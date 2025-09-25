onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaray'da İlkin Aydın, Koltuk Değnekleriyle Forma Tanıtımına Çıktı

Galatasaray'da İlkin Aydın, Koltuk Değnekleriyle Forma Tanıtımına Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.09.2025 - 00:27

Galatasaray Kulübü, amatör branşlardaki takımlarının 2025-2026 sezonunda giyeceği yeni formaları tanıttı. Sarı-kırmızılılar, kadın ve erkek voleybol, kadın ve erkek basketbol, kadın futbol ile tekerlekli sandalye basketbol takımlarının ürünlerini Galatasaray Adası’nda düzenlenen defile ile görücüye çıkardı. Organizasyona kulüp başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, şubelerin idarecileri, teknik ekipler ve sporcular katıldı. Sakatlığı bulunan İlkin Aydın ise koltuk değnekleriyle podyumda yürüyerek formaların tanıtımına destek verdi.

Amatör branş sporcularının tanıttığı formalar ilgi çekerken, Dursun Özbek de yaptığı konuşmayla dikkat çekti. Özbek, 'Kulübümüz, 120. yılını bu sene tamamlayarak 121. yaşına giriyor. 121. yaşında hedefimizi rekabet ettiğimiz tüm şubelerde daha önceki başarılarımızın üzerine çıkma olarak belirledik' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlkin Aydın'ın poduma çıktığı anlar alkışlandı:

Formalar büyük beğeni topladı.

Formalar büyük beğeni topladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, kadın ve erkek voleybol, kadın ve erkek basketbol, kadın futbol ile tekerlekli sandalye basketbol takımlarının yeni sezonda kullanacağı ürünlerin tanıtımı, Galatasaray Adası'nda gerçekleştirildi.

Sarı kırmızılıların amatör branşlarda giyeceği formalar katılımcıların ve sosyal medyanın beğenisini kazandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın