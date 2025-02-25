Galatasaray-Fenerbahçe Derbilerine Son 10 Yılda Beraberlikler Damga Vurdu

Son on yılda 23 maçın onunu berabere bitiren iki takımın maçlarında bir skor öne çıkıyor.

0-0!

10 beraberliğin 7'si 0-0 sona erdi. Diğer beraberliklerse iki kez 1-1 bir kez 2-2 oldu.

Bunu takip eden skorsa 5 kez 1-0 kazanılan maçlar oldu. Yani 0-0 son on yılda en çok görülen skor.