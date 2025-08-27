Galatasaray'dan Savunmaya Wilfried Singo Takviyesi Geldi
Galatasaray transfer dönemine damgasını vurmaya devam ediyor. Osimhen’i kadrosuna katarak büyük yankı uyandıran Sarı-Kırmızılılar, Sane hamlesinin ardından Monaco’nun genç yıldızı Wilfried Singo transferini de tamamladı. Oyuncuyu İstanbul'a getiren sarı kırmızılılar kulübüyle görüşmelere başlandığına dair resmi bildirimi de yaptı.
Galatasaray bir süredir peşinde olduğu Singo transferini tamamladı.
