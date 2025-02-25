Galatasaray'ın Mourinho'ya Yaptığı Irkçılık Suçlaması Dış Basında Yer Buldu

Galatasaray-Fenerbahçe maçı 0-0 sona erdi. Futbola dair pek bir şey olmasa da maç sonu gerilim karşılıklı açıklamalarla kaldığı yerden devam etti. Okan Buruk ve Mourinho'nun açıklamaları maç içinde pozisyonsuzluktan düşen gerilimi bir kez daha tırmandırdı. Mourinho'nun rakip kulübeyi hedef alan 'Maymunlar gibi zıplıyorlardı' sözü üzerine Galatasaray ırkçılık suçlaması yaptı. Bu suçlama dış basında da geniş yer buldu.