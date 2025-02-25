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Galatasaray'ın Mourinho'ya Yaptığı Irkçılık Suçlaması Dış Basında Yer Buldu

Galatasaray'ın Mourinho'ya Yaptığı Irkçılık Suçlaması Dış Basında Yer Buldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.02.2025 - 12:16

Galatasaray-Fenerbahçe maçı 0-0 sona erdi. Futbola dair pek bir şey olmasa da maç sonu gerilim karşılıklı açıklamalarla kaldığı yerden devam etti. Okan Buruk ve Mourinho'nun açıklamaları maç içinde pozisyonsuzluktan düşen gerilimi bir kez daha tırmandırdı. Mourinho'nun rakip kulübeyi hedef alan 'Maymunlar gibi zıplıyorlardı' sözü üzerine Galatasaray ırkçılık suçlaması yaptı. Bu suçlama dış basında da geniş yer buldu.

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Galatasaray ve Fenerbahçe dün akşam oynanan maçta 0-0 berabere kaldı.

Galatasaray ve Fenerbahçe dün akşam oynanan maçta 0-0 berabere kaldı.

Pozisyon olarak kısır kalan maçın ardından iki taraf da karşılıklı açıklamalarla maç önündeki gerilime geri döndü. Mourinho ve Okan Buruk'un açıklamaları iki camiayı bir kez daha karşı karşıya getirdi.

Jose Mourinho'nun rakip takım kulübesini kastederek "Maymun gibi zıplıyorlardı" sözleri ise Galatasaray cephesinden tepki aldı.

Jose Mourinho'nun rakip takım kulübesini kastederek "Maymun gibi zıplıyorlardı" sözleri ise Galatasaray cephesinden tepki aldı.

Galatasaray, ırkçılıkla suçladığı Jose Mourinho ile ilgili açıklama yayınladı. Galatasaray'ın Mourinho'ya yaptığı ırkçılık suçlaması dış basında da maçla birlikte ilgi gördü. Maça yer ayıran sayfalarda bu konu da kulllanıldı.

Birçok haber sitesinde konu "Mourinho'ya şok" diyerek duyuruldu.

Birçok haber sitesinde konu "Mourinho'ya şok" diyerek duyuruldu.

İspanya - Mundo Deportivo: 'Türkiye'de skandal: Mourinho, 'Maymunlar gibi zıplıyorlardı' sözleri nedeniyle ırkçılıkla suçlanıyor.'

İngiltere - Daily Mail: 'Jose Mourinho'nun İstanbul derbisinden sonra ırkçı yorumlar yaptığı iddia edildi: Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.'

Marca, "Türkiye'de büyük yangın" diye duyurdu bu konuyu.

Marca, "Türkiye'de büyük yangın" diye duyurdu bu konuyu.

İngiltere - The Sun: 'Galatasaray, Mourinho'yu ırkçı yorumlar yapmakla suçluyor ve Fenerbahçe teknik direktörü hakkında suç duyurusunda bulunacak.'

İspanya - Marca: 'Türkiye'de büyük yangın! Galatasaray, Mourinho hakkında 'ırkçı açıklamaları' nedeniyle suç duyurusunda bulundu.'

İtalya - Tuttosport: 'Mourinho sözleriyle şok etti! Portekizli teknik direktörün, Galatasaray yedek kulübesindeki oyunculara yönelik 'insanlık ve ahlak dışı' ifadeler kullandığı iddia edildi: Galatasaray, Mourinho'yu ırkçılıkla suçladı.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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