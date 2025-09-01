Filenin Sultanları Çeyrek Finalde: Slovenya’ya Set Vermedik

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta oynanan mücadeleyi A Milli Kadın Voleybol Takımımız set vermeden kazandı. Karşılaşmada Melissa Vargas ve Eda Erdem’in skorer oyunu dikkat çekerken, Filenin Sultanlarının çeyrek finaldeki rakibi de belli oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, madalya için ne büyük favorilerden olan ABD ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-ABD maçı 3 Eylül Çarşamba günü oynanacak.