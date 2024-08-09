Genelde Aklımıza Gelmese de Evde Mutlaka Temizlememiz Gereken 12 Yer
Genelde Aklımıza Gelmese de Evde Mutlaka Temizlememiz Gereken 12 Yer
Ev temizliği deyince çoğumuzun aklına ilk olarak yerler, mobilyalar, mutfak ve banyolar gelir. Ancak, bazı yerler var ki, pek aklımıza gelmez ama aslında temizlenmeleri şart! İşte o 'Unutulmuş Temizlik Kurbanları' listesi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Uzaktan kumandalar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Kapı kolları ve anahtarlar!
3. Diş fırçalıkları, her gün kullandığımız ve genellikle göz ardı ettiğimiz eşyalar arasında yer alır.
4. Perdeler ve storlar!
5. Mutfakta en sık kullanılan ve genellikle göz ardı edilen alanlardan biri buzdolabı kapakları ve kulpları...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Bilgisayar klavyesi ve fare
7. Çamaşır makinesi lastikleri!
8. Mutfakta yemek hazırlığı yaparken, çekmeceler ve dolaplar sıkça kullanılan alanlar.
9. Duş başlıkları...
10. Evdeki havalandırma ızgaraları, toz ve kir birikiminin sıkça yaşandığı alanlar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın