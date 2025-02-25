Galatasaray'ın Mourinho'ya Yaptığı Irkçılık Suçlaması Dış Basında Yer Buldu
Galatasaray'ın Mourinho'ya Yaptığı Irkçılık Suçlaması Dış Basında Yer Buldu
Galatasaray-Fenerbahçe maçı 0-0 sona erdi. Futbola dair pek bir şey olmasa da maç sonu gerilim karşılıklı açıklamalarla kaldığı yerden devam etti. Okan Buruk ve Mourinho'nun açıklamaları maç içinde pozisyonsuzluktan düşen gerilimi bir kez daha tırmandırdı. Mourinho'nun rakip kulübeyi hedef alan 'Maymunlar gibi zıplıyorlardı' sözü üzerine Galatasaray ırkçılık suçlaması yaptı. Bu suçlama dış basında da geniş yer buldu.
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Galatasaray ve Fenerbahçe dün akşam oynanan maçta 0-0 berabere kaldı.
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Jose Mourinho'nun rakip takım kulübesini kastederek "Maymun gibi zıplıyorlardı" sözleri ise Galatasaray cephesinden tepki aldı.
Birçok haber sitesinde konu "Mourinho'ya şok" diyerek duyuruldu.
Marca, "Türkiye'de büyük yangın" diye duyurdu bu konuyu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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