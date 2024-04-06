Fransızcadan Esintiler Barındıran 'Okul' Kelimesinin Daha Önce Nasıl Kullanıldığını Biliyor musunuz?

Dilimizi Fransızcadan, Farsçadan, Arapçadan pek çok kelime girmiş. Günlük hayatımızda alışık olduğumuz birçok kelime, aslında köken itibarıyla başka dillere dayanıyor. Mesela okul kelimesi eskiden nasıl kullanılıyordu?

Bu sorunun 'mektep' hariç bir cevabı daha var!

Kaynak: Eski Ankara Fotoğrafları