Galatasaray’ın Uçağı Havalandı: İngiltere’den İlkay Gündoğan ve Kaleci Gelecek İddiası
Transfer döneminde Osimhen ve Singo ile Türkiye transfer rekorları kıran Galatasaray yönetimi, özellikle kaleci transferini son günlere bırakması nedeniyle eleştiriliyor.
Gazeteci Ali Naci Küçük, Galatasaray’ın son transfer gelişmelerini paylaştı. Galatasaray’ın transferden sorumlu yöneticisi Abdullah Kavukçu’nun uçağı transfer için akşam saatlerinde İngiltere’e gitti. Galatasaray’ın İlkay Gündoğan ile her konuda anlaştığı, özel uçakta bir kaleci de olabileceği iddia edildi.
Avrupa’da transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala Türk takımlarının transfer arayışı da devam ediyor.
Galatasaray’ın özel uçağının transfer için akşam saatlerinde İngiltere’ye gittiği iddia edildi.
