Mansur Yavaş 'Belediyecilik Tarihinde İlk' Diyerek Duyurdu: 'Kadınlar İçin HPV Aşı Uygulaması Başlatacağız'

2024-2029 Projeleri Tanıtım Töreni'nde konuşma yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Belediyecilik tarihinde bir ilk' diyerek 30 yaş altı sosyal destek alan kadınlar için HPV aşı uygulamasını hayata geçireceklerini açıkladı.