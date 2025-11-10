Futbolda Bahis Skandalı: 2. Lig ve 3. Lig Maç Fikstürleri 2 Hafta Kaydırıldı
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, aralarında Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı, Beşiktaş'tan Necip Uysal ile Ersin Destanoğlu, Trabzonspor'dan Boran Başkan ve Salih Malkoçoğlu'nun da bulunduğu 1024 futbolcunun profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadıklarının tespit edildiğini açıkladı.
TFF yaptığı açıklamda yapılan sevkler nedeniyle “Yönetim Kurulu'nun 10.11.2025 tarihli kararı ile TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabaka fikstürlerinin 2 hafta kaydırılmasına karar verilmiştir” dedi.
