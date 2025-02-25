Polis Kalkanları Altında Biten Derbiden Geriye Film Sahnesi Gibi Anlar Kaldı

'İstanbul’un iki ezeli rakibi Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki derbi, tribünlerden atılan meşaleler nedeniyle bir süre duraksadı. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada goller görülmezken, mücadelede tansiyon bir an olsun düşmedi. Rams Park’ta oynanan dev randevuda, futbol dışındaki olaylar maçın önüne geçti.

Derbinin 52. dakikasında Fenerbahçeli taraftarların, Galatasaray tribünlerine meşale atması üzerine hakem oyunu durdurdu. Güvenliği sağlamak adına 30 bin polis memurunun görev yaptığı müsabakada, tüm önlemlere rağmen olaylar yaşandı. Karşılaşma öncesinde de gerilim yüksekti; her iki takımın oyuncuları sahaya çıktıktan sonra el sıkışmayı reddetti ve atmosfer daha da hararetlendi.'