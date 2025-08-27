onedio
Galatasaray'dan Savunmaya Wilfried Singo Takviyesi Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.08.2025 - 21:54

Galatasaray transfer dönemine damgasını vurmaya devam ediyor. Osimhen’i kadrosuna katarak büyük yankı uyandıran Sarı-Kırmızılılar, Sane hamlesinin ardından Monaco’nun genç yıldızı Wilfried Singo transferini de tamamladı. Oyuncuyu İstanbul'a getiren sarı kırmızılılar kulübüyle görüşmelere başlandığına dair resmi bildirimi de yaptı.

Galatasaray bir süredir peşinde olduğu Singo transferini tamamladı.

Süper Lig’e üçte üçle başlayan Galatasaray, transferde de gaza bastı. Orta saha için Tottenham’dan Bissouma’yı gündemine alan Sarı-Kırmızılılar, sağ bek takviyesi için Monaco’nun yıldızı Wilfried Singo ile resmi temaslara geçti.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo’nun transferi konusunda AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Singo, Torino altyapısından çıktıtan sonra 2023 yazında 9 milyon Euro'ya Monaco'ya transfer olmuştu. 24 yaşındaki 190'lık stoper 29 kez Fildişi Sahilleri milli takımı formasını giydi.

