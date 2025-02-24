Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde İlk TV Yayınında Neler Yaşandı?
Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde İlk TV Yayınında Neler Yaşandı?
Galatasaray ve Fenerbahçe ne zaman karşı karşıya gelse tarih için önemli bir an. Ancak bazı maçlar var ki gerçekten yıllarca konuşuluyor. Kimi skoruyla, kimi hakem hatalarıyla, kimi golleriyle, kimi ise önemiyle. Stadyumda full kapasite ile izlenen maçı milyonlar evlerinden takip edecek. Peki evlerde izlenen ilk maç nasıl olmuştu? İlk kez TRT'de yayınlanan maça götürüyoruz sizi.
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Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan maçlar artık dünya derbisi statüsünde.
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Derbi tarihindeki dönüm noktalarından biri diyeceğimiz ilk yayınlanan derbinin detayları ise hayli ilginç.
3 Mart 1974 tarihinde oynanan maçı kazanan 2-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.
Ancak hesaplanmayan bir şey vardı. 11 milyona karşılık biletlere rağbet olmamıştı.
TRT ve kulüpler maçın ardından kafa kafaya verdiler ve tıklım tıklım stadyumdaki bu boşluğu masaya yatırdılar.
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Sezon sonu Fenerbahçe bir diğer rakibi Beşiktaş'ın üç puan önünde şampiyon oldu.
Bugün televizyonlarda yayınlar 4K, spiker seçenekleri sunuluyor, farklı alternatifler üretiliyor ama buna rağmen stadyumlar tıklım tıklım.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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