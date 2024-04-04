İstanbul'un Ünlü Alışveriş Merkezlerinden Birinin Yapımından Önce Arsanın Nasıl Göründüğünü Biliyor musunuz?
İstanbul'un Ünlü Alışveriş Merkezlerinden Birinin Yapımından Önce Arsanın Nasıl Göründüğünü Biliyor musunuz?
16 milyon nüfusuyla İstanbul, her geçen gün büyümeye, değişmeye devam ediyor. İstanbul'un geçmiş yıllarından gördüğümüz fotoğraflar her fotoğraf ise nostalji yaratıyor. Peki İstanbul'un ünlü alışveriş merkezlerinden birisi olan Vadi İstanbul yükselmeden önce, arazisi nasıl görünüyordu?
Kaynak: Nadide Fotoğraflar
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Ne medeniyetlerin kurulup yıkıldığı, uğruna şiirler, şarkılar yazılan kadim bir şehir: İstanbul
Taşı toprağı altın İstanbul'un nüfusunun artmasıyla büyümesi, değişmesi de kaçınılmazdı.
Dolayısıyla İstanbul'un geçmiş yıllara ait fotoğraflarına bakmak tam bir nostalji havası oluşturuyor.
Şimdilerde gökdelenlerin, alışveriş merkezlerinin yükseldiği alanların eskiden nasıl göründüğünü tahmin etmek ise bir hayli zor.
İstanbul'un en popüler alışveriş merkezlerinden birisi olan Vadi İstanbul'un inşasına ise 2010 yılında başlanmış, hatta inşa sürecinde İstanbullular "dağın başına" yapılan bu inşaatı garip bulmuşlardı.
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1 milyon 350 bin metrekarelik bu alan, inşaat başlamadan önce ise mandalara emanetti!
Üzerinden henüz 14 yıl geçmiş olmasına rağmen, ne kadar da nostalji kokan bir fotoğraf! 👇🏻
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