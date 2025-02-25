Galatasaray-Fenerbahçe Derbilerine Son 10 Yılda Beraberlikler Damga Vurdu
Galatasaray-Fenerbahçe Derbilerine Son 10 Yılda Beraberlikler Damga Vurdu
Bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisini daha geride bıraktık. Maç dakikasına kadar iki taraf da birbiri aleyhinde açıklamalar ve konuşmalarla maçı final maçı havasına getirdi ancak gördük ki sahada iki takım da gole oldukça uzak kaldı. 0-0 biten maçın ardından izleyiciler 'dağ fare doğurdu' yorumu yaptı. Geriye dönük bakıldığında ise derbilerde son yıllardaki beraberlikler dikkat çekiyor.
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Galatasaray dün akşam RAMS Park'ta Fenerbahçe'yi ağırladı.
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Ama ne bu futbol ne de skor ilk değil.
Son on yılda yapılan 23 resmi maça bakıyoruz ve dramatik bir tablo çıkıyor karşımıza.
İki takım birbirini sahada olabildiğince üzmüyor.
En acı tablo ise beraberliklerin skorunda yatıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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