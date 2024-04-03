Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadınlara Her Ay Ücretsiz Hijyenik Ped Desteği Sunacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadınlara Her Ay Ücretsiz Hijyenik Ped Desteği Sunacak

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
04.04.2024 - 00:30

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Ankara'da bir dönem daha Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda oturacak Mansur Yavaş, Kadın Danışma Merkezi aracılığıyla kadınlara yönelik desteklerine bir yenisini daha ekledi. Ankara'da artık kadınlar her ay hijyenik pede ücretsiz erişebilecekler.

İçeriğin Devamı Aşağıda

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Ankara'da bir dönem daha başkanlık koltuğunda oturacak Mansur Yavaş icraatleri ile en çok konuşulan isimlerden.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Ankara'da bir dönem daha başkanlık koltuğunda oturacak Mansur Yavaş icraatleri ile en çok konuşulan isimlerden.

Yerel seçimlerde oyların yüzde 60'ından fazlasını alarak bir dönem daha görev yapmaya hak kazanan Yavaş icraatlerine de hızlı başladı.

Yavaş ayrıca kadınlara yönelik icraatleri ile de sıkça adından söz ettiriyor.

Yavaş ayrıca kadınlara yönelik icraatleri ile de sıkça adından söz ettiriyor.

EGO otobüslerinde saat 19:00'dan sonra kadın yolcuların durak gözetmeksizin istedikleri yerde inebilmeleri uygulamasını hayata geçiren Yavaş ayrıca sosyal yardım alan 9-30 yaş arasındaki kadınlara HPV aşısını da ücretsiz sunduğu projesi ile dikkat çekmişti.

Ankara'da artık kadınlar hijyenik pede de ücretsiz erişebilecekler.

Ankara'da artık kadınlar hijyenik pede de ücretsiz erişebilecekler.
twitter.com

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi aracılığıyla başlatılan uygulama sayesinde Ankara'daki kadınlar her ay bir paket hijyenik pedi ücretsiz temin edebilecekler. Bunun için ise ABB Kadın Danışma Merkezleri ve belediyeye ait kadınlar lokallerine gitmek yeterli olacak.

İlk olarak 2022 yılında temelleri atılan uygulamanın kapsamı daha da genişletilecek.

İlk olarak 2022 yılında temelleri atılan uygulamanın kapsamı daha da genişletilecek.

İlk kez 2022 yılında başlatılan uygulama kapsamında aynı yıl 1192 kadına hijyenik ped desteği sağlanırken uygulama kapsamı genişletilerek devam ettirilecek. Belediyenin resmi internet sitesinde yer verilen bilgilere göre farklı noktalara pedmatikler yerleştirilmesi de planlananlar arasında.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
45
23
1
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?