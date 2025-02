Galatasaray-Fenerbahçe Derbilerine Son 10 Yılda Beraberlikler Damga Vurdu

Son on yılda 23 kez karşı karşıya gelen iki takım on yıl boyunca her maça ortamı geren açıklamalarla çıktılar. Başkanlar, teknik direktörler, futbolcular değişti ama derbinin gerilimi değişmedi. Tüm ülkeyi diken üzerinde getirdikleri derbilerde az futbol bol kaos izlettiler. Zaman Zaman gol de izletemediler.