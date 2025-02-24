Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde İlk TV Yayınında Neler Yaşandı?

11 milyon kişi izledi ancak stadyumun boş kalması, kimsenin bu maçı izlemek için birbiriyle yarışması Galatasaray ve Fenerbahçe'yi tedirgin etti. TRT ile masaya oturup zararlarının karşılanmasını istediler. Bilet gelirlerinin önemi ve yayın geliri diye bir şeyin bile olmadığı dönem için normal bir talepti.

TRT'nin televizyondan canlı verdiği Türkiye'nin ilk derbi maçı tribüne gelen seyirci sayısını azalmasına neden olunca TRT, maçtan elde ettiği gelirin bir miktarını iki kulübe paylaştırdı.