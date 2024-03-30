Dünyanın En Uzun Türkçe Kelimesinin İngilizcesini Biliyor musunuz?

Türkçenin en uzun kelimesinin, aynı zamanda dünyanın en uzun kelimeleri arasında olduğunu biliyor muydunuz? Peki sondan eklemeli bir dil olan Türkçenin en uzun kelimesini, İngilizce'ye çevirmek isteseydik?
Ortaya oldukça ilginç bir sorun çıkıyor!
Kaynak: Nesly.English
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Dünyanın en uzun kelimelerinden birisinin Türkçe olduğunu biliyor muydunuz?
Türkçenin en uzun kelimesi "Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine" tam olarak 70 harften oluşuyor.
Tam 19 kelime kullanmamız gerekirdi!
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