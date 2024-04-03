Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadınlara Her Ay Ücretsiz Hijyenik Ped Desteği Sunacak

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Ankara'da bir dönem daha Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda oturacak Mansur Yavaş, Kadın Danışma Merkezi aracılığıyla kadınlara yönelik desteklerine bir yenisini daha ekledi. Ankara'da artık kadınlar her ay hijyenik pede ücretsiz erişebilecekler.