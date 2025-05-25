Gastronomiye Meraklı Herkesin Denemesi Gereken 12 Farklı Dünya Mutfağı Yemeği
Dünyada farklı çeşit birçok mutfak var. Hepsinde de birbirinden güzel yemekler var. Farklı mutfakları denemek insanların en merak ettikleri şeylerden. Seyahat ederken her gittiğimiz yerde oranın meşhur yemeklerinden yemeden dönmüyoruz. Peki dünya mutfağından hangi yemekleri mutlaka denemelisin?
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1. Ramen
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2. Shakshuka
3. Paella
4. Biryani
5. Pho
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6. Mantı
7. Tagine
8. Empanada
9. Ceviche
10. Khachapuri
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11. Goulash
12. Bibimbap
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