Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Ahmet Hakan’ın Saçları Gündem Oldu: “Galiba Çarpılmış”

Ahmet Hakan’ın Saçları Gündem Oldu: “Galiba Çarpılmış”

Ahmet Hakan
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.03.2024 - 21:48

CNN Türk ekranlarındaki seçim programının sunucularından Ahmet Hakan’ın hali sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, ilk seçim sonuçları sonrasında “Ahmet Hakan çarpılmış” yorumunda bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yerel seçimlerin ilk sonuçlarıyla birlikte televizyonlardaki seçim programlarında da ilginç anlar yaşanadı.

Yerel seçimlerin ilk sonuçlarıyla birlikte televizyonlardaki seçim programlarında da ilginç anlar yaşanadı.

CNN Türk ekranlarındaki seçim programınını Ahmet Hakan, yerel seçim sonuçlarının genel seçimleri etkileyemeyeceğini söyledi.

CNN Türk ekranlarındaki seçim programınını Ahmet Hakan, yerel seçim sonuçlarının genel seçimleri etkileyemeyeceğini söyledi.

Ahmet Hakan'ın açıklamaları 👇

Ahmet Hakan’ın saçları ise sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan oldu.

Ahmet Hakan’ın saçları ise sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan oldu.

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
51
6
4
3
2
2
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?