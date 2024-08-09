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Genelde Aklımıza Gelmese de Evde Mutlaka Temizlememiz Gereken 12 Yer

etiket Genelde Aklımıza Gelmese de Evde Mutlaka Temizlememiz Gereken 12 Yer

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
09.08.2024 - 13:16

Ev temizliği deyince çoğumuzun aklına ilk olarak yerler, mobilyalar, mutfak ve banyolar gelir. Ancak, bazı yerler var ki, pek aklımıza gelmez ama aslında temizlenmeleri şart! İşte o 'Unutulmuş Temizlik Kurbanları' listesi!

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1. Uzaktan kumandalar...

1. Uzaktan kumandalar...

Televizyon karşısında geçirilen vakit, modern yaşamın bir parçası haline geldi. Ancak, bu sırada sürekli elimizde olan uzaktan kumandalar, hijyen açısından dikkat edilmesi gereken eşyalar arasında yer alır. Uzaktan kumandaların üzerine biriken toz, yağ ve kir, mikrop yuvası haline gelebilir. Özellikle cips ve diğer atıştırmalıklarla birlikte kullanıldığında, kumandalar ciddi anlamda kirlenebilir.

2. Kapı kolları ve anahtarlar!

2. Kapı kolları ve anahtarlar!

Evde sıkça dokunulan kapı kolları ve anahtarlar, günlük yaşamın kaçınılmaz bir parçası. Ancak, bu yüzeyler aynı zamanda mikrop ve bakterilerin biriktiği alanlar. Gün boyunca ellerimizle sıkça temas ettiğimiz bu bölgeler, çeşitli mikroorganizmalar için adeta bir geçit noktası. Dolayısıyla, kapı kolları ve anahtarların haftada en az bir kez dezenfekte edilmesi, hem aile bireylerinin sağlığını korur hem de evdeki hijyen seviyesini artırır.

3. Diş fırçalıkları, her gün kullandığımız ve genellikle göz ardı ettiğimiz eşyalar arasında yer alır.

3. Diş fırçalıkları, her gün kullandığımız ve genellikle göz ardı ettiğimiz eşyalar arasında yer alır.

Diş fırçanızı koyduğunuz bu kaplar, diş macunu kalıntıları ve su birikintileri nedeniyle bakteri üremesine uygun bir ortam yaratabilir. Bu bakteriler, diş fırçanızı yeniden kullanırken ağız hijyeninizi olumsuz etkileyebilir. Dolayısıyla, diş fırçalığınızı ayda en az bir kez sabunlu suyla veya sirke ile temizlemek, bakteri oluşumunu önler ve daha hijyenik bir kullanım sağlar. Ayrıca, diş fırçalarınızı da düzenli olarak değiştirmek, ağız sağlığınızı korumanızda önemli bir rol oynar.

4. Perdeler ve storlar!

4. Perdeler ve storlar!

Perdeler ve storlar, ev dekorasyonunun vazgeçilmez parçalarıdır. Ancak, bu tekstil ürünleri aynı zamanda toz ve polen gibi alerjenleri toplayan yüzeyler. Uzun süre temizlenmeyen perdeler ve storlar, özellikle alerji problemi yaşayanlar için sorun yaratabilir. Yılda en az iki kez yıkanmaları veya temizlenmeleri gereken perdeler, evdeki hava kalitesini iyileştirir ve daha temiz bir ortam sunar.

5. Mutfakta en sık kullanılan ve genellikle göz ardı edilen alanlardan biri buzdolabı kapakları ve kulpları...

5. Mutfakta en sık kullanılan ve genellikle göz ardı edilen alanlardan biri buzdolabı kapakları ve kulpları...

Buzdolabını açıp kaparken ellerimizdeki yağ, kir ve bakteriler bu yüzeylere geçer. Bu durum, özellikle yemek hazırlığı sırasında ellerinizin temiz olmadığı anlarda daha belirgin hale gelir. Buzdolabı kapakları ve kulplarını düzenli olarak temizlemek, bu bölgelerde biriken mikropları yok eder ve mutfak hijyenini korur.

