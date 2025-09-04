onedio
article/comments
article/share
YouTube Çöktü mü, Neden Açılmadı? YouTube 4 Eylül Erişim Sıkıntısı Neden Oldu?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
04.09.2025 - 10:53

Dünya çapında milyonlarca kişinin kullandığı arama motoru Google'a küresel çapta erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar, Google'da arama yapmak istediklerinde hata uyarısı aldıklarını bildirdi. Yaşanan erişim sıkıntısı kısa sürede gündem olurken kullanıcılar YouTube'a da erişim sıkıntısı yaşadıklarını paylaştı. YouTube'daki videolara an itibarıyla erişilemiyor. 

Peki YouTube neden çöktü, ne zaman düzelecek?

YouTube Neden Açılmıyor?

YouTube, Google'ın küresel çapta yaşadığı sorunlar nedeniyle çöktü. Türkiye'den kullanıcılar, YouTube'a erişim sıkıntısı yaşadıklarını aktardı. Google'ın hizmetlerinin (Gmail, Maps, Drive) yanısıra Google altyapısını kullanan bazı uygulamalara da erişim sıkıntısı yaşandı.

4 Eylül YouTube Erişim Problemi

4 Eylül tarihinde YouTube'a erişim sıkıntısı yaşandı. Bu problemin sadece Türkiye'de değil, Doğu Avrupa'da yaşandığı aktarıldı. Gelişmeler ise yakından takip ediliyor.

YouTube Ne Zaman Düzelecek?

4 Eylül sabahında saat 10.30 civarında Google'a erişim sıkıntısı yaşandı. Ardından YouTube'da da aynı durumun yaşandığı görüldü. Fakat henüz resmi kurumlardan yapılan bir açıklama bulunmuyor.

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
