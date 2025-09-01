Galatasaray’ın Uçağı Havalandı: İngiltere’den İlkay Gündoğan ve Kaleci Gelecek İddiası

Napoli’den rekor bonservis bedeli ile Osimhen’i alan Galatasaray, Monaco’dan transfer ettiği Singo ile de Türkiye’nin en pahalı ikinci transferini gerçekleştirmişti. Sarı-kırmızılılar ayrıca kadrosuna Bayern Münih ile sözleşmesi biten Sane’yi de ekledi.

Ancak Galatasaray yönetimi özellikle kaleci transferinde geç kaldığı için eleştiriliyordu. Süper Lig’de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray’ın orta saha transferine ihtiyacı olduğu da konuşulanlar arasında.