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6. Bilgisayar klavyesi ve fare

6. Bilgisayar klavyesi ve fare

Evde ya da ofiste, bilgisayar klavyesi ve fare günlük kullanımın ayrılmaz parçaları. Ancak, bu cihazlar aynı zamanda toz, kir ve yiyecek kırıntılarının biriktiği alanlar. Klavye tuşları arasında biriken kalıntılar, zamanla mikrop ve bakterilerin üremesi için uygun bir ortam oluşturur. Haftada bir kez alkol bazlı bir temizleyici kullanarak klavyenizi ve farenizi temizlemek, hem cihazlarınızın ömrünü uzatır hem de hijyen sağlar.

7. Çamaşır makinesi lastikleri!

7. Çamaşır makinesi lastikleri!

Çamaşır makinesi, çamaşırlarımızı temizlemek için harika bir icat. Ancak, makinenin lastik contaları zamanla deterjan kalıntıları ve su birikintileri nedeniyle küflenebilir. Küf, hem makinenin performansını olumsuz etkiler hem de çamaşırların temizlenmesini engeller. Her yıkama sonrası lastik contaların kuru olduğundan emin olun ve ayda bir kez sirke ile temizleyin. Bu, küf oluşumunu önler ve çamaşır makinenizin daha uzun ömürlü olmasını sağlar.

8. Mutfakta yemek hazırlığı yaparken, çekmeceler ve dolaplar sıkça kullanılan alanlar.

8. Mutfakta yemek hazırlığı yaparken, çekmeceler ve dolaplar sıkça kullanılan alanlar.

Ancak, bu alanlar zamanla toz, yağ ve yiyecek kırıntıları biriktirebilir. Mutfak çekmeceleri ve dolaplarını ayda bir kez boşaltıp silmek, bu alanlarda biriken kirleri temizler ve mutfağınızın daha hijyenik olmasını sağlar. Ayrıca, dolap içindeki rafları düzenlemek, malzemelerin daha kolay bulunmasını sağlar ve mutfağınızın düzenini korur.

9. Duş başlıkları...

9. Duş başlıkları...

Duş başlıkları, zamanla kireç ve mineral birikintileri nedeniyle tıkanabilir. Bu durum, suyun düzgün akmasını engeller ve duş alırken su basıncının düşmesine neden olur. Duş başlıklarını düzenli olarak temizlemek, kireç birikimini önler ve suyun daha düzgün akmasını sağlar. Sirke ve su karışımında duş başlığını bekletmek, kireç birikimlerini etkili bir şekilde temizler. Ayrıca, bu işlem duş başlıklarındaki bakteri oluşumunu da azaltır.

10. Evdeki havalandırma ızgaraları, toz ve kir birikiminin sıkça yaşandığı alanlar.

10. Evdeki havalandırma ızgaraları, toz ve kir birikiminin sıkça yaşandığı alanlar.

Bu ızgaraların düzenli temizliği, evde daha temiz bir hava sirkülasyonu sağlar ve hava kalitesini artırır. Tozların ve kirin biriktiği ızgaraları ayda bir kez temizlemek, özellikle alerji hastaları için büyük bir fark yaratabilir. Izgaraları temizlerken, filtrelerin de düzenli olarak değiştirilmesi gerektiğini unutmayın; bu, hem cihazların daha verimli çalışmasını sağlar hem de evinizdeki hava kalitesini korur.

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11. Çöp kutuları, evdeki kötü kokuların ve bakterilerin kaynağı olabilir.

11. Çöp kutuları, evdeki kötü kokuların ve bakterilerin kaynağı olabilir.

İç ve dış yüzeylerini düzenli olarak dezenfekte etmek, çöp kutusunda biriken mikropları yok eder ve kötü kokuları önler. Ayrıca, çöp poşetlerini sıkça değiştirmek, hijyen sağlamak adına önemlidir. Çöp kutusunun içine karbonat serpmek, kötü kokuları absorbe eder ve daha temiz bir ortam sağlar.

12. Ampuller ve aydınlatma armatürleri, zamanla toz ve böcek birikmesi nedeniyle temizlenmesi gereken alanlar

12. Ampuller ve aydınlatma armatürleri, zamanla toz ve böcek birikmesi nedeniyle temizlenmesi gereken alanlar

Bu bölgelerin düzenli temizliği, hem ışık verimliliğini artırır hem de evinizin temiz ve düzenli görünmesini sağlar. Tozlu ampuller, ışığın etkisini azaltabilir ve odanın daha karanlık görünmesine neden olabilir. Armatürleri ve ampulleri temizlemek, daha parlak ve ferah bir ortam yaratır.

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