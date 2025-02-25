Okan Buruk'un Hakem Hakkındaki Yorumlarına Reha Kapsal'dan Sert Cevap Geldi

'Vincic'in performansından memnun değil. Türk hakemlerinden de memnun değil. 'Bir daha böyle yönetirse buraya gelemezsin' diye hakemleri tehdit eder. Bütün hakemleri taciz eder. Bugün görmediği pozisyon hakkında konuşuyor. Bugün hakemin Galatasaray'a 3 tane penaltı, Fenerbahçe'ye 3 tane kırmızı kart mı vermesi gerekiyordu? Yerli hakemleri beğenmiyor. Dünyanın en iyi hakemini de beğenmiyor. O zaman kendin yönet ya! Jose Mourinho, hakeme bir kere itiraz etmedi. Puana ihtiyacı olan o.'