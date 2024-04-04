Ünlü Kahin Baba Vanga'nın Tüyler Ürperten Kehanetleri Gerçek Oldu! Daha Neler Olacak?

Baba Vanga, 25 yıl önce hayatını kaybetmiş olsa da, geleceği öngörme yeteneği sayesinde hala dikkat çekmeye devam ediyor. Vanga'nın 2024 yılına dair iki tahmini gerçekleşti ve bu durum sosyal medyada geniş yankı buldu. Peki listede daha neler var?