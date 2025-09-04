onedio
Gmail Çöktü mü, Neden Açılmıyor? 4 Eylül'de Gmail Erişim Sıkıntısı Neden Oldu?

Elif ÇAMLIBEL
04.09.2025 - 10:59 Son Güncelleme: 04.09.2025 - 11:24

Dünyanın pek çok yerinde Gmail'e erişim sorun yaşandı. 4 Eylül sabah saatlerinden itibaren başlayan erişim sorunu Gmail ile de sınırlı değildi. Dünya genelinde Google'a ve popüler hizmetlerine erişim problemi söz konusu oldu. Şimdi milyonlarca kişi 'Google Drive, Google Play, Google Store, Google Maps neden çöktü?' sorusuna yanıt arıyor. 

Peki, Google çöktü mü? Gmail'e neden erişilemiyor? 

İşte, detaylar....

Gmail Çöktü mü?

4 Eylül'de dünya genelinde pek çok kullanıcı Gmail hesaplarına erişim sağlayamadı. Hesaplarına giriş yapamayan, e-postalarını görüntüleyemeyen milyonlar, yaşanan durumun Google'dan kaynaklı olup olmadığını merak etti. 

Google'a yaşanan erişim sorunu nedeniyle Google Gmail'e de erişim sağlanamazken henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Peki, Google mı Çöktü?

Dünya genelinde yaşanan erişim sorunu nedeniyle Google'ın popüler hizmetlerine ulaşmakta güçlük çekildi. Arama motoruna giriş yapmak isteyenler “502 Bad Gateway” hatasıyla karşılaştı. 

502 hatası ise 'internet altyapısında veya servis sağlayıcının sunucularında yaşanan aksaklıkların göstergesi olarak biliniyor.'

4 Eylül'de Gmail Erişim Problemi Neden Oldu? Ne Zaman Düzelecek?

Erişim problemi Gmail'in yanı sıra Google Play, Google Store, Google Maps, YouTube ve Google Drive'da da yaşandı. 

Milyarlarca kullanıcıya hizmet veren dev platformda yaşanan sorun hızla küresel anlamda ses getirirken 4 Eylül'de başlayan soruna ilişkin resmi açıklama ise henüz yapılmadı. Google tarafından yapılacak açıklamalar haberimizde yer alacak. 

Gmail'de yaklaşık olarak 1 saat süren erişim sorunu ise düzeldi.

