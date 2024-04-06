Fransızcadan Esintiler Barındıran 'Okul' Kelimesinin Daha Önce Nasıl Kullanıldığını Biliyor musunuz?
Fransızcadan Esintiler Barındıran 'Okul' Kelimesinin Daha Önce Nasıl Kullanıldığını Biliyor musunuz?
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Oldukça zengin bir dil olan Türkçe, coğrafyası ve tarihi gereği pek çok farklı dilden etkilenmiş.
Bazı kelimelerin Türkçe kökenli olmadığını tahmin etmek kolay olsa da dilimize öyle oturan kelimeler var ki, kökenlerini öğrendikçe şaşırmamak elde değil.
Günümüzde kullanılan "okul" kelimesi yerine daha önceleri "mektep" kelimesinin kullanıldığını biliyorsunuzdur.
Aslında "okul" kelimesi dilimize ilk girdiği yıllarda "okula" olarak kullanılıyordu!
1935 yılına gelindiğinde ise mektep kelimesi yerine "okul (okula)" kullanılmaya başlanıyor.
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Ekol kelimesi ise Fransızcada "bilim sanat kolunda ayrı nitelik ve özellikleri bulunan yöntem, metot, okul" olarak tanımlanıyor.
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