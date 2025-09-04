Google Maps Çöktü mü, Neden Açılmıyor? 4 Eylül'de Google Maps Erişim Sıkıntısı Neden Oldu?
Google Maps'e erişim sorun yaşandı. 4 Eylül sabah saatlerinde başlayan erişim sorunu sadece Google Maps ile de sınırlı kalmadı. Dünya çapında Google'a ve popüler hizmetlerine erişim problemi yaşandı. Dünyanın en çok kullanılan arama motorunda yaşanan erişim sorunu nedeniyle milyonlarca kişi 'Google Maps, Google Drive, Gmail, Google Play, Google Store neden çöktü?' sorusuna yanıt arıyor.
Peki, Google çöktü mü? Google Maps'e neden erişilemiyor?
İşte, detaylar....
Google Map Çöktü mü?
Google'a Neden Erişilemedi?
4 Eylül'de Google Maps Erişim Problemi Neden Oldu? Ne Zaman Düzelecek?
