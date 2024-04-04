İstanbul'un Ünlü Alışveriş Merkezlerinden Birinin Yapımından Önce Arsanın Nasıl Göründüğünü Biliyor musunuz?

İnşa sürecinin 9 yılda tamamlandığı Vadistanbul, 2019 yılında bitti. Toplamda 1 milyon 350 bin metrekare inşaat alanı olduğu bilinen bu alanda, Türkiye'nin en büyük ofis kompleksinin, 1915 konutun, alışveriş merkezinin, bir tane de beş yıldızlı otelin bulunduğu belirtiliyor.