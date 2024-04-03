Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadınlara Her Ay Ücretsiz Hijyenik Ped Desteği Sunacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadınlara Her Ay Ücretsiz Hijyenik Ped Desteği Sunacak
31 Mart yerel seçimlerinin ardından Ankara'da bir dönem daha Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda oturacak Mansur Yavaş, Kadın Danışma Merkezi aracılığıyla kadınlara yönelik desteklerine bir yenisini daha ekledi. Ankara'da artık kadınlar her ay hijyenik pede ücretsiz erişebilecekler.
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31 Mart yerel seçimlerinin ardından Ankara'da bir dönem daha başkanlık koltuğunda oturacak Mansur Yavaş icraatleri ile en çok konuşulan isimlerden.
Yavaş ayrıca kadınlara yönelik icraatleri ile de sıkça adından söz ettiriyor.
Ankara'da artık kadınlar hijyenik pede de ücretsiz erişebilecekler.
İlk olarak 2022 yılında temelleri atılan uygulamanın kapsamı daha da genişletilecek.
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