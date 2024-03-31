Sandıklar Sayılırken İlk İstifa! Bilge Yılmaz İyi Parti'den İstifa Etti Akşener'i İstifaya Çağırdı
Sandıklar Sayılırken İlk İstifa! Bilge Yılmaz İyi Parti'den İstifa Etti Akşener'i İstifaya Çağırdı
Kesinleşmemiş sonuçlara göre İyi Parti'nin 'hür ve müstakil' girdiği yerel seçimlerde büyük oy kaybı yaşadığı görülüyor. Henüz sonuçlar kesinleşmeden partinin önemli isimlerinden bir istifa çağrısı ardından da istifa geldi. İyi Parti kurmaylarından ekonomist Bilge Yılmaz genel başkanını istifaya davet etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Millet İttifakı'nın dağılmasının ardından Meral Akşener yerelde ortaklığı reddetmiş. CHP adayları Yavaş ve İmamoğlu'nu da sert sözlerle eleştirmişti.
Kesinleşmemiş sonuçlara göre yaklaşık %7 puanlık bir kayıp yaşayan İyi Parti'de ilk deprem partinin en önemli isimlerinden geldi.
Yılmaz'ın paylaşımı şu şekilde 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
İyi Partiyi anketler de o kadar şişirdiler ki kendi seçmeni bile inanmamış
Meral momy biraz daha yala da bari genel seçimde akp den milletvekilliği kazan 😁😁😁
Kapat kepenkleri meral 🤧🤧👻👻