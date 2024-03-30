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Dünyanın En Uzun Türkçe Kelimesinin İngilizcesini Biliyor musunuz?

Dünyanın En Uzun Türkçe Kelimesinin İngilizcesini Biliyor musunuz?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
30.03.2024 - 22:33

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Türkçenin en uzun kelimesinin, aynı zamanda dünyanın en uzun kelimeleri arasında olduğunu biliyor muydunuz? Peki sondan eklemeli bir dil olan Türkçenin en uzun kelimesini, İngilizce'ye çevirmek isteseydik?

Ortaya oldukça ilginç bir sorun çıkıyor!

Kaynak: Nesly.English

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Dünyanın en uzun kelimelerinden birisinin Türkçe olduğunu biliyor muydunuz?

Dünyanın en uzun kelimelerinden birisinin Türkçe olduğunu biliyor muydunuz?

Sondan eklemeli bir dil olan Türkçe'de aslında dünyanın en uzun kelimelerinden birisinin olması oldukça doğal. Türkçenin en uzun kelimesini söylemek ise oldukça zor!

Türkçenin en uzun kelimesi "Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine" tam olarak 70 harften oluşuyor.

Türkçenin en uzun kelimesi "Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine" tam olarak 70 harften oluşuyor.

Peki ya bu kelimeyi İngilizce'ye çevirmek isteseydik?

Tam 19 kelime kullanmamız gerekirdi!

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