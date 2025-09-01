Filenin Sultanları Çeyrek Finalde: Slovenya’ya Set Vermedik
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Dünya Şampiyonası son 16 turunda karşı karşıya geldiği Slovenya’yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Filenin Sultanları çeyrek finalde ABD ile kozlarını paylaşacak.
Grup aşamasında oynadığı 3 maçı da kazanan Filenin Sultanları, son 16 turunda da hata yapmadı.
Türkiye-Slovenya maçının detayları
