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Sandıklar Sayılırken İlk İstifa! Bilge Yılmaz İyi Parti'den İstifa Etti Akşener'i İstifaya Çağırdı

Sandıklar Sayılırken İlk İstifa! Bilge Yılmaz İyi Parti'den İstifa Etti Akşener'i İstifaya Çağırdı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
31.03.2024 - 21:25

Kesinleşmemiş sonuçlara göre İyi Parti'nin 'hür ve müstakil' girdiği yerel seçimlerde büyük oy kaybı yaşadığı görülüyor. Henüz sonuçlar kesinleşmeden partinin önemli isimlerinden bir istifa çağrısı ardından da istifa geldi. İyi Parti kurmaylarından ekonomist Bilge Yılmaz genel başkanını istifaya davet etti.

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Millet İttifakı'nın dağılmasının ardından Meral Akşener yerelde ortaklığı reddetmiş. CHP adayları Yavaş ve İmamoğlu'nu da sert sözlerle eleştirmişti.

Millet İttifakı'nın dağılmasının ardından Meral Akşener yerelde ortaklığı reddetmiş. CHP adayları Yavaş ve İmamoğlu'nu da sert sözlerle eleştirmişti.

Kesinleşmemiş sonuçlara göre yaklaşık %7 puanlık bir kayıp yaşayan İyi Parti'de ilk deprem partinin en önemli isimlerinden geldi.

Kesinleşmemiş sonuçlara göre yaklaşık %7 puanlık bir kayıp yaşayan İyi Parti'de ilk deprem partinin en önemli isimlerinden geldi.

Yılmaz'ın paylaşımı şu şekilde 👇

Yılmaz'ın paylaşımı şu şekilde 👇

İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum.

Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok.

Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.

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İyi Partiyi anketler de o kadar şişirdiler ki kendi seçmeni bile inanmamış

stannisbarthn

Meral momy biraz daha yala da bari genel seçimde akp den milletvekilliği kazan 😁😁😁

ömer

Kapat kepenkleri meral 🤧🤧👻👻