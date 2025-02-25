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Okan Buruk'un Hakem Hakkındaki Yorumlarına Reha Kapsal'dan Sert Cevap Geldi

Okan Buruk'un Hakem Hakkındaki Yorumlarına Reha Kapsal'dan Sert Cevap Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.02.2025 - 10:28

Galatasaray-Fenerbahçe maçının hakemi Slavko Vincic genel olarak geçer nota aldı. Osimhen'in de 'iyi maç yönetti' dediği Sloven için Okan Buruk ağır ifadeler kullandı. 'Eli titredi', 'Derbilerde gördüğüm en kötü hakem performansı' eleştirileri yapan Buruk'a yorumcu Reha Kapsal yanıt verdi. Kapsal, 'Kendi yönetsin' derken Buruk'un hakemlere yaklaşımlarını dile getirdi. 

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Slavko Vincic'in performansından memnun olmayan Okan Buruk hakemi eleştirdi.

Slavko Vincic'in performansından memnun olmayan Okan Buruk hakemi eleştirdi.

'Eli titredi' diyen Buruk, derbilerde gördüğü en kötü hakem performansını izlediğini söyledi. Galatasaray'ın forveti Osimhen'in performansını beğendiği hakeme ağır sözlerle yüklenen Buruk'a TV yorumcuları da sert çıktı. Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen birçok gazeteci de Buruk'u bu açıklamaları sebebiyle eleştirdi.

Buruk'u eleştiren isimlerden biri de Reha Kapsal'dı.

Buruk'u eleştiren isimlerden biri de Reha Kapsal'dı.

Reha Kapsal, 'O zaman kendin yönet' diyerek Buruk'a sert sözlerle yüklendi. Buruk'un görmediği pozisyonla hakem eleştirdiğini söyleyen Kapsal, Buruk'un hakem beğenmediğini dile getirdi.

Okan Buruk'un Türk hakemlerini de beğenmediğini söyleyen Reha Kapsal şunları söyledi:

Okan Buruk'un Türk hakemlerini de beğenmediğini söyleyen Reha Kapsal şunları söyledi:

'Vincic'in performansından memnun değil. Türk hakemlerinden de memnun değil. 'Bir daha böyle yönetirse buraya gelemezsin' diye hakemleri tehdit eder. Bütün hakemleri taciz eder. Bugün görmediği pozisyon hakkında konuşuyor. Bugün hakemin Galatasaray'a 3 tane penaltı, Fenerbahçe'ye 3 tane kırmızı kart mı vermesi gerekiyordu? Yerli hakemleri beğenmiyor. Dünyanın en iyi hakemini de beğenmiyor. O zaman kendin yönet ya! Jose Mourinho, hakeme bir kere itiraz etmedi. Puana ihtiyacı olan o.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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