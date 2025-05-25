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Gastronomiye Meraklı Herkesin Denemesi Gereken 12 Farklı Dünya Mutfağı Yemeği

etiket Gastronomiye Meraklı Herkesin Denemesi Gereken 12 Farklı Dünya Mutfağı Yemeği

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
25.05.2025 - 19:01

Dünyada farklı çeşit birçok mutfak var. Hepsinde de birbirinden güzel yemekler var. Farklı mutfakları denemek insanların en merak ettikleri şeylerden. Seyahat ederken her gittiğimiz yerde oranın meşhur yemeklerinden yemeden dönmüyoruz. Peki dünya mutfağından hangi yemekleri mutlaka denemelisin?

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1. Ramen

1. Ramen

Japon mutfağının yemeği Ramen, son zamanlarda oldukça meşhur. Çorba kıvamındaki yemek hem besleyici hem lezzetli. Tabii bu çorba bizim bildiğimiz çorbalara pek benzemiyor. İçinde birçok tanesi olan ramende yumurtadan ete her şey var.

2. Shakshuka

2. Shakshuka

Daha çok Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da meşhur olan yemek çeşitli sebzelerin kavrulup üzerine yumurta kırılmasıyla yapılıyor. Tunus, Fas ve İsrail gibi ülkelerde kahvaltıda yenen shakshuka, baharatlı bir yemek. Shakshukanın ekmek bana bana yenmesi gerekiyor.

3. Paella

3. Paella

Paella, temelde pilava benzeyen bir yemek. Valencia kökenli pilavın içinde deniz ürünleri ve etler bulunuyor. Sebzeleri ve baharatları da eklenince ortaya lezzetli bir yemek çıkıyor. İspanya'nın meşhur yemeği kalabalık sofralarda sıkça tüketiliyor.

4. Biryani

4. Biryani

Hindistan'ın meşhur yemeklerinden biri olan biryani, baharatlı bir pilav. İçine marine edilmiş et eklenen pilav tavuk, kuzu ya da keçi etiyle yapılabiliyor. Aromatik bir pilav olan biryanide birçok baharat kullanılıyor. Geniş aile sofralarında ve bayramlarda bu pilav sofraları şenlendiriyor.

5. Pho

5. Pho

Vietnam denilince akla ilk gelen yemek pho. Et suyu, noddle ve etle yapılan bu çorbanın en belirgin özelliği et suyu. Uzun süre kaynatılarak pişirilen et sulu çorbada çeşitli baharatlar da kullanılıyor. Hafif bir çorba olan pho, oldukça doyurucu.

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6. Mantı

6. Mantı

Türk mutfağının vazgeçilmezi olan mantının lezzetini bilmeyenimiz yoktur. Hamur içine koyulan lezzetli kıyma haşlanıyor. Haşlandıktan sonra üzerine yoğurt ve salçalı sosla servis ediliyor. Bu lezzetli yemeğin küçük ve büyük yapılan versiyonları bulunuyor.

7. Tagine

7. Tagine

Fas yemeklerinden olan tagine, bir güveç yemeği. Özel bir güveçte pişirilen yemeğin içinde et, sebze, kuru meyve ve baharatlar var. Yavaş yavaş pişirilen taginede tarçın, kimyon, zerdeçal ve kişniş kullanılıyor. Tagine genelde kuskusla servis ediliyor.

8. Empanada

8. Empanada

İspanya'nın ünlü yemeklerinden biri olan empanada harçlı bir hamur işi. Empanadanın içinde kıyma, tavuk, peynir ya da sebzeli bir karışımı oluyor. Fırında ya da kızartılarak pişirilen empanada bölgelere göre değişebiliyor. Bu hamur işi pratik ve doyurucu bir yemek.

9. Ceviche

9. Ceviche

Ceviche, Peru'nun meşhur yemeklerinden. Çiğ balıkla yapılan bu yemek ferahlatıcı lezzetlerden. Çiğ balık lime suyu, soğan ve baharatlarla marine ediliyor. Burada balık limon suyunda pişiyor. Soğuk servis edildiği için yazın sıklıkla yeniliyor.

10. Khachapuri

10. Khachapuri

Gürcistan denilince akla gelen khachapuri, kayık şeklinde bir pide aslında. İçinde bol peynir, yumurta ve tereyağı olan pide fırında pişiriliyor. Yumurta sarısı servis edilirken karıştırılan khachapurinin yumurtasını sıcacık hamuruna banarak yiyebiliyorsunuz.

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11. Goulash

11. Goulash

Macaristan'ın goulash yemeği temelde bir et yemeği. Dana eti, patates, havuç ve kırmızı biberle yapılan yemek oldukça yoğun kıvamlı. Ekmekle birlikte servis edilen yemek soğuk kış günlerinde içinizi sıcacık yapıyor. Ana yemek ve çorba olarak düşünülebilen yemek denenmesi gerekenlerden.

12. Bibimbap

12. Bibimbap

Güney Kore yemeğinden olan bibimbap, buharda pişen pirinç, et ve sebzelerden oluşuyor. İçine yumurta da ekleniyor ve tüm bunlar karıştırılarak yeniyor. Görünce insanın iştahını açan bibimbap sanat eseri gibi bir yemek.

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buffythevampireslayer
buffythevampireslayer
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