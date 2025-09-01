onedio
Filenin Sultanları Çeyrek Finalde: Slovenya’ya Set Vermedik

Filenin Sultanları Çeyrek Finalde: Slovenya’ya Set Vermedik

01.09.2025 - 17:59 Son Güncelleme: 01.09.2025 - 18:10

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Dünya Şampiyonası son 16 turunda karşı karşıya geldiği Slovenya’yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Filenin Sultanları çeyrek finalde ABD ile kozlarını paylaşacak.

Grup aşamasında oynadığı 3 maçı da kazanan Filenin Sultanları, son 16 turunda da hata yapmadı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta oynanan mücadeleyi A Milli Kadın Voleybol Takımımız set vermeden kazandı. Karşılaşmada Melissa Vargas ve Eda Erdem’in skorer oyunu dikkat çekerken, Filenin Sultanlarının çeyrek finaldeki rakibi de belli oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, madalya için ne büyük favorilerden olan ABD ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-ABD maçı 3 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye-Slovenya maçının detayları

TÜRKİYE-SLOVENYA: 3-0

SALON: Indoor Stadium Huamark, Bangkok

HAKEMLER: Noemi Karina Rene (Arjantin), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)

TÜRKİYE: Yaprak, Eda, Cansu, Ebrar, Zehra, Vargas, Gizem (L) (Hande, Elif, İlkin, Aslı, Jack-Kısal)

SLOVENYA: Lorber Fijok, Milosic, Zatkovic, Sillah, Planinsec, Mori Pavlovic, Juric (L) (Godec, Halužan Sagadin, Siftar, Frelih)

SETLER: 30-28, 25-13, 29-27

SÜRE: 90 dakika

