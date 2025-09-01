onedio
Galatasaray’ın Uçağı Havalandı: İngiltere’den İlkay Gündoğan ve Kaleci Gelecek İddiası

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.09.2025 - 19:22

Transfer döneminde Osimhen ve Singo ile Türkiye transfer rekorları kıran Galatasaray yönetimi, özellikle kaleci transferini son günlere bırakması nedeniyle eleştiriliyor.

Gazeteci Ali Naci Küçük, Galatasaray’ın son transfer gelişmelerini paylaştı. Galatasaray’ın transferden sorumlu yöneticisi Abdullah Kavukçu’nun uçağı transfer için akşam saatlerinde İngiltere’e gitti. Galatasaray’ın İlkay Gündoğan ile her konuda anlaştığı, özel uçakta bir kaleci de olabileceği iddia edildi.

Avrupa’da transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala Türk takımlarının transfer arayışı da devam ediyor.

Napoli’den rekor bonservis bedeli ile Osimhen’i alan Galatasaray, Monaco’dan transfer ettiği Singo ile de Türkiye’nin en pahalı ikinci transferini gerçekleştirmişti. Sarı-kırmızılılar ayrıca kadrosuna Bayern Münih ile sözleşmesi biten Sane’yi de ekledi. 

Ancak Galatasaray yönetimi özellikle kaleci transferinde geç kaldığı için eleştiriliyordu. Süper Lig’de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray’ın orta saha transferine ihtiyacı olduğu da konuşulanlar arasında.

Galatasaray’ın özel uçağının transfer için akşam saatlerinde İngiltere’ye gittiği iddia edildi.

Gazeteci Ali Naci Küçük, Galatasaray’ın Manchester City’den İlkay Gündoğan ile her konuda anlaştığını iddia etti. İngiltere’den İlkay ile dönecek Galatasaray’ın uçağında bir kaleci de olabileceği belirtiliyor.

İddiaya göre Galatasaray İngiltere’de kaleci transferini bitiremezse Toulouse’dan Restes’i transfer edecek.

Ali Naci Küçük’ün paylaşımı 👇

twitter.com

'Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukçu’nun uçağı az sonra İngiltere’ye hareket ediyor…

Yarın öğle saatlerinde İlkay Gündoğan, özel uçakla İstanbul’a gelerek Galatasaray’a imza atacak…

Uçak da kaleci de olabilir!

Uçak sadece İlkay ile dönerse Toulouse'un kalecisi Restes alınacak.

Bu gece kaleci transferi için hareketli geçecek…

İlkay Gündoğan, Galatasaray’a hayırlı olsun'

