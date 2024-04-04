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İstanbul'un Ünlü Alışveriş Merkezlerinden Birinin Yapımından Önce Arsanın Nasıl Göründüğünü Biliyor musunuz?

İstanbul'un Ünlü Alışveriş Merkezlerinden Birinin Yapımından Önce Arsanın Nasıl Göründüğünü Biliyor musunuz?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
04.04.2024 - 13:07

16 milyon nüfusuyla İstanbul, her geçen gün büyümeye, değişmeye devam ediyor. İstanbul'un geçmiş yıllarından gördüğümüz fotoğraflar her fotoğraf ise nostalji yaratıyor. Peki İstanbul'un ünlü alışveriş merkezlerinden birisi olan Vadi İstanbul yükselmeden önce, arazisi nasıl görünüyordu?

Kaynak: Nadide Fotoğraflar

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Ne medeniyetlerin kurulup yıkıldığı, uğruna şiirler, şarkılar yazılan kadim bir şehir: İstanbul

Ne medeniyetlerin kurulup yıkıldığı, uğruna şiirler, şarkılar yazılan kadim bir şehir: İstanbul

16 milyonluk nüfusuyla Türkiye'nin metropolü olma özelliği taşıyan İstanbul, yüzyıllardır dünyanın en popüler şehirleri arasında. Uğrunda ne savaşlar yapıldı, ne medeniyetler kaybolup gitti...

Taşı toprağı altın İstanbul'un nüfusunun artmasıyla büyümesi, değişmesi de kaçınılmazdı.

Taşı toprağı altın İstanbul'un nüfusunun artmasıyla büyümesi, değişmesi de kaçınılmazdı.

Özellikle küçük şehirlerden çalışmak ve hayatını kurtarmak umuduyla göçen insanların etkisiyle, İstanbul Türkiye'nin en kalabalık şehri haline geldi. Her ne kadar son yıllarda yaşam koşulları git gide zorlaşsa da İstanbul her daim popülerliğini korudu.

Dolayısıyla İstanbul'un geçmiş yıllara ait fotoğraflarına bakmak tam bir nostalji havası oluşturuyor.

Dolayısıyla İstanbul'un geçmiş yıllara ait fotoğraflarına bakmak tam bir nostalji havası oluşturuyor.

Elbette bu fotoğraflarda en çok dikkat çeken detay ise ağaçların git gide yok olması, şehrin koca bir beton yığını haline gelmesi...

Şimdilerde gökdelenlerin, alışveriş merkezlerinin yükseldiği alanların eskiden nasıl göründüğünü tahmin etmek ise bir hayli zor.

Şimdilerde gökdelenlerin, alışveriş merkezlerinin yükseldiği alanların eskiden nasıl göründüğünü tahmin etmek ise bir hayli zor.

İstanbul'da adım başı bir alışveriş merkezine rastlamak neredeyse mümkün. Peki ya bu devasa arazilerde, eskiden ne vardı?

İstanbul'un en popüler alışveriş merkezlerinden birisi olan Vadi İstanbul'un inşasına ise 2010 yılında başlanmış, hatta inşa sürecinde İstanbullular "dağın başına" yapılan bu inşaatı garip bulmuşlardı.

İstanbul'un en popüler alışveriş merkezlerinden birisi olan Vadi İstanbul'un inşasına ise 2010 yılında başlanmış, hatta inşa sürecinde İstanbullular "dağın başına" yapılan bu inşaatı garip bulmuşlardı.

İnşa sürecinin 9 yılda tamamlandığı Vadistanbul, 2019 yılında bitti. Toplamda 1 milyon 350 bin metrekare inşaat alanı olduğu bilinen bu alanda, Türkiye'nin en büyük ofis kompleksinin, 1915 konutun, alışveriş merkezinin, bir tane de beş yıldızlı otelin bulunduğu belirtiliyor.

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1 milyon 350 bin metrekarelik bu alan, inşaat başlamadan önce ise mandalara emanetti!

1 milyon 350 bin metrekarelik bu alan, inşaat başlamadan önce ise mandalara emanetti!

Üzerinden henüz 14 yıl geçmiş olmasına rağmen, ne kadar da nostalji kokan bir fotoğraf! 👇🏻

Üzerinden henüz 14 yıl geçmiş olmasına rağmen, ne kadar da nostalji kokan bir fotoğraf! 👇🏻
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