Gastronomi Dünyasında Trend Olan Mutlaka Tadılması Gereken 10 Lezzet

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
25.09.2025 - 19:03

Gastronomi dünyasının lezzetlerinde asla sınır yok! Fakat bazı lezzetler var ki tek lokmada bile insanı lezzetli diyarlara götürüyor. Eğer farklı lezzetler denemeyi seviyorsanız bu önerdiklerimizi mutlaka deneyin!

1. Poke Bowl

Sadece lezzeti değil görüntüsü ile insanı büyüleyen muhteşem bir lezzet.. İçinde çiğ balık, avokado, mango, yosun ve pirinç gibi oldukça sağlıklı lezzetler bulunduran bu kase yiyen herkesin favorisi olmaya yetiyor. Özellikle hafif yemek yemeyi tercih edenler için birebir.

2. Tacos

Sokak lezzetlerinden en bilinenlerden biri olan Tacos, artık tüm dünyanın bir numaralı lezzetlerinden bir tanesi. İncecik tortilla ekmeğinin içine isteğe bağlı et, tavuk, balık ya da sebze ekleniyor. Üzerine bolca sos ve taze malzemelerde yerken resmen bulutların üstünde gibi hissediyorsunuz.

3. Ramen

Sıcak ve mis kokulu bir kase ramen, dünya mutfaklarında vazgeçilmez lezzetleri deyince ilk akla gelenlerden bir tanesi. İçine et, tavuk, balık ya da sebze ekleniyor. Hazırlanırken bile yemek için saniyeleri sayacağınız bir lezzeti denemek için ne bekliyorsunuz?

4. Bao Bun

Pofuduk ve yumuşacık bir ekmek düşünün... İçine de et, tavuk ya da sebze sosunu yerleştirin. Okurken bile ağzınızın kenarından sular aktığını hissedeceksiniz. Hem görüntüsü hem de doyurucu bir lezzet olması nedeniyle sosyal medyada en sık paylaşılan yemeklerden bir tanesi.

5. Shakshuka

Domates sosunun içinde pişen yumurtalar ve üzerine eklenen baharatlar... Menemen değil ama en az onunla yarışacak kadar lezzetli kahvaltıların yükselen yıldızlarından bir tanesi Shakshuka. Özellikle son dönemde Akdeniz ve Ortadoğu mutfağını birleştiren restoranlarda da sıkça menüde gördüğümüz lezzetlerden biri.

6. Pho

Vietnam mutfağının dünyaya armağanı olan harika bir diğer lezzet de Pho! Ona şifalı çorba da diyebilirsiniz. Yapımı da oldukça basit: Nefis et suyu, pirinç eriştesi, taze otlar ve limon... Hafif ama aroması ile oldukça güçlü bir rakip olduğunu söylemek mümkün.

7. Ceviche

Sırada Latin Amerika'nın en büyük lezzetlerinden biri var. Limon suyu ve baharatlarla marine edilen çiğ balığın yanına  soğan, mısır ve taze otlar ekleniyor. Çok alışılmışın dışında bir tat olsa da deniz ürünleri sevenlerin denemesi gereken deneyimlerden biri diyebiliriz.

8. Falafel

Köftenin bir de nohutlu halini düşünün. En az kıymalısı kadar lezzetli... Dışı çıtır, içi yumuşacık bu köfteler tahin sosuyla birlikte efsane oluyor. Üstelik vejetaryen mutfağının da yıldızıdır. Genellikle pita ekmeğinin içine sandviç olarak servis edilir.

9. Pastel de Nata

Tatlı seçeneklerinde de Pastel de Nata'yı unutmamak lazım! Portekiz'in en ünlü de kremalı tartı. İncecik hamur ve içindeki krema dolgusu ile bir bakmışsınız fark etmeden onlarca yemişsiniz...

10. Tteokbokki

Tteokbokki aslında acı soslu bir pirinç kekidir. Kore mutfağının en popüler sokak lezzetlerinden bir tanesidir. Hafif sakızımsı yapısıyla alışılmışın dışında bir dokusu bulunuyor. Özellikle baharatlı yemek sevenler için dikkat edin bağımlılık yapabilir.

Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
