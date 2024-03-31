Ahmet Hakan’ın Saçları Gündem Oldu: “Galiba Çarpılmış”
Ahmet Hakan’ın Saçları Gündem Oldu: “Galiba Çarpılmış”
CNN Türk ekranlarındaki seçim programının sunucularından Ahmet Hakan’ın hali sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, ilk seçim sonuçları sonrasında “Ahmet Hakan çarpılmış” yorumunda bulundu.
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Yerel seçimlerin ilk sonuçlarıyla birlikte televizyonlardaki seçim programlarında da ilginç anlar yaşanadı.
CNN Türk ekranlarındaki seçim programınını Ahmet Hakan, yerel seçim sonuçlarının genel seçimleri etkileyemeyeceğini söyledi.
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Ahmet Hakan’ın saçları ise sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan oldu.
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