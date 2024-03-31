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Gözleri Doldu: CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den İlk Açıklama

Gözleri Doldu: CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den İlk Açıklama

Özgür Özel
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.03.2024 - 22:09

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin genel merkezinde kameraların karşısına geçti. Özgür Özel açıklamalarına gözyaşları eşliğinde yaptı.

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CHP’nin yeni genel başkanı Özgür Özel, sandıkların henüz yüzde 50’i açılmışken bile seçimden zaferle çıkmış gözüküyor.

CHP’nin yeni genel başkanı Özgür Özel, sandıkların henüz yüzde 50’i açılmışken bile seçimden zaferle çıkmış gözüküyor.

Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadığı basın toplantısında şunları söyledi;

Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadığı basın toplantısında şunları söyledi;

“İlk seçim sonuçları gösteriyor ki milletimiz, Türkiye’de süren hukuksuzluktan, yoksulluktan şikayetçi”

“İlk seçim sonuçları gösteriyor ki milletimiz, Türkiye’de süren hukuksuzluktan, yoksulluktan şikayetçi”

“Ben bu sonuçlar için canla başla çalışan tüm parti temsilcimizlerimize, tüm ilçe başkanlarımıza ve eski genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür ediyorum”

“Ben bu sonuçlar için canla başla çalışan tüm parti temsilcimizlerimize, tüm ilçe başkanlarımıza ve eski genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür ediyorum”

“CHP artık görülmez yüzde 25’lik tavanı kırmıştır, tuzla buz etmiştir.”

“CHP artık görülmez yüzde 25’lik tavanı kırmıştır, tuzla buz etmiştir.”
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“TRT’nin bize yaptığı onca adaletsizliğe karşı sürprizimiz var demiştik. Onlara süprizimi CHP’nin birinci parti olmasıdır”

“TRT’nin bize yaptığı onca adaletsizliğe karşı sürprizimiz var demiştik. Onlara süprizimi CHP’nin birinci parti olmasıdır”

İstanbul’da sahip olduğumuz 14 ilçeyi koruduk ve 12 belediyeyi daha bünyemize kattık”

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