Görselde Gördüğün İlk Figüre Göre Beyninin Çalışma Şekli Ne?
Zihnimiz bazen düşündüğümüzden çok daha fazlasını gizler. Baktığımız bir görselde ilk neyi fark ettiğimiz, beynimizin nasıl çalıştığına, dünyayı nasıl algıladığımıza dair önemli ipuçları taşıyabilir. Bu testte, sana tek bir görsel sunacağız. İlk olarak hangi figürü gördüğün, beyninin hangi yönlerinin baskın olduğunu ve düşünme tarzını ortaya koyacak. Mantıkla mı yaklaşıyorsun, yoksa sezgilerinle mi hareket ediyorsun? Analitik mi düşünen birisin, yoksa yaratıcı mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu görselde ilk olarak ne gördün?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Detaycı ve Analitik Beyin
Yaratıcı ve Hayal Gücü Yüksek Beyin
Duygusal ve Empatik Beyin
Pratik ve Mantıklı Beyin
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Detaycı ve Analitik Beyin