail, tüm dünyanın yardımıyla, fırınları ve diğer temel altyapıyı bombalayarak, ekilemeyecek hâle getirerek toprakları tahrip ederek, insanların balık tutmasını yasaklayarak, kendi karasularında balık tutanları vurup tutuklayarak, Filistinlilerin kendi kendilerini geçindirme imkânını kasıtlı ve sistematik biçimde ortadan kaldırdığı için yaşanıyor. Dolayısıyla mesele yalnızca acil yardımı içeri sokmak değil. Bu aynı zamanda bu yasa dışı ablukaya meydan okuyan siyasi bir beyan.”

“Para nereden geliyor. Seni kim finanse ediyor, Greta?”

“Para nereden geliyor. Seni kim finanse ediyor, Greta?”

“Keşke biri olsa! CSN ve öğrenci kredileri. Bir konferansa konuşmaya davet edilirsem tren biletimi karşılamalarını sağlamaya çalışırım. Aldığım ödüllerden ya da yer aldığım kitap ve filmlerden gelen telifleri “hayır işlerine”, artık adına ne derseniz, bağışladım. Filo ise kampanyalarla toplanan paralarla finanse edildi ve her şeyini bırakıp bütün zamanını buna adayan, ücret almayan gönüllüler vardı.”

Zorla alıkonulduktan sonra neler yaşandı?

Zorla alıkonulduktan sonra neler yaşandı?

“Beni diğerlerinden ayırıp karşı tarafa sürüklediler. Bayrak üzerimdeydi, sürekli vurup tekmelediler. Sonra kurbağa şapkamı çekip aldılar, yere fırlatıp çiğnediler, tekmelediler, sanki çocuk gibi kriz geçirdiler. Beni çok sert şekilde bir köşeye sürüklediler. ‘Özel bayan için özel yer’ dediler. Sonra İsveççe “Lilla hora” (küçük fahişe) ve “Hora Greta” (Fahişe Greta) sözlerini öğrenmişlerdi, sürekli tekrar ediyorlardı. Bayrak bana değecek şekilde konmuştu. Her dalgalanıp bana değdiğinde “Bayrağa dokunma!” diye bağırıyor, böğrüme tekme atıyorlardı. Bir süre sonra ellerim çok sıkı plastik kelepçelerle bağlandı. O halde otururken bir sürü gardiyan sıraya girip benimle selfie çekti.”

Greta’nın İsrail polisince el konulan bavuluna “Fahişe Greta” yazılmış, yanına bir penis ve İsrail bayrağı çizilmiş.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
10
10
9
5
2
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın