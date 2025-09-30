Galatasaray Liverpool Maçı Kaçta? Galatasaray Liverpool Maçı Öncesi Osimhen Müjdesi

Galatasaray’ın bu akşam oynayacağı Liverpool maçı öncesinde en çok merak edilen konulardan biri Osimhen’in sahada olup olmayacağı konusuydu. Dün yapılan basın toplantısında Osimhen hakkında açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk “Osimhen antrenmanlara devam etti. Bugünkü antrenmanda da durumunu göreceğiz ve karar vereceğiz. Tabii ki son maçta 10 dakika da oynaması bizim için iyi oldu” demişti.

Yapılan antrenman sonrasında alınan bilgilere göre; Osimhen ile görüşen Okan Buruk, kendisine Liverpool ile oynanacak zorlu karşılaşmada ihtiyaçları olduğunu o nedenle de sahaya ilk 11’de çıkacağını iletti.

Muhtemel 11’ler:

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim , Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, İlkay, Barış, Osimhen

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike