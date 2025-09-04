Google Maps Çöktü mü, Neden Açılmıyor? 4 Eylül'de Google Maps Erişim Sıkıntısı Neden Oldu?

Google'ın çeşitli hizmetlerinde erişim sorunu yaşandı. Bu hizmetler arasında Google Maps dışında; Google Play, Google Store, Gmail, YouTube ve Google Drive da bulunuyor. Bu durum, milyarlarca kullanıcısı olan bu dev platformda hızla küresel bir etki yarattı.

Sorun, 4 Eylül'de sabah saatlerinde başladı ve yaklaşık 1 saat içerisinde son buldu. Fakat Google'dan bu konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Google'ın bu konuda yapacağı açıklamaları, ilerleyen saatlerde bu haberde bulabilirsiniz