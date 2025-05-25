Gastronomiye Meraklı Herkesin Denemesi Gereken 12 Farklı Dünya Mutfağı Yemeği

İspanya'nın ünlü yemeklerinden biri olan empanada harçlı bir hamur işi. Empanadanın içinde kıyma, tavuk, peynir ya da sebzeli bir karışımı oluyor. Fırında ya da kızartılarak pişirilen empanada bölgelere göre değişebiliyor. Bu hamur işi pratik ve doyurucu bir yemek.