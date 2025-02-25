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Galatasaray-Fenerbahçe Derbilerine Son 10 Yılda Beraberlikler Damga Vurdu

Galatasaray-Fenerbahçe Derbilerine Son 10 Yılda Beraberlikler Damga Vurdu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.02.2025 - 13:08

Bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisini daha geride bıraktık. Maç dakikasına kadar iki taraf da birbiri aleyhinde açıklamalar ve konuşmalarla maçı final maçı havasına getirdi ancak gördük ki sahada iki takım da gole oldukça uzak kaldı. 0-0 biten maçın ardından izleyiciler 'dağ fare doğurdu' yorumu yaptı. Geriye dönük bakıldığında ise derbilerde son yıllardaki beraberlikler dikkat çekiyor.

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Galatasaray dün akşam RAMS Park'ta Fenerbahçe'yi ağırladı.

Galatasaray dün akşam RAMS Park'ta Fenerbahçe'yi ağırladı.

Gergin geçeceği düşünülen maçta neredeyse pozisyonsuz bir 90 dakika izledik. Futbol olarak kısır kalan maç da 0-0 sona erdi. İki taraf da kötü futbol konusunda itirafçı olurken izleyenler de iki takımın da futbolunu eleştirdi. Galip çıkmamasının yanı sıra temposuzluk ve pozisyonsuzluk eleştirilen diğer konular oldu.

Ama ne bu futbol ne de skor ilk değil.

Ama ne bu futbol ne de skor ilk değil.

Son on yılda 23 kez karşı karşıya gelen iki takım on yıl boyunca her maça ortamı geren açıklamalarla çıktılar. Başkanlar, teknik direktörler, futbolcular değişti ama derbinin gerilimi değişmedi. Tüm ülkeyi diken üzerinde getirdikleri derbilerde az futbol bol kaos izlettiler. Zaman Zaman gol de izletemediler.

Son on yılda yapılan 23 resmi maça bakıyoruz ve dramatik bir tablo çıkıyor karşımıza.

Son on yılda yapılan 23 resmi maça bakıyoruz ve dramatik bir tablo çıkıyor karşımıza.

23 maçın istatistik olarak galibi ne Fenerbahçe ne Galatasaray... Beraberlikler. 

İki takım bu 23 maçtan sadece 13 kez galip çıkarabildi. 6 galibiyeti Fenerbahçe hanesine yazdırdı, 7 galibiyeti ise Galatasaray. Bu 7'nin içinde bir tane hükmen galibiyet var. 

Öte yandan iki takım arasında 10 maç da berabere bitti.

İki takım birbirini sahada olabildiğince üzmüyor.

İki takım birbirini sahada olabildiğince üzmüyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray on kez berabere kalıp 6'ya 7 galibiyet alarak da karşılıklı galibiyetler aldılar. 

Bu maçlarda 37 gol oldu. 3'ü hükmen olarak kayıtlara geçti. Fenerbahçe 15 gol attı, Galatasaray 22 golle karşılık verdi. 1.6 gol ortalaması ile kısır derbiler izleyenlere çoğunlukla keyif vermekten de yoksundu.

En acı tablo ise beraberliklerin skorunda yatıyor.

En acı tablo ise beraberliklerin skorunda yatıyor.

Son on yılda 23 maçın onunu berabere bitiren iki takımın maçlarında bir skor öne çıkıyor. 

0-0! 

10 beraberliğin 7'si 0-0 sona erdi. Diğer beraberliklerse iki kez 1-1 bir kez 2-2 oldu. 

Bunu takip eden skorsa 5 kez 1-0 kazanılan maçlar oldu. Yani 0-0 son on yılda en çok görülen skor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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