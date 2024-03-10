Mansur Yavaş 'Belediyecilik Tarihinde İlk' Diyerek Duyurdu: 'Kadınlar İçin HPV Aşı Uygulaması Başlatacağız'
Mansur Yavaş 'Belediyecilik Tarihinde İlk' Diyerek Duyurdu: 'Kadınlar İçin HPV Aşı Uygulaması Başlatacağız'
2024-2029 Projeleri Tanıtım Töreni'nde konuşma yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Belediyecilik tarihinde bir ilk' diyerek 30 yaş altı sosyal destek alan kadınlar için HPV aşı uygulamasını hayata geçireceklerini açıkladı.
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 2024-2029 Projeleri Tanıtım Töreni'nde konuştu. Yavaş'ın şehire yönelik projelerinin yanı sıra sağlık alanında yapmayı planladığı projeleri de dikkat çekti.
6 Şubat depremi sonrası kentin nüfusunda yoğun bir artış olduğunu söyleyen Yavaş ilk olarak kentin trafiğini rahatlatmak adına 28 adet katlı kavşak, 4 ana bulvar ve 2 adet tünel projesi yapılacağını söyledi.
Sağlık alanında yapmayı planladıkları projelerden bahseden Yavaş, 'Alzheimer hastalarını ve yakınlarının yaşam kalitelerini artırmak için yatılı konuk evi açacağız. Yeni açacağımız İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi ile büyüklerimizin sosyal ve bağımsız bir yaşam sürmesini sağlayacağız.' dedi.
Başkanlığını yaptığı belediyenin ilkleriyle ünlü bir belediye olduğunu vurgulayan Yavaş, 'Yine Türkiye’de bir ilke imza atacağız. Rahim ağzı kanserini önlemek amacıyla, 30 yaş altı ve sosyal destek alan kadınlarımıza HPV aşı uygulamasını başlatacağız.' dedi.
Yavaş'ın sağlık alanında önümüzdeki dönemlerde kente kazandıracağını söylediği projeler şu şekilde olacak. 🎥
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