Ankara'da Seçimi Mansur Yavaş'a Kaybeden Turgut Altınok’tan İlk Açıklama: "Saygı Duyarız, Hayırlı Olsun”
Ankara'da Seçimi Mansur Yavaş'a Kaybeden Turgut Altınok’tan İlk Açıklama: "Saygı Duyarız, Hayırlı Olsun”
Yerel seçimlerde Ankara için gelen resmi olmayan ilk sonuçlarda Mansur Yavaş’ın arkasında kalarak Ankara’yı kaybeden Turgut Altınok’tan ilk açıklama geldi.
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında resmi olmayan sonuçlara göre Mansur Yavaş’ın arkasında kalarak seçimi kaybeden AK Parti adayı Turgut Altınok ilk açıklamasını yaptı.
Seçim sonucuna ‘Hayırlı olsun’ diyen Altınok “Vatandaşımız karar vermiştir, saygı duyarız, hayırlı olsun" dedi.
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