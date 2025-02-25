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Polis Kalkanları Altında Biten Derbiden Geriye Film Sahnesi Gibi Anlar Kaldı

Polis Kalkanları Altında Biten Derbiden Geriye Film Sahnesi Gibi Anlar Kaldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.02.2025 - 11:06

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi her iki taraftan yapılan karşılıklı açıklamalarla bugüne kadar geldi. Gol ve pozisyon üretilemeyen, hakem kararının olmadığı maçtan sonra bile kaos dolu açıklamalar devam etti. Hal böyle olunca yetkililer de bu maça üst düzey güvenlik önlemi aldılar. 32.000 polis sadece maç için görevlendirildi. 32.000 polisin gölgesinde tamamlanan maçta dünya da okuyucularına bu fotoğrafları 'film sahnesi' diye servis etti.

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Karşılıklı suçlamalar, açıklamalar, göndermeler ve sonuç 0-0 biten maç.

Karşılıklı suçlamalar, açıklamalar, göndermeler ve sonuç 0-0 biten maç.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi çok şey vaat etse de futbol gurmelerinin beklediğinin dışında bir şey olmadı. Maç 0-0 bitti. Şutun bile zor atıldığı kornere atamayan takımların yer aldığı derbide futbol adına kötü bir gece yaşandı. İzleyenler taraflı tarafsız 'biz ne izledik?' derken, Avrupa'da da takip edilen derbi futbol hariç her şeyle sayfalara taşındı.

Dün oynanan maçta 32.000 polisin görev yaptığı bildirildi.

Dün oynanan maçta 32.000 polisin görev yaptığı bildirildi.

Maç önü ve maç sonunda yoğun güvenlik önlemleri vardı. Buna rağmen maç içinde Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaraylıların olduğu bölüme meşale yağdırdı. Maç sonu 71 kişi hakkında işlem yapıldığını bizzat Vali Davut Gül açıkladı. 

Maçın bitişiyle çıkan görüntüler ise futbolumuz ve ülkemizdeki spor kültürü açısından utanç vericiydi.

İki takımı karşı karşıya getirmemek için yoğun çaba sarf eden güvenlik güçleri orta sahada oluşturdukları zincirle iki takımı birbirinden ayırdı.

İki takımı karşı karşıya getirmemek için yoğun çaba sarf eden güvenlik güçleri orta sahada oluşturdukları zincirle iki takımı birbirinden ayırdı.

Geçtiğimiz sezon bu statta yaşanan tartışma ve kavgaların benzeri olmaması için yoğun çaba sarf eden Spor Şube polisleri kasklarını ve kalkanlarını da bir an olsun indirmedi. Fenerbahçe'nin taraftarını selamlamaya gittiği anlarda futbolcular yoğun bir polis kalabalığı içinde taraftarlarına gitti. Ekrana yansıyan görüntüde yoğun bir siyah kalabalığın arasında sarı formalı birkaç kişinin görüntüsü yansımıştı.

Özel güvenlik bölgesinde de polisler vardı.

Özel güvenlik bölgesinde de polisler vardı.

Rutin maç işlemlerinde tek sıra güvenliğin yer aldığı tribün önlerinde bu kez iki hatta yer yer üç sıra polis dizildi. Taraftarların sahaya atacakları bir şey ya da sahaya atlanma korkusuyla tribünler de yoğun gözlem altındaydı.

Stadyum kapıları ve girişler de polislerin yoğun olarak yer aldığı yerlerdi.

Stadyum kapıları ve girişler de polislerin yoğun olarak yer aldığı yerlerdi.

32.000 polis hem stat içi hem stat dışında yoğun bir görüntü vererek futbolun neredeyse oynanmadığı geceye damga vurmayı başardı.

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The Sun, İngiltere'deki okurları için "Maçtan önce el sıkışmadılar, İstanbul'un iki düşmanı" diye haber yaptı.

The Sun, İngiltere'deki okurları için "Maçtan önce el sıkışmadılar, İstanbul'un iki düşmanı" diye haber yaptı.

'İstanbul’un iki ezeli rakibi Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki derbi, tribünlerden atılan meşaleler nedeniyle bir süre duraksadı. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada goller görülmezken, mücadelede tansiyon bir an olsun düşmedi. Rams Park’ta oynanan dev randevuda, futbol dışındaki olaylar maçın önüne geçti.

Derbinin 52. dakikasında Fenerbahçeli taraftarların, Galatasaray tribünlerine meşale atması üzerine hakem oyunu durdurdu. Güvenliği sağlamak adına 30 bin polis memurunun görev yaptığı müsabakada, tüm önlemlere rağmen olaylar yaşandı. Karşılaşma öncesinde de gerilim yüksekti; her iki takımın oyuncuları sahaya çıktıktan sonra el sıkışmayı reddetti ve atmosfer daha da hararetlendi.'

Marca'da da polis yoğunluğu sayfalara taşındı.

Marca'da da polis yoğunluğu sayfalara taşındı.

'Sloven hakem, Skriniar ve Osimhen arasındaki düelloyu kâbuslarında görecektir; Slovak stoper, sonunda arbede ile sonuçlanabilecek savaş gibi bir karşılaşmada tüm kavgaların içindeydi ancak hakem düzeni sağladı. Son düdük çaldı ve Fenerbahçe'yi umutlandıran golsüz beraberliğin ardından sahayı film gibi bir polis gösterisi kapladı.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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