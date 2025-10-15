onedio
Gassal Olan Annesiyle Cenaze Yıkamaya Giden Kız O Anları Paylaştı

15.10.2025 - 08:38

Bir genç kızın gassal olan annesiyle cenaze yıkama anlarını paylaşması sosyal medyada kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı.

İşte sosyal medyada tepkilere de neden olan o video:

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir genç kız annesiyle birlikte cenaze yıkamaya gitti.

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan genç kız, kısa sürede gündem oldu. Söz konusu videoya kısa sürede binlerce yorum gelirken, kullanıcılar paylaşıma tepki gösterdi.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
