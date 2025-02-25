Polis Kalkanları Altında Biten Derbiden Geriye Film Sahnesi Gibi Anlar Kaldı
Polis Kalkanları Altında Biten Derbiden Geriye Film Sahnesi Gibi Anlar Kaldı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi her iki taraftan yapılan karşılıklı açıklamalarla bugüne kadar geldi. Gol ve pozisyon üretilemeyen, hakem kararının olmadığı maçtan sonra bile kaos dolu açıklamalar devam etti. Hal böyle olunca yetkililer de bu maça üst düzey güvenlik önlemi aldılar. 32.000 polis sadece maç için görevlendirildi. 32.000 polisin gölgesinde tamamlanan maçta dünya da okuyucularına bu fotoğrafları 'film sahnesi' diye servis etti.
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Karşılıklı suçlamalar, açıklamalar, göndermeler ve sonuç 0-0 biten maç.
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Dün oynanan maçta 32.000 polisin görev yaptığı bildirildi.
İki takımı karşı karşıya getirmemek için yoğun çaba sarf eden güvenlik güçleri orta sahada oluşturdukları zincirle iki takımı birbirinden ayırdı.
Özel güvenlik bölgesinde de polisler vardı.
Stadyum kapıları ve girişler de polislerin yoğun olarak yer aldığı yerlerdi.
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The Sun, İngiltere'deki okurları için "Maçtan önce el sıkışmadılar, İstanbul'un iki düşmanı" diye haber yaptı.
Marca'da da polis yoğunluğu sayfalara taşındı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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