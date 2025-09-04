onedio
Google Maps Çöktü mü, Neden Açılmıyor? 4 Eylül'de Google Maps Erişim Sıkıntısı Neden Oldu?

Google
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
04.09.2025 - 11:11 Son Güncelleme: 04.09.2025 - 11:27

Google Maps'e erişim sorun yaşandı. 4 Eylül sabah saatlerinde başlayan erişim sorunu sadece Google Maps ile de sınırlı kalmadı. Dünya çapında Google'a ve popüler hizmetlerine erişim problemi yaşandı. Dünyanın en çok kullanılan arama motorunda yaşanan erişim sorunu nedeniyle milyonlarca kişi 'Google Maps, Google Drive, Gmail, Google Play, Google Store neden çöktü?' sorusuna yanıt arıyor. 

Peki, Google çöktü mü? Google Maps'e neden erişilemiyor? 

İşte, detaylar....

Google Map Çöktü mü?

Dünya çapında pek çok Google Maps kullanıcısı, uygulamaya erişimde sorun yaşadı. Google, 4 Eylül'ün erken saatlerinde geniş çapta bir servis kesintisi yaşadı. 

Bu durum sadece Google Haritalar'ı değil; Gmail, Google Drive, Google Meet, Google Docs ve diğer Google Workspace hizmetlerini de olumsuz etkiledi.

Google'a Neden Erişilemedi?

Dünya çapında yaşanan erişim sorunu sebebiyle kullanıcılar arama motoruna giriş yapmak istediklerinde “502 Bad Gateway” hatasıyla karşılaştı. 

İnternet altyapısında veya servis sağlayıcının sunucularında yaşanan aksaklıkların göstergesi olan hata Google'ın bu geniş çaplı servis kesintisini işaret ediyor. Ancak dünya genelinde milyonlarca kullanıcıyı etkileyen ve Google hizmetlerine erişimde soruna neden olan kesinti hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

4 Eylül'de Google Maps Erişim Problemi Neden Oldu? Ne Zaman Düzelecek?

Google'ın çeşitli hizmetlerinde erişim sorunu yaşandı. Bu hizmetler arasında Google Maps dışında; Google Play, Google Store, Gmail, YouTube ve Google Drive da bulunuyor. Bu durum, milyarlarca kullanıcısı olan bu dev platformda hızla küresel bir etki yarattı.

Sorun, 4 Eylül'de sabah saatlerinde başladı ve yaklaşık 1 saat içerisinde son buldu. Fakat Google'dan bu konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Google'ın bu konuda yapacağı açıklamaları, ilerleyen saatlerde bu haberde bulabilirsiniz

