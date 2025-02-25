Okan Buruk'un Hakem Hakkındaki Yorumlarına Reha Kapsal'dan Sert Cevap Geldi
Okan Buruk'un Hakem Hakkındaki Yorumlarına Reha Kapsal'dan Sert Cevap Geldi
Galatasaray-Fenerbahçe maçının hakemi Slavko Vincic genel olarak geçer nota aldı. Osimhen'in de 'iyi maç yönetti' dediği Sloven için Okan Buruk ağır ifadeler kullandı. 'Eli titredi', 'Derbilerde gördüğüm en kötü hakem performansı' eleştirileri yapan Buruk'a yorumcu Reha Kapsal yanıt verdi. Kapsal, 'Kendi yönetsin' derken Buruk'un hakemlere yaklaşımlarını dile getirdi.
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Slavko Vincic'in performansından memnun olmayan Okan Buruk hakemi eleştirdi.
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Buruk'u eleştiren isimlerden biri de Reha Kapsal'dı.
Okan Buruk'un Türk hakemlerini de beğenmediğini söyleyen Reha Kapsal şunları söyledi:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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