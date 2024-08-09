Genelde Aklımıza Gelmese de Evde Mutlaka Temizlememiz Gereken 12 Yer

Evde sıkça dokunulan kapı kolları ve anahtarlar, günlük yaşamın kaçınılmaz bir parçası. Ancak, bu yüzeyler aynı zamanda mikrop ve bakterilerin biriktiği alanlar. Gün boyunca ellerimizle sıkça temas ettiğimiz bu bölgeler, çeşitli mikroorganizmalar için adeta bir geçit noktası. Dolayısıyla, kapı kolları ve anahtarların haftada en az bir kez dezenfekte edilmesi, hem aile bireylerinin sağlığını korur hem de evdeki hijyen seviyesini artırır.