Galatasaray'da İlkin Aydın, Koltuk Değnekleriyle Forma Tanıtımına Çıktı

Galatasaray Kulübü, amatör branşlardaki takımlarının 2025-2026 sezonunda giyeceği yeni formaları tanıttı. Sarı-kırmızılılar, kadın ve erkek voleybol, kadın ve erkek basketbol, kadın futbol ile tekerlekli sandalye basketbol takımlarının ürünlerini Galatasaray Adası’nda düzenlenen defile ile görücüye çıkardı. Organizasyona kulüp başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, şubelerin idarecileri, teknik ekipler ve sporcular katıldı. Sakatlığı bulunan İlkin Aydın ise koltuk değnekleriyle podyumda yürüyerek formaların tanıtımına destek verdi.

Amatör branş sporcularının tanıttığı formalar ilgi çekerken, Dursun Özbek de yaptığı konuşmayla dikkat çekti. Özbek, 'Kulübümüz, 120. yılını bu sene tamamlayarak 121. yaşına giriyor. 121. yaşında hedefimizi rekabet ettiğimiz tüm şubelerde daha önceki başarılarımızın üzerine çıkma olarak belirledik' dedi.