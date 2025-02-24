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Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde İlk TV Yayınında Neler Yaşandı?

Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde İlk TV Yayınında Neler Yaşandı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.02.2025 - 15:52

Galatasaray ve Fenerbahçe ne zaman karşı karşıya gelse tarih için önemli bir an. Ancak bazı maçlar var ki gerçekten yıllarca konuşuluyor. Kimi skoruyla, kimi hakem hatalarıyla, kimi golleriyle, kimi ise önemiyle. Stadyumda full kapasite ile izlenen maçı milyonlar evlerinden takip edecek. Peki evlerde izlenen ilk maç nasıl olmuştu? İlk kez TRT'de yayınlanan maça götürüyoruz sizi.

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Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan maçlar artık dünya derbisi statüsünde.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan maçlar artık dünya derbisi statüsünde.

Derbi artık 5 kıtada 100'den fazla ülkede canlı olarak yayınlanıyor. Türkiye'de de stadyuma gidemeyenler evlerinde TV'den maçı takip ediyor. Derbinin tarihi yüz yılı aşsa da yayıncılık konusundaki adımlar daha geç atılmış. Türkiye'nin televizyona kavuşma süreciyle paralel ilerlemiş görünüyor süreç.

Derbi tarihindeki dönüm noktalarından biri diyeceğimiz ilk yayınlanan derbinin detayları ise hayli ilginç.

Derbi tarihindeki dönüm noktalarından biri diyeceğimiz ilk yayınlanan derbinin detayları ise hayli ilginç.

Tarihte ilk kez TV'den yayınlanan derbi TRT tarafından 1973-74 sezonunun ikinci yarısına denk geliyor. 3 Mart 1974 tarihinde oynanan maçı kazanan ve kaybeden olarak düşündüğümüzde ilginç sonuçlar oldu. Bu maçın sahada kazananın yanı sıra kaybedeni de hayli fazlaydı.

3 Mart 1974 tarihinde oynanan maçı kazanan 2-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.

3 Mart 1974 tarihinde oynanan maçı kazanan 2-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.

Galatasaray'ın tek golü Gökmen Özdenak'tan geldi, Fenerbahçe ise Ersoy Sandalcı ve Osman Arpacıoğlu ile goller buldu. Tarihte Türkiye'de yayınlanan ilk derbi için vericilerin olduğu illerde toplam 11 milyon kişinin maçı izlediği düşünülüyor.

Ancak hesaplanmayan bir şey vardı. 11 milyona karşılık biletlere rağbet olmamıştı.

Ancak hesaplanmayan bir şey vardı. 11 milyona karşılık biletlere rağbet olmamıştı.

Milliyet gazetesinde maçla ilgili maçın ardından şu yazılmış: 

'Tv yayın alanına giren bütün illerde verilen maçı takriben 11 milyon kişi alıcılarının başında izlerken, ilk defa Fenerbahçe-Galatasaray maçını tv yüzünden sadece 30 bin biletli seyirci izledi..Dün stad dışında bekleyen maça giremeyen kimse yoktu.'

TRT ve kulüpler maçın ardından kafa kafaya verdiler ve tıklım tıklım stadyumdaki bu boşluğu masaya yatırdılar.

TRT ve kulüpler maçın ardından kafa kafaya verdiler ve tıklım tıklım stadyumdaki bu boşluğu masaya yatırdılar.

11 milyon kişi izledi ancak stadyumun boş kalması, kimsenin bu maçı izlemek için birbiriyle yarışması Galatasaray ve Fenerbahçe'yi tedirgin etti. TRT ile masaya oturup zararlarının karşılanmasını istediler. Bilet gelirlerinin önemi ve yayın geliri diye bir şeyin bile olmadığı dönem için normal bir talepti. 

TRT'nin televizyondan canlı verdiği Türkiye'nin ilk derbi maçı tribüne gelen seyirci sayısını azalmasına neden olunca TRT, maçtan elde ettiği gelirin bir miktarını iki kulübe paylaştırdı.

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Sezon sonu Fenerbahçe bir diğer rakibi Beşiktaş'ın üç puan önünde şampiyon oldu.

Sezon sonu Fenerbahçe bir diğer rakibi Beşiktaş'ın üç puan önünde şampiyon oldu.

43 puanlı lider Fenerbahçe'yi 40 puanla Beşiktaş, 39 puanla Boluspor, 36 puanla Eskişehirspor takip etti. 

Galatasaray ise 5.sırada 35 puanla yer aldı. 

O sezon küme düşen takımlar da Vefa ve Mersin İdman Yurdu oldu.

Bugün televizyonlarda yayınlar 4K, spiker seçenekleri sunuluyor, farklı alternatifler üretiliyor ama buna rağmen stadyumlar tıklım tıklım.

Bugün televizyonlarda yayınlar 4K, spiker seçenekleri sunuluyor, farklı alternatifler üretiliyor ama buna rağmen stadyumlar tıklım tıklım.

İlk yayın heyecanı ile TV'yi stadyuma tercih eden insanlar zamanla ikisinin arasındaki farkı ayırt etmeye başladı. Ve artık tüm teknolojik unsurlara rağmen stadyumları doldurmaktan vazgeçmedi. Bugün Galatasaray da Fenerbahçe de evlerinde oynadığı maçlarda golcülerini kalecilerini teknik direktörlerini değil önce seyircilerini avantaj olarak tahtaya yazıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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