Ünlü Kahin Baba Vanga'nın Tüyler Ürperten Kehanetleri Gerçek Oldu! Daha Neler Olacak?
Ünlü Kahin Baba Vanga'nın Tüyler Ürperten Kehanetleri Gerçek Oldu! Daha Neler Olacak?
Baba Vanga, 25 yıl önce hayatını kaybetmiş olsa da, geleceği öngörme yeteneği sayesinde hala dikkat çekmeye devam ediyor. Vanga'nın 2024 yılına dair iki tahmini gerçekleşti ve bu durum sosyal medyada geniş yankı buldu. Peki listede daha neler var?
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"Balkanların Nostradamus'u" lakabıyla tanınan Baba Vanga, çocukken geçirdiği bir kaza sonucunda görme yetisini kaybetmişti. Asıl adı Vangelia Gushterova olan bu kadın, görme yetisini kaybettikten sonra geleceği öngörmeye başlamıştı.
Baba Vanga'nın kehanetleri arasında doğal felaketler, koronavirüs, 11 Eylül saldırıları ve 2000 yılında Kursk'un batışı gibi yüzlerce olay bulunmaktadır.
Bulgar kahin, 2024 yılına dair de tahminlerde bulunmuş ve bu tahminlerin iki tanesi gerçekleşmiş olarak sosyal medyada konuşulmuştur.
The Mirror gazetesinde yer alan bir habere göre, Baba Vanga'nın 2024 yılına dair iki tahmini gerçekleşmiştir.
Vanga'nın ilk tahmini, dünyanın ekonomik bir krizle karşı karşıya kalacağı yönündeydi ve bu tahmin, birçok ülkenin ekonomik açıdan zor zamanlar geçirmesiyle gerçekleşmiş oldu.
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Baba Vanga'nın ikinci tahmini ise sağlık sektöründe "önemli gelişmeler" yaşanacağı yönündeydi. Bu tahmin de, son zamanlarda akciğer kanseri aşısının geliştirilmesi üzerine çalışmaların başlamasıyla gerçekleşmiş oldu.
Peki daha neler olacak?
Ünlü kahin Baba Vanga'nın geleceğe dair öngörüleri arasında, 2024 yılında küresel ısınmanın tetiklediği şiddetli hava koşulları ve doğal afetlerin yaşanacağına dair tahminler de bulunuyor.
Vanga, bu felaketlerin büyük ölçüde can kaybına yol açacağını öne sürüyor. Ayrıca, Pasifik sahil bölgelerinde meydana gelecek büyük bir depremin de önemli miktarda maddi hasar ve can kaybına neden olacağını belirtiyor.
Vanga'nın kehanetlerinin bir diğer dikkat çeken yönü ise, insanlığın önümüzdeki 200 yıl içerisinde uzaylılarla iletişim kuracağı yönündeki iddiası.
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Baba Vanga, dünyanın "güçlü bir ejderha" tarafından istila edileceği ve üç dev devletin - Rusya, Çin ve Hindistan'ın birleşeceği konusunda bir uyarıda bulundu. Bu ünlü kahin, ayrıca dünya çapında kullanılacak olan bir paranın varlığını öngörmüştür; bu para üzerinde 100, 5 ve bir dizi sıfır rakamı bulunan kırmızı bir para birimi olacaktır.
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