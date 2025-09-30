onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray Liverpool Maçı Kaçta? Galatasaray Liverpool Maçı Öncesi Osimhen Müjdesi

Galatasaray Liverpool Maçı Kaçta? Galatasaray Liverpool Maçı Öncesi Osimhen Müjdesi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.09.2025 - 09:30

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatının oynandığı sezonda ikinci maçına bu akşam çıkacak. Devler Ligi’ndeki temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında RAMS Park Stadı’nda Premier Lig’in dev ekibi Liverpool’u konuk edecek. Sarı kırmızılı takımda Liverpool maçı öncesi Osimhen mutluluğu yaşanıyor. Afrika Kupası’na oynanan bir karşılaşmada sakatlanan ve son Alanyaspor maçının son 10 dakikasında forma giyebilen yıldız oyuncunun Galatasaray Liverpool maçında ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor. 

İşte Galatasaray Liverpool maçı öncesi muhtemel 11'ler:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu akşam oynanacak Galatasaray Liverpool maçı öncesi sarı kırmızılı takımda Osimhen mutluluğu yaşanıyor.

Bu akşam oynanacak Galatasaray Liverpool maçı öncesi sarı kırmızılı takımda Osimhen mutluluğu yaşanıyor.

Galatasaray’ın bu akşam oynayacağı Liverpool maçı öncesinde en çok merak edilen konulardan biri Osimhen’in sahada olup olmayacağı konusuydu. Dün yapılan basın toplantısında Osimhen hakkında açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk “Osimhen antrenmanlara devam etti. Bugünkü antrenmanda da durumunu göreceğiz ve karar vereceğiz. Tabii ki son maçta 10 dakika da oynaması bizim için iyi oldu” demişti. 

Yapılan antrenman sonrasında alınan bilgilere göre; Osimhen ile görüşen Okan Buruk, kendisine Liverpool ile oynanacak zorlu karşılaşmada ihtiyaçları olduğunu o nedenle de sahaya ilk 11’de çıkacağını iletti. 

Muhtemel 11’ler:

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim , Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, İlkay, Barış, Osimhen

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike

Galatasaray Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda?

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 22.00'de başlayacak. Müsabakada Fransa Futbol Federasyonundan hakem Clement Turpin düdük çalacak. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak. Karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.

Galatasaray, iç sahada yaptığı son 27 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Galatasaray, iç sahada yaptığı son 27 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

RAMS Park'taki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında taraftarı önünde 27 resmi maça çıktı. 'Cimbom' bu süreçte 20'si Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi ve 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 27 resmi müsabakada 20 galibiyet, 7 beraberlik yaşadı.

Galatasaray, 671 gün sonra taraftarı önünde bir UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkacak. 'Cimbom' iç sahada son Şampiyonlar Ligi maçını 29 Kasım 2023'te yine bir İngiliz takımı olan Manchester United ile yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, 1 yıl, 10 ay, 1 gün sonra ilk kez RAMS Park'ta bir 'Devler Ligi' mücadelesinde boy gösterecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın