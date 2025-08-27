Galatasaray'dan Savunmaya Wilfried Singo Takviyesi Geldi

Galatasaray transfer dönemine damgasını vurmaya devam ediyor. Osimhen’i kadrosuna katarak büyük yankı uyandıran Sarı-Kırmızılılar, Sane hamlesinin ardından Monaco’nun genç yıldızı Wilfried Singo transferini de tamamladı. Oyuncuyu İstanbul'a getiren sarı kırmızılılar kulübüyle görüşmelere başlandığına dair resmi bildirimi de yaptı